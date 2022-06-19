النساء المعنَّفات.. وعيب ولا يجوز

نعيش في مجتمع محافظ له خصوصيته.. أعرف ذلك جيدا، ولكن أن يكون هذا كله.. هو الضريبة التي تدفعها المرأة الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة.. ضعيفة في بيتها ومجتمعها.. ضعيفة في حقوقها وواجبات الاخرين بحقها.. فهذا مصاب ما بعده مصاب.

تتعرض نساء الى التحرش او العنف من قبل من هم في دائرتها الداخلية والخاصة أو خارجها.. ويُحرَم عليها التكلم عن الموضوع او إثارته عن طريق الاعلام او غيره.. هو أمر لا يمكن ان يوصف الا بالظلم القاسي.

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‏ولأننا مجتمع شرقي مُسلم محافظ.. فمن تُسَوّل لها نفسها من النساء عندنا للتمرد على الأسرة وفضح ما تتعرض له من قِبَل كائن من كان، سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها ‏تعتبر خارجة عن أصول الأخلاق والأعراف والعادات والتقاليد.

هذا يدعونا للتفكير بشكل اكثر انسانية في احوال المرأة التي لا تجد مكانا تلوذ اليه هربا من اعتداء اي من المقربين لها بشكل ترفضه الاديان والاخلاق.

سيصرخ من يبرئ ذلك فورا بالقول «أعوذ بالله».. نعم أعوذ بالله، ولكننا يجب ألا نكون كالنعامة التي تخفي رأسها عما هو حاصل ويحصل عندنا بحجة العادات والتقاليد وكل انواع العيب واللا يجوز.

أمور قاسية تدفع المرأة ضريبتها لمجرد أن ‏الله خلقها ضلعا أعوج كما يُقال.. ومخلوقا لا حول له ولا قوة. انسانة ضعيفة لا يمكن أن تخرج عن إرادة أسرتها او بيتها الزوجي في بعض البيوت، حتى وإن كانت مسحوقة انسانياً.. لا تملك ان تحمي نفسها من ضرب زوجها او والدها او حتى والدتها.. او اعتداء اي منهم عليها بكل اشكال الاعتداءات.

انا اتحدث عنها، عن حالات تحصل بيننا ولا أعمم.. فكما هناك العاطل هناك الصالح.. ولكن دورنا كإعلام ان نسلط الضوء على قضايا يتجاهلها المجتمع في بعض الاحيان عن تعمد.. وتكون ضحيتها المرأة.

النساء المعنفات يعانين بصمت ويلملمن جراحهن بحرقة.. واللاتي يتعرضن للتحرش من اقرب الرجال لهن يتعذبن بصمت.. فإلى اين يلجأن؟

أين مراكز الايواء التي تحتضن هؤلاء الضحايا؟.. مراكز تعوضهن آلامهن وتجدن فيها الاهتمام والعطف والعلاج.. لا أن تكون هذه المراكز عذابا بنوع آخر.

‏قد يقول البعض هناك مركز الإيواء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الذي أنشئ عام 2017، ولكن ما سمعته من لقاءات ‏مع بعض الفتيات المعنفات.. أن هذا المركز يفتقر إلى كثير من الأمور التي تحتاجها المرأة المعنفة فور وصولها إلى هناك وبقائها هروبا من واقعها المر.

هل توجد هناك أُطر قانونية أو اجتماعية أو نفسية تحدد شروط من تلجأ إلى هذا المركز؟

‏للأسف حاولت أكثر من مرة الحصول على أرقام وإحصائيات للنساء المعنفات والمتحرش بهن من قبل اقرب الناس إليهن.. الا ان كل محاولاتي باءت بالفشل.. فهذه المعلومات عندنا وفي مجتمعنا لا يجوز ان تنشر لانها عيب.. غير مدركين ان العيب هو ان نلقي بهذه المشكلات في حفرة العادات والتقاليد ونطمها كل مرة لنعيد حفرها كلما استجد عار وطفت فضيحة على السطح، ثم نعاود طمها ودفنها حتى لا يرى الاخرون عيوبنا وفضائحنا.

العيب ان نترك قضايا مثل هذه يعبث بها الزمن.. نُهملها ونتعمد الصمت بشأنها.. ظنا منا ان هذا هو العلاج وهو الخلاص.. علماً بأن كلنا يعلم علم اليقين.. ان هذا ما هو إلا هروب من واقع يعتاش جزء منه، على هذا الصمت وهذا الهروب.. دون ادنى محاولة للتحلي بالشجاعة لحماية بناتنا واطفالنا مما يدور في بعض البيوت.. لتدفع الطفولة والانوثة بالنهاية.. الثمن باهظاً.

نقلاً عن "القبس"