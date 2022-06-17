قضية شائكة بين الإبداع والأخلاق

القضية ليست جديدة ولكنها كانت دائما مثار خلاف ولم يحسمها أحد..إن البعض يرى أن الإبداع عمل أخلاقى تحكمه ضوابط سلوكية وثوابت أخلاقية، بينما يرى البعض الآخر أن الإبداع شيء لا حدود له وأن الحرية المطلقة هى التى تضع الحدود والضوابط وأن من حق المبدع أن يكون حراً حتى لو بلغ حدود الشطط..كانت هذه القضية مثار خلاف فى عصور متعددة وانقسم النقاد والمبدعون وحتى الجمهور حولها وإن بقى الخلاف بين جميع الأطراف دون حسم أو قرار..

ـــ هناك أكثر من سبب جعلنى أعود إلى هذه القضية أمام ظواهر جديدة فى حياتنا تتطلب وقفة نراجع فيها أنفسنا وثوابتنا وأخلاقياتنا..إن هذه الظواهر تتجسد فى هذا الواقع الأخلاقى والسلوكى الذى افرز أمراضا جديدة.

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أولاً: إن الخلاف كبير جدا بيننا وبين عالم مفتوح حسم قضايا الحريات بكل أشكالها منذ زمن بعيد وأصبحت له ثوابته التى لا تهتم كثيرا بالجانب الأخلاقى فى حياة البشر لأن رغباته تسبق كل شيء وعلى كل إنسان أن يختار أسلوب حياته..

ثانياً: إن البعض يرى أن قضية الأخلاق قضية نسبية وهى تختلف من وطن لآخر وكل وطن يختار أخلاقياته..فليست هناك صيغة أخلاقية تصلح للبشر جميعا وأن الإبداع انعكاس لظروف كل مجتمع وهذا الاختلاف يتفاوت ما بين حدود الانضباط وظواهر الفوضى ولا توجد أخلاق كونية، لأن العالم مختلف..وفى العصور الحديثة حاولت الشعوب أن تمارس أخلاقياتها كما تريد وإن تجاوز البعض فى فهم معنى الحرية حتى وصلت إلى حدود الفوضى .

ثالثا: إن اخطر ما يواجه الإنسان الآن أن يحاول البعض فرض أخلاق وسلوكيات وأنواع من الفوضى لا تتناسب مع شعوب أخري..هناك محاولات لتشويه هويات وثوابت وجذور ممتدة فى أعماق الزمن والتاريخ وقد اتضحت أبعاد مؤامرة كبرى للقضاء على مكونات الجنس البشرى من حيث التنوع والاختلاف والخصوصية .

رابعا: كان العبث فى مكونات الفكر والعقائد والإبداع والسلوك والأخلاق أهم الجوانب التى سعت قوى الشر والدمار إلى تشويهها..وقد أخذت هذه المحاولات أكثر من طريق:

◙ الطريق الأول محاولات نشر ظاهرة المثلية والشذوذ والجنس الثالث فى المجتمعات العربية والإسلامية بين الأجيال الجديدة..وتسللت برامج هذه الدعوات المريضة إلى تقديم نماذج رديئة تحت مسميات الإبداع والحداثة والتنوير..ووجدنا على الساحة أفلاما تشجع الشذوذ وأخرى تدافع عن مواكب الشواذ وتقيم لهم المظاهرات والحفلات..ووجدنا كُتابا يروجون لهذا الفحش ونقادا يدافعون عنه ووجدنا حملات دولية للدفاع عن حقوق الشواذ وحقهم فى ممارسة طقوسهم الشاذة..بل وصل الأمر إلى تكتلات وتجمعات تحت دعاوى الحريات وأصبحت ظاهرة الشذوذ شبحا يطارد الأجيال العربية وللأسف هناك إجراءات كثيرة تشجع ذلك كتابة وحضوراً وفنونا وإبداعات مغرضة..إن فى العالم العربى الآن جبهات كثيرة تتبنى هذه الدعوات الشاذة وللأسف فإن المناخ يشجع ذلك أحيانا ويمهد له الطريق.

◙ الظاهرة الثانية التى يحاول البعض نشرها بين شبابنا الآن هى ظاهرة الإلحاد والتشكيك فى الأديان والهجوم الضارى على مقدسات الشعوب أديانا وكتبا وأخلاقا وسلوكا..وما بين الشذوذ والإلحاد دارت المؤامرة وشاركت فيها جبهات كثيرة بدأت بالطعن فى عقائد الآخرين والتشكيك فى مقدساتهم واختراق عقول أجيالهم بمظاهر الانحلال والفوضي..ثم كانت دعوات الانحراف ونشر سلوكيات غريبة على مجتمعات لها عقائدها وثوابتها الأخلاقية.

ـــ اعترف بأن المؤامرة حققت الكثير من أهدافها..لقد أصبح الحديث عن الشذوذ والجنس الثالث امرأ عاديا فى بعض الطوائف الاجتماعية..وأصبحت هناك مطالب بحق الشواذ فى ممارسة حياتهم وشاهدنا مظاهرات فى دول عربية إسلامية تطالب بحقوقهم..وعلى جانب آخر وجدنا دعوات فجة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو للإلحاد وتشكك فى الأديان وتهاجم رموزها..وظهرت أفلام وكتابات تروج لكل ما يرفض الأخلاق تحت دعاوى حرية الإبداع..والأسوأ من ذلك أن تجد من يشجع ذلك كله ويطالب بالفصل بين ثلاثية الإبداع والحرية والأخلاق.

ـــ إن قضية الأخلاق لا يمكن أن تنفصل عن قضايا الإبداع كتابة وفنا وسلوكا وإن الذين يروجون للقبح هم دعاة الفوضى والرذيلة..إن التزام الإبداع بالأخلاق ليس دعوة للانغلاق ولكن الإبداع الحقيقى يرفض الفوضى ويدعو لإنسان أفضل وحياة أكثر إنسانية..أن تكون هناك دعوات للشذوذ أو الإلحاد وتشويه العقائد فهذه دعوات مريضة لا يمكن لمجتمع يحافظ على ثوابته أن يفتح أبوابه للفوضى وامتهان كرامة البشر..إن كل مجتمع يتحمل مسئولية حماية الناس من مثل هذه الدعوات وأن يرفضها ويحاربها لأنها ضد طبيعة الأشياء والبشر..وعلى دكاكين الفوضى أن تدرك أننا نعيش فى مجتمعات تقدر الأديان وتحترم الحريات وترفض الفوضى واختلال القيم..ومن هنا يجب أن نتصدى لمثل هذه الأفكار الشاذة والسلوكيات المريضة.

ـــ إن الدعوة للفصل بين الأخلاق والإبداع دعوة مغرضة وأن واجب الشعوب أن تحمى مقدساتها وتصون ثوابتها ولا تترك أوطانها تقع فريسة نماذج سلوكية تتخفى فى الحضارة..وهى دعوات لتشويه الجنس البشرى حتى تسود الفوضى وتسقط منظومة الأخلاق..هناك جبهات كثيرة تشجع موجات الانحلال وتروج لها ويجب أن تكون الشعوب على وعى بأنها تخضع لعمليات دمار شامل فى أخلاقياتها وعقائدها وثوابتها..وأن هناك عمليات اختراق مدروسة ومبرمجة لتغيير هوية هذه الشعوب..نحن أمام مؤامرة كبرى تتجه الآن لتغيير هوية أجيالنا الجديدة وأخشى أن تجد لها استجابة مع الإلحاح والإبهار.

ـــ إن الإنسانية لا يمكن أن تخضع لعملية استنساخ تلغى طباع الشعوب ومكوناتهم..إن العبث فى مكونات الجنس البشرى قد فشلت جميعها وإن الإنسان لابد أن يحافظ على صورة خلقه الله عليها، لأن عمليات التجميل ربما نجحت فى ترميم الملامح ولكنها فشلت فى استنساخ إنسان تخلى عن كل أسرار الخالق فيه..تبدو القضية شائكة ولكن محاولات تشويه البشر دينا وسلوكا وأخلاقا تحت أى دعاوى جريمة لا يقرها عرف ولا قانون.

ـــ هناك هجمة شرسة من أفلام وقصص الشذوذ كتبت للأطفال وللأسف فإنها تجد من يروج لها فى بعض الدول العربية وهى تطرح بدائل شاذة لعلاقات مشبوهة أمام أطفالها وتمارس معهم عمليات غسيل مخ بهدف إقناعهم بهذه المفاهيم والسلوكيات وهم يراهنون على أن الوقت كفيل بتنفيذ برامجهم.

ـــ تبقى كلمة أخيرة: إن ما تتعرض له أجيالنا الجديدة من محاولات المسخ والتشويه والاستنساخ يتطلب وعيا جماعيا يحمى مستقبل أوطاننا ويصون ثوابتنا..وعلى المغامرين أن يدركوا أن لكل شعب أرضه التى عاش عليها وأخلاقه التى نشأ عليها وعقائده التى آمن بها..وأن استنساخ نوع بشرى واحد قضية مستحيلة.

..ويبقى الشعر

مَازلتُ أركضُ فى حمَى كلماتِـي

الشِّعْرُ تاجى والمدَى ملكاتـــــِي

أهْفو إلى الزَّمَـن الجميـــل يهُزُّنـــي

صخبُ الجيَاِد وفرحة ُالرَّايَاتِ

مازلتُ كالقدِّيـــس أنشـــرُ دعوَتِـــي

وأبشِّـــرُ الدُّنيَــــــا بصُبْـــح ٍ آتِ

مازلتُ كالطفـل الصَّغيــــر إذا بَـــدَا

طيفُ الحنـَان يذوبُ فى لحظاتِ

مَازلتُ أعْشقُ رغْـــمَ أن هزَائمــــِي

فى العشْق كانتْ دائمًا مأسَاتِـــي

•••

وغزوتُ آفاقَ الجمَــــال ولم يـــزلْ

الشِّعْرُ عندى أجملَ الغـــــزوَاتِ

واخترتُ يوْمًا أن أحلـقَ فى المـــدَي

ويحُومُ غيْرى فى دُجَى الظلمَاتِ

كمْ زارنِى شبحٌ مخيـفٌ صــــــامتٌ

كمْ دارَ فى رأسى وحَاصَر ذاتِي

وأظلُّ أجــرى ثمَّ أهــــربُ خائفـــــًا

وأراهُ خلفِى زائغَ النـَّظــــــــراتِ

قد عشْتُ أخشَى كل ضيْـفٍ قـــــادم ٍ

وأخافُ منْ سفهِ الزمان الـْعَــاتي

وأخافُ أيَّـامَ الخريـــــفِ إذا غــــدتْ

طيفـًا يُطاردُنِـى علــــى المـــرْآةِ

مَازلتُ رغمَ العُمْر أشعُــــرُ أننِـــــي

كالطفـْـل حينَ تزُورُنــى هفوَاتِي

عنـْدى يقيــــنٌ أنَّ رحْمَــة خالِقِـــــي

ستكونُ أكبرَ منْ ذنوب حَيَاتِـــي

سافرتُ فى كلِّ البـــــــلادِ ولـمْ أجــدْ

قلبـًا يلملمُ حيرَتــــى وشتــاتِـــي

كم لاحَ وجهـــــكِ فى المنام وزارنِي

وأضاءَ كالقنديل فــى شرُفاتِـــي

•••

وأمامِــــى الذكرَى وعطرُكَ والمـنيَ

وجوانحٌ صارتْ بــــلا نبضــاتِ

ما أقصــــرَ الزمنَ الجميلَ سحابــــة ً

عبرتْ خريفَ العمْر كالنـَّسَمَـات

وتناثرتْ عطـــرًا علـى أيَّــــامنـــــَا

وتكسَّرتْ كالضَّوْء فـى لحَظــاتِ

ما أصعبَ الدُّنيـــا رحيـــلا ًدائمــــًا

سئمتْ خطاهُ عقاربُ السَّاعَـــاتِ

آمنتُ فى عينيـــكِ أنـَّـكِ موطِنِــــــي

وقرأتُ اسْمكِ عنــدَ كلِّ صَــــلاةِ

كانتْ مرايَا العمْر تجْـــرى خلفنـَـــا

وتدُورُ ترْسُمُ فى المدَى خطواتِي

شاهدتُ فى دَنـَـــس البلاطِ معابـــدًا

تتلى بهَا الآياتُ فـــى الحانـــاتِ

ورأيتُ نفْسِــى فى الهواءِ مُعلقــــــًا

الأرضُ تلقينـِـى إلـى السَّمَــواتِ

ورأيـــتُ أقدارَ الشعُـــــوبِ كلعبـــةٍ

يلهُو بهَــا الكهَّــانُ فى الـْبَـاراتِ

ورأيْـتُ أصنــــامًا تغيِّـرُ جلـــدهَــــا

فى اليـوْم آلافـــًا مـــن المـــرَّاتِ

•••

ورأيـتُ مـنْ يمشِــى علـــى أحلامِـهِ

وكأنـَّهَــا جُــثثٌ مـــن الأمـــوَاتِ

ورأيتُ منْ باعُوا ومنْ هجرُوا وَمَنْ

صلبـُوا جنينَ الحبِّ فى الطـُّرُقاتِ

آمـــنتُ بالإنْـسَــــان عُمــــْرى كلـــهُ

ورسمتـُـهُ تاجـًـا علـى أبيـاتِــــي

هوَ سيِّدُ الدُّنـْيـــا وفجْــــرُ زمَانهَــــــا

سرُّ الإلـهِ وأقــدسُ الغــــَايَــــاتِ

هو إنْ سمَا يغدُو كنجم مبْــهر

وإذا هوَى ينحطًّ كالحشـــــراتِ

هلْ يسْتوى يومٌ بكيتُ لفقـــــــــْدهِ

وعذابُ يوم ٍ جاءَ بالحسرَاتِ ؟!

هلْ يستـَوى صُبحٌ أضاءَ طريقنـَا

وظلامُ ليْـل مَر باللعنـــــــاتِ ؟!

هلْ يستوى نهرٌ بخيلٌ جَاحـــــــــدٌ

وعطاءُ نهْر فاضَ بالخيرَاتِ؟!

أيقنتُ أنَّ الشـِّعْر شاطئُ رحْـلتــــِي

وبأنهُ عندَ الهلاكِ نجَاتِــــــــــي

فزهدتُ فى ذهبِ المعزِّ وسيفــــــهِ

وكرهتُ بطشَ المسْتبدِّ الـعَاتـــِي

•••

وكرهتُ فى ذهبِ المعزِّ ضـــــلالهُ

وخشيتُ من سيْف المعــزِّ ممَاتِي

ورفضتُ أن أحْيا خيَالا ًصــــــامتـًا

أو صَفحة تطوَى معَ الصفحَـــــاتِ

واخترتُ من صَخبِ المزادِ قصَائِدِي

وَرَفضتُ سوقَ البيْع والصَّفقـَاتِ

قدْ لا يكونُ الشِّعرُ حِصْنـــــًا آمنـــــًا

لكنهُ مجْدٌ .. بلا شـُبُهــــــــــــاتِ

والآنَ أشعرُ أن آخرَ رحْـلتِــــــــــــي

ستكونُ فى شِعْرى وفى صرَخَاتِي

•••

تحْت الترابِ ستختفى ألقابُنــــــــــــا

لا شئَ يبْــقى غيرُ طيفِ رفـــــاتِ

تتشابكُ الأيدى .. وتنسحبُ الــــرُّوي

ويتوهُ ضوْءُ الفجْر فى الظلـُمـــاتِ

وترى الوُجُوه على التـُّراب كأنــــــهَا

وشمٌ يصَافحُ كلَّ وشـْــــــــــــم آتِ

مَاذا سَيبقى منْ بريق عُيُوننـــــــــــا ؟

لا شئَ غير الصمْتِ والعَبَــــــراتِ

ماذا سَيَبقى من جَوادٍ جـــــــــــــامحٍ

غيْرُ البكاء المرِّ.. والضَّحكـــــاتِ؟

•••

أنا زاهدٌ فى كلِّ شيْء بعْدَمــــــــــــَا ..

اخترتُ شعْرى واحتميتُ بذاتِـــــي

زينتُ أيَّامى بغنوةِ عاشِــــــــــق

وأضعتُ فى عشـْق الجْمال حَيَاتي

وحلمتُ يَوْمًا أن أراكِ مَدينتـــي

فوق السَّحاب عزيزة الرَّايَــــــــاتِ

ورَسَمتُ أسرابَ الجمْال كأنـَّها

بينَ القلوب مواكبُ الصَّــــــــلواتِ

قد قلتُ ما عندِى ويكفى أنني

واجَهْتُ عصْرَ الزَّيْف بالكلِمــــاتِ

"قصيدة لكل عمر مرايا سنة 2003"

* نقلا عن " الأهرام "