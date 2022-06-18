صراعاتُ غير ملحوظة

لا يلاحظُ كثيرون أن تيار التنوير, الذى أضاء فى القرن الثامن عشر مصابيح كانت مطفأةً فى الغرب, تضمن اتجاهاتٍ متعددةً، ولم يكن كتلةً واحدة، أو معبرة عن نسقٍ فكرىٍ أو قيمىٍ مغلق كان فى ذلك التيار اختلافات، وخلافات بين اتجاهات عدة.

ولم تكن الخلافاتُ المشهورُ بعضها بين الكاتب ذائع الصيت فرانسوا مارى المعروف باسم فولتير، والفيلسوف العميقة أفكاره جان جاك روسو، حالةً استثنائية. كانت الخلافات بينهما الأكثر حدة، وأدت إلى صراع كان أشد من نظائره.

مادة اعلانية

يُعرفُ فولتير على نطاقٍ أوسع فى أنحاء العالم، رغم أن روسو أقوى وأعمق. اشتُهر فولتير بالعبارة الشائعة (أختلفُ معك فى الرأى، ولكننى على استعدادٍ لأن أدفع حياتى ثمنًا لحقك فى التعبير عن رأيك). لم يثبت أنه قائلُ هذه العبارة، ولكن ثبت أنه لم يلتزم بها فى بعض خلافاته، خاصة مع روسو.

لم يجمع بين التنويريين الأوروبيين حينذاك إلا رفضُ التعصب الدينى، ونقده، والسعى إلى مواجهته عبر حث الناس على استخدام عقولهم وتحريرها من وصاية رجال دينٍ كانوا متطرفين. ولا يمكنُ أن نلوم التنوير الغربى على دوره فى تحرير عقول البشر من الوصاية، حتى إذا كان بعضُ العقول التى تحررت ذهبت ومازالت فى اتجاهاتٍ لا يوجدُ اتفاقُ عليها.

والمهم أنه فيما عدا هذا التوافق على مبدأ التسامح الدينى والمذهبى، واحترام التعدد والتنوع، اختلف التنويريون الأوروبيون على أكثر الأشياء. اختلفوا مثلاً على العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكومين. وكانت خلافاتهم أشد بشأن تصور السياق التاريخى الذى أدى إلى هذا العقد الافتراضى، وكيفية ظهور الملكية الخاصة، ونشأة السلطة، ومن ثم انقسام البشر بين أثرياء وفقراء، وقامعين ومقموعين، وأقوياء وضعفاء. كما اختلفوا على نمط الحياة الذى يتعين أن يعيشه التنويرى ليكون سلوكه مساعدًا لدعوته إلى العقل. رأى بعضُهم أن الالتزام بحياةٍ بسيطةٍ بعيدةٍ عن الترف ضرورىُ لأنهم كانوا يخاطبون البسطاء والفقراء والكادحين. واستهان بعضُ آخر منهم بالعلاقة بين السلوك الشخصى والقدرة على إقناع الناس.

كانت خلافاتُ التنويريين الغربيين كثيرةً فى زمنهم، ولكنها ليست واضحةً لكثيرين فى زمننا.

* نقلا عن " الأهرام "