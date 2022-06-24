ليبيا الجديدة الحلم والأمل

يتحقق الحلم بالإرادة الوطنية المخلصة التي تتطلع أن ترى ليبيا الجديدة الدولة المرموقة

والمطلة بشواطئها الدافئة والذهبية على جنوب البحر الأبيض المتوسط بامتداد 2000

كيلو متر والتي تعكس حضارات إنسانية تاريخية عظيمة ساهمت في إنشاء مدنها

العريقة والتي خلقت تاريخا يُعتز به ويمتد إلى أعماق الواحات والقرى والصحراء

الشاسعة المليئة بالثروات الهائلة من المياه العذبة والمعادن والنفط والغاز.

كل هذه التطلعات النبيلة تتحقق بالإرادة الإيجابية وبالتعاون الجاد والمثمر مع المجتمع

الدولي والدول الصديقة الحريصة على خلق أجواء وظروف مناسبة للسلم والأمن

والاستقرار والتنمية المستدامة وبمساهمة الشعب الليبي وذلك بالانطلاق في برامج

التنمية بهذا البلد الذي وهبه الله الموقع الاستراتيجي بقلب خارطة العالم والذي يمكنه من

صنع المستقبل الواعد لأبناء شعبه بما يجسد أحلامهم وتطلعاتهم حتى يكون في مرتبة

الدول المتطلعة إلى العيش الكريم في وطن يساهم فيه أبناؤه بأفكارهم وسواعدهم لتحقيق

هذا الهدف المنشود.

ومن هنا وجب الانطلاق ببرنامج ليبيا الجديدة ليبيا الأمل المرتقب وذلك بخلق حالة وعي

كامل لتهيئة الظروف والمناخ المناسب وما يتطلبه من أجواء عامة وبمساندة عريضة

من كافة أفراد الشعب الليبي وأصدقائه من المجتمع الدولي وذلك بالتي:

● "ميثاق الشرف العالمي" حيث أن العالم يلعب الدور الكبير في تهيئة المناخ

المناسب بنشر الحقائق دون تشويه أو تمييز وخلق حالة وعي كامل للمواطنين

على أهمية خوض غمار العملية الانتخابية والمشاركة الإيجابية في المصالحة

الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة وجمع السلاح ومحاربة الإرهاب والتطرف

● العمل على نزع كافة أنواع السلاح خارج المؤسسات الرسمية والقانونية واعتبار

هذا العمل من مسؤولية الإدارة الجديدة وبدعم من المجتمع الدولي

● العمل على توحيد المؤسسة العسكرية تحت جيش وطني موحد يعمل على تحقيق

السيادة الوطنية وحماية حدود الوطن لمحاربة الإرهاب والتطرف وعمليات

التهريب المختلفة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

● العمل على توحيد الجهاز الأمني تحت جهاز شرطي واحد يعزز الأمن ويحارب

كافة الممارسات الخارجة عن القانون كتجارة السلاح والمخدرات والتهريب

● وضع برنامج وطني واضح للتخلص من كافة المرتزقة الأجانب وكافة التواجد

العسكري الأجنبي داخل التراب الوطني ووضع برنامج زمني ملزم ومحدد

لعودتهم إلى بلدانهم بترتيبات من الإدارة الجديدة وبدعم من المجتمع الدولي

● إعادة تكييف الشباب المسلحين بالمؤسسات الرسمية المختلفة كل حسب الرغبة

والمؤهل

● وضع اليد على الحسابات المصرفية المشبوهة بإجراءات قانونية والتي كانت

نتاج عمليات الفساد بادارة الدولة أو المؤسسات المالية او المصرفية أو من

خلال عمليات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والهجرة غير الشرعية وضمان

عدم استغلال تلك الأموال الاستغلال السلبي في التأثير على الرؤية المستقبلية

لليبيا الجديدة أما من خلال الوسائل العالمية المختلفة أو من خلال التأثير على

العملية الانتخابية من خلال شراء الأصوات والتلاعب بها

● العمل على توسيع المشاركة الشعبية الإيجابية من خلال إعادة الثقة والروح

المعنوية لكافة أفراد الشعب الليبي بالتوجه لاختيار الإدارة الجديدة سواء

الرئاسية أو التشريعية بإرادة حرة والتي انعكست في العدد الكبير المسجل في

منظومة الناخبين بما يقارب الثلاثة ملايين ناخب بما يعمل على تعزيز ثقة الشعب

في نفسه وانطلاقه بخطى ثابتة نحو العمل والبناء والتنمية لتجاوز تلك السنوات

الصعبة التي مرت على الشعب الليبي

● الانطلاق باستفتاء عام لاختيار شكل الدولة الجديدة ونوع نظام الحكم ومعالجة

كافة النقاط الخلافية من خلال استفتاء الشعب عليها وعندما يصدر الشعب قراره

النهائي في تلك الآراء والسياسات ستكون ملزمة ومحترمة من قبل الجميع

● الدعوة إلى حوار وطني مسؤول بين كافة تركيبات الشعب الليبي المختلفة تحت

عنوان "ليبيا وطن يتسع للجميع وبالجميع" وبمشاركة شخصيات وطنية

تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل كافة التوجهات المختلفة

لا تستثني أحدا ولا تعمل على تهميش أو تخوين أي فئة ليساهموا جميعا بروح

الوطن لانتقاء إيجابيات كافة التجارب والتيارات حتى يتم رسم رؤية جديدة

جامعة

● صياغة دستور جديد للدولة الجديدة بنظامها وشكلها التي أقرها ووافق عليها

الشعب من خلال الاستفتاء العام والتي ستكون ملزمة للجميع وتحظى باحترام

وتقدير كافة أفراد الشعب

هذه هي ليبيا الحلم ليبيا الأمل ليبيا المستقبل ليبيا الجديدة والتي إذا ما استقرت ستخلق

تنمية اقتصادية وبشرية شاملة ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن الليبي الذي يعاني

من ضنك العيش ويدعو اليوم الجميع لنصرته والارتقاء بالخدمات التي تكفل له حق

العيش الكريم والعاجل والغذاء وتوفر له فرص العمل الخلاق وتجعل ليبيا الجديدة درة

الشمال الإفريقي بخلق جسر إنساني بديع للتجارة الدولية بين أوروبا وإفريقيا والوطن

العربي ومن هنا سيعطي الشعب الليبي المثل الحسن نحو الانطلاق بخلق تنمية بشرية

مستدامة لصالح كافة أبنائه في وطن يتسع للجميع وبالجميع.

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