من الثلث المعطل إلى الثلث المشروط..

حدد مجلس النواب العراقي يوم الخميس الموافق 23 حزيران الجاري موعداً لأستبدال النواب المستقيلون من الكتلة الصدرية وتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد، إذ ستتغير على اثر ذلك الخارطة النيابية وموازين القوى بالشكل الذي يعزز رصيد قوى الاطار التنسيقي بشكل فاعل والقوى المستقلة بشكل نسبي وحلفاء الصدر بشكلٍ ضئيل، وفي ظل انقطاع التواصل السياسي بين الاطراف السياسية حتى الآن، سيكون على اطراف الاطار التنسيقي تحدي توحيد المواقف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أولاً، قبل الخوض في المفاوضات مع القوى السياسية من خارج الاطار لضمان تحقق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ينبغي أن تُحدّد في وقت لاحق.

توازن القوى داخل الأطار التنسيقي يخلق تباين في التصورات

مثّل ائتلاف دولة القانون القطب الرئيس داخل الاطار التنسيقي حتى قرار الصدر بأنسحاب كتلته في 12 حزيران الجاري بسبب فارق الأصوات بين مقاعده ومقاعد الاطراف الاخرى من الأطار، فبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات في 27 كانون الاول 2021، اصطفّت قوى الاطار التنسيقي لمعارضة مشروع الصدر والاصرار على المشاركة في الحكومة، وازداد التضامن فيما بينها خلال الأشهر اللاحقة بحثاً عن القوة أمام الصدر، خصوصاً مع دعوة الأخير لجزء من الاطار الالتحاق معه في تشكيل الحكومة وتصاعد حدة خطابه تجاه نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، إذ وجدت القوى الاخرى داخل الاطار التنسيقي ان التحاقها بالصدر سيجعل منها أحزاباً ضعيفة، وان تحالفها مع المالكي يعزز من موقفها، وهذا ما حصل بالفعل.

مادة اعلانية

إلا ان ميزان القوى سيتحقق نسبياً بعد صعود النواب الجدد، خصوصاً بين تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، وبدرجة أقل بين الأخير وتحالف قوى الدولة، اذ سيصل اجمالي عدد مقاعد تحالف الفتح بحدود 31 نائب ليتقلص الفارق بينه وبين ائتلاف دولة القانون من 17 مقعد الى أقل من 6 مقاعد، وبين ائتلاف دولة القانون وتحالف قوى الدولة من 31 – 24 مقعد، وفي ظل افتقار قوى الاطار للقرار المركزي فعلى الارجح ان تشكّل ملفات مثل (المرشح رئاسة الوزراء، التوازن بين التزامات الاطار مع حلفاءه واستقطاب حلفاء الصدر وقوى المنطقة الرمادية) تحدياً بين أطرافه بعد غياب الخصم التقليدي وتغير الوزن النيابي، مما قد يولّد انقساماً ينتج عنه تأخر في تشكيل الحكومة، وفي الوقت الذي يسابق الاطار الزمن للخروج من الأزمة السياسية بأسرع صيغة قبل عودة الصدر الى الساحة السياسية بخطوة غير متوقّعة، فإن أي انقسام قد يقوّض فرصة الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة ويعمّق الأزمة السياسية أكثر في ظل غياب التصور عن التداعيات المستقبلية، وترجم ذلك خلال الأيام القليلة الماضية في موقف كل من هادي العامري ونوري المالكي من التوسط لعدول الصدر عن قراره.

الاطار التنسيقي وتحدي استقطاب حلفاء الصدر وقوى المنطقة الرمادية

قبل الخوض بشكل الحكومة القادمة وتسمية رئيسها وأعضائها، ينبغي حسم الشق الاول من السلطة التنفيذية (انتخاب رئيس الجمهورية) الذي يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وبلغة الأرقام فإن النجاح الذي حققه الاطار التنسيقي في تشكيل الثلث المعطّل لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية واعاقة مشروع الصدر سيشكّل تحدياً كبيراً وان تجاوزه لن يكون بالأمر السهل، ففي أفضل حالات التعطيل قاطع 127 نائب من الاطار التنسيقي وحلفاءه جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 26 اذار الماضي وهو ما حال دون انتخاب رئيس جديد للبلاد، بالمقابل لا تزال فرضية الثلث المعطل حاضرة في الأجواء السياسية من حلفاء الصدر والقوى السياسية في المنطقة الرمادية التي لم تلتحق بأي من الجانبين، لاسيما اذا أكدت الأرقام ان هذا الطرف قد يتمكن من جمع أكثر من 140 نائب وهو رقم يفوق الثلث المعطل السابق للأطار التنسيقي، فالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة يمتلكان 95 مقعد، وفي ظل الدور الذي لعبه مسعود بارزاني لتوحيد الحلبوسي والخنجر قبل الانتخابات فعلى الأرجح سيكون البارتي – السيادة قادراً على الحفاظ على تماسكه.

بالمقابل سيؤدي 6 نواب جدد من حركة أمتداد اليمين الدستورية تعويضاً لأنسحاب الكتلة الصدرية، ليصل عدد مقاعد تحالف من أجل الشعب الى 34 نائب، واستناداً الى موقف حركة امتداد غير الداعم للاطار التنسيقي وموقف الجيل الجديد الرافض لحكومة توافقية ضعيفة فعلى الأرجح ان يكون هذا التحالف أقرب الى حلفاء الصدر.

فضلاً عن ما يقرب من 15 نائب فردي مستقل سبق لهم ان حضروا جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ولم يقاطعوا، فإذا حصل اتفاق وتوحيد للموقف بين هذه الأطراف سيبلغ العدد 144 نائب يكونوا قادرين على تعطيل تشكيل الحكومة، إلا ان احتمالية التعطيل لن تكون حاضرة بقدر الاشتراط، كون متبنيات اعاقة تشكيل الحكومة حالياً ستكون مختلفة عن السابق.

من الثلث المعطل الى الثلث المشروط

بالعودة الى تعطيل الاطار، اعتمدت قواه على منع تمرير البرنامج الحكومي للصدر، إلا ان الحالة لدى حلفاء الصدر والمقربين منهم مختلفة بنسبة كبيرة، فالحالة لديهم ليست تعطيل تشكيل الحكومة انما تمريرها بشروط على الارجح انها ستنتزع تنازلات مهمة من الكتلة الاكبر تفوق (معنوياً) تلك التي كانت ستقدم للصدر.

على مستوى الحزب الديمقراطي الكردستاني (٣١ نائب)، بدت شروطه واضحة وصريحة تتجسد بالاحتكام للدستور في جميع القضايا العالقة بين المركز والاقليم، تبدأ بقانون اتحادي للنفط والغاز يعوض الاضرار التي لحقت بأقليم كردستان جراء الغاء المحكمة الاتحادية لقانون عام ٢٠٠٧ الخاص بالاقليم ويضمن وصول الحقوق الدستورية المالية، فضلاً عن تطبيع الاوضاع على طول الحدود بما يحقق الامن الاقليمي لكردستان، على ان هذه الشروط - بحسب الحزب الديمقراطي - لا ينبغي ان تكون وعود شفوية، انما بمشاريع معلنة وبضمانات تامة.

وفيما يتعلق بالسيادة (٦٤ نائب)، يتصدر ملف المغيبين وكشف مصيرهم، واستعادة ناحية جرف الصخر والنواحي الاخرى في محافظة صلاح الدين، واعادة الاعمار ملفات التحالف مع الكتلة الاكبر، ورغم عدم صدور موقف صريح من تحالف السيادة بشأن تفاصيل المفاوضات إلا ان هذه الملفات تمثل شروطاً متّفق عليها لكسب الاطار له.

أما تحالف من أجل الشعب (٣٤ نائب)، فيشترط ان تتعهد الكتلة الاكبر بعدم التدخل او فرض الارادات لا في عملية تشكيل الحكومة ولا في ادارتها لاحقاً من الشخصية المكلفة من اجل ان لا تكون الحكومة حكومة محاصصة، بالاضافة الى تقديم برنامج حكومي واقعي يلامس حياة المواطنين ومتطلباتهم ويعالج التحديات التي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة.

موقف منتظر من البعثة الأممية

رغم مرور 10 ايام على استقالة الكتلة الصدرية (الفائز الأكبر في الانتخابات) لم يصدر موقف واضح من البعثة الاممية التي راقبت الانتخابات وباركت للعراقيين نجاحها.

إلا ان متبنيات الامن المتحدة قائمة على ان اعاقة اصلاح النظام العراقي وتعديل الدستور واصلاح قطاع الأمن يمثل خط أحمر، وانسحاب الكتلة الصدرية سيخل بمسار الاصلاح، فعلى الأرجح ان تنخرط المبعوثة الاممية جينين بلاسخرت بالمتابعة المكثّفة لمفاوضات تشكيل الحكومة وتحقيق توافق شامل، ولكن نشاطها المفترض هذه المرة لا يستفز صقور الاطار كونهم يسعون لحكومة مقبولة اممياً، مما سيكلف الاطار جزءاً آخر من الجمهور الذي تم اعداده خلال الاشهر الماضية على الدور (المخابراتي) الذي تقوم به المبعوثة الأممية، من جانب آخر قد يعزز دور البعثة الأممية من قوة الثلث المشروط وانعكاس ذلك على تكتيك مضاف في سبيل الاسراع بتشكيل الحكومة.

سيناريوهات النجاح والاخفاق

يتوقف نجاح الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة باتفاق اطرافه على اذابة تنسيقهم تحت قيادة واحدة اولاً قبل الانتقال الى التفاوض مع الكتل النيابية الاخرى، وتجاوز هذه الخطوة يمثل طريقاً محفوف بالمخاطر استناداً الى تجربة عام ٢٠١٨، آنذاك شكّلت وساطة جمعت طرفان هما (الفتح - سائرون) حكومة عادل عبد المهدي التي لم تصمد اكثر من عام ونصف، بينما يتشكل الاطار الان من ٦ اطراف نصفها صقور تدعم قوى السلاح السياسي في ظل غياب الصدر ونقمة حاذقة على المستوى الشعبي وتجربة ناجحة لثورة تشرين.

بعد هذه الخطوة سيواجه الاطار التنسيقي السيناريوهات التالية:

1. التعطيل المشروط: يفترض هذا السيناريو نجاح الثلث المشروط من تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، مما قد يدفع قوى السلاح لممارسة اقصى درجات الضغط على اقليم كردستان وتحالف السيادة لأرضاخهم، وفي ظل الدور الأممي المرتقب والراعي لحوارات وطنية ستنحصر فرص الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة بالتوقيت الذي يرغب به.

2. النجاح بتشكيل الحكومة: يفترض هذا السيناريو توحد الاطار ورضوخه للثلث المشروط من اجل تمرير الحكومة، ويحمل هذا السيناريو مخاطر التنازل الاقصى للثلث المشروط، مما يضعف قوى الاطار أمام جمهوره ويتسبب بتشكيل حكومة قد تكون هي الاضعف منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.

3. سيناريو الانقسام والتأخر بتشكيل الحكومة: يفترض هذا السيناريو حدوث اختلاف في متبنيات قوى الاطار التنسيقي، مما يؤخر تشكيل الحكومة ويتسبب بأنقسام اطرافه، وفي ظل حالة السباق مع الوقت سيكون الصدر قد اثبت ان انسحابه جاء في الوقت المناسب واخفاق قوى الاطار في تشكيل حكومة رغم انسحابه سبباً احداث تصحيح المسار بشكل شامل.

واستنادا الى ان قوى الاطار التنسيقي لم تُجرِ مراجعة شاملة وتعيد حساباتها في التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق منذ ثورة تشرين في عام 2019 حتى الان، فعلى الارجح ان جميع السيناريوهات مرجحة بحسب تعاطي قوى الاطار مع التفاعلات السياسية، إلا ان جميع هذه السيناريوهات تفضي الى تناقص شرعية النظام لعدم ادامة هذه الشرعية بمنجزات وطنية ينتظرها ابناء الشعب العراقي.