الصحافة والثورة

حين تحرك الضباط الأحرار ليلة ٢٣ يوليو١٩٥٢، لم تكن الأحزاب السياسية في أقوى حالاتها، كان الإنهاك والضعف دبّا إليها جميعًا، خاصة مع حريق القاهرة في يناير من السنة نفسها، الحريق هز كثيرا حضور الوفد تحديدا، خاصةً أن الاتهام وجه إلى حكومته بالمسؤولية عن الحريق، على الأقل وقع في وجودهم وعجزوا عن سرعة التعامل معه ومواجهته، قبل أن يستفحل.

وحين تضعف الأحزاب تتجه الأضواء ويتركز التأثير على الشارع والتفاعل معه، عبر الصحف. في تاريخنا السياسى إذا قويت الأحزاب واشتدت انعكس ذلك إيجابيًا على الصحافة عمومًا، ليس فقط صحف الأحزاب، وإذا ضعفت الأحزاب أو اختفت تصبح الصحف هي البديل لها في التعبير عن الرأى العام، فضلًا عن تشكيله. في تاريخنا القريب نتذكر «الأهالى»، نهاية عصر الرئيس السادات، وكذلك جريدة الوفد في بدايات حكم الرئيس مبارك. في العصر الملكى كانت جريدة «السياسة الأسبوعية» أقوى حضورًا وأكثر فاعلية من الحزب الذي يصدرها «الأحرار الدستوريين».

مادة اعلانية

وحين غادر جلالة الملك فاروق الأول وطنه وبلده، مصر، مساء ٢٦يوليو ٥٢، متنازلًا عن العرش، في وداع رسمى مهيب، كانت الصحف في موقف قوى، وراحت كل صحيفة أو مجلة من المطبوعات الرئيسية تزعم لقرائها أنها شاركت في صنع الحدث الكبير، وأن الحاسة الصحفية لدى رئيس التحرير أو كبار كتابها جعلتهم على يقين أن «المعزول».. «المخلوع»- استعملت هذه الكلمات حرفيًا- أي فاروق، كان في طريقه السريع نحو الانهيار، آل أبوالفتح أصحاب «المصرى»، جزموا أن المعلومة التي أبلغها الأستاذ أحمد أبوالفتح إلى صهره الصاغ ثروت عكاشة عجلت بالثورة وحالت دون إلقاء القبض على قادة الضباط الأحرار. تقول المعلومة إن قائمة من ١٣ضابطا لدى الملك وقيادة الجيش سيتم خلال ساعات إلقاء القبض عليهم، وأنهم على الأغلب قيادات تنظيم الضباط الأحرار. حتى رحيله عن عالمنا ظل الأستاذ أحمد أبوالفتح يعتقد أنه صاحب فضل- هو وشقيقه محمود وجريدة «المصرى»- في نجاح ثورة يوليو، عبر تلك المعلومة.

في مذكراته، أشار قائد الجناح عبداللطيف البغدادى، أحد أبرز الضباط الأحرار، صاحب المناصب العديدة والرفيعة في عهد الثورة، إلى تلك المعلومة، لكنها لم تكن الأساس لدى الضباط الأحرار في التعجيل بالتحرك، وتحديد ساعة الصفر، كان الأساس عندهم المهمة التي أداها بنجاح «على صبرى»، مكلفًا من جمال عبدالناصر، لدى زميله في إحدى الدورات التدريبية في الولايات المتحدة وصديقه «ديفيد إيفانز» مسؤول المخابرات الجوية بالسفارة الأمريكية لمعرفة موقف بلاده من أي تحرك مضاد للملك في القاهرة، وقتها كان سائدا أن صلات الملك فاروق قوية مع السفارة الأمريكية ومن ثم الولايات المتحدة، بعكس حالة الكراهية المتبادلة بينه وبين السفارة البريطانية، منذ حادث ٤ فبراير١٩٤٢. كانت الإجابة أنهم سوف يعتبرون ذلك شأنا داخليًا، طالما سيتم ضمان حياة الرعايا الأجانب في مصر. الصديق الأمريكى لم يكتف بهذا الرد فقط، حيث استطلع رأى نائب المسؤول الحربى في السفارة البريطانية، كان المسؤول الأول خارج مصر في إجازته الصيفية، فقدم إجابة مشابهة، احترام حياة الأجانب واحترام الدستور، وما يتعلق بالملك شأن خاص بالمصريين، وهكذا كان قرار التحرك. أضيف إلى ذلك- من باب التأكيد على سرعة وضرورة التحرك- معلومة أبوالفتح.

بعد خروج الملك جرى التحقق من صحة تلك المعلومة، التي لم تثبت، فقط عثر في مفكرة كانت في جيب سترة رئيس الأركان وفى إحدى صفحاتها مدون ١٣ اسما لضباط، دون أي شىء بخصوصهم، هل يرقون أم يعاقبون؟، ينقلون إلى وحدات ومواقع أخرى أم ينقلون خارج القوات المسلحة كلها؟.. لا شىء بخصوصهم، أسماء صماء فقط، كان بينهم ثلاثة فقط من الضباط الأحرار، لم يتم كشف هذه الأسماء أبدًا. الطريف أن أحدًا لم يفكر في الرجوع إلى رئيس الأركان لسؤاله عن تلك القائمة ومدلولها.

بالتاكيد لم يكن الأستاذ أبوالفتح كاذبًا، لكن من سرب إليه تلك المعلومة على هذا النحو.. أي بقصد دفع الضباط للتحرك؟، الصحفى الكبير لم يعلن مصدره ولا طُلب منه ذلك.

تصرف الملك ليلة ٢٣يوليو، ينفى وجود قائمة من الضباط لديه يجب اتخاذ إجراءات ضدهم، لقد أُبلغ- عبر تليفون سرى في قصر عابدين- بتحرك الضباط بعد أقل من ربع ساعة على تحركهم ولم يعر الأمر انتباها كبيرا، ولما أعيد إبلاغه أكثر من مرة طلب من مرتضى المراغى وزير الداخلية أن يتصل باللواء محمد نجيب ويبلغه أن «الشبان بتوعه عاملين دوشة عند وزارة الحربية»، ويكلفه باسم جلالته أن يذهب إليهم «يعقّلهم»، لأنه يخشى أن يستغل الإنجليز الموقف ويدخلوا العاصمة مجددًا، وهذا يعنى أن الملك ومعه وزير الداخلية لم يكن لديهما علم بحقيقة ما يجرى ومدى صلة اللواء محمد نجيب بهؤلاء الضباط.

الأستاذ إحسان عبدالقدوس عاش بيقين أن الحملة التي قام بها على صفحات مجلة «روز اليوسف» على ما سمّاه قضية «الأسلحة الفاسدة» بعد حرب ٤٨، هي التي هزت وأسقطت عرش الملك فاروق.

بعد حملة إحسان جرى تحقيق في عهد الملك ولم يثبت وجود أسلحة فاسدة، ثم أجرى الضباط الأحرار تحقيقا بعد خروج الملك ولم تتغير النتيجة، إذ لم يعثروا على شىء.

وفى مذكراته نفى د.ثروت عكاشة هذا الأمر برمته، كان «ثروت عكاشة» ضابطا بالمخابرات الحربية أثناء الحرب وخدم في ميدان المعركة، وكل ما جرى، طبقا للمذكرات، أنه في ذروة الحرب ومع نقص العتاد ومنع تقديم السلاح إلى الأطراف المتحاربة، تم اللجوء إلى ذخيرة كانت مخزنة بشكل غير جيد في أحد المعسكرات بالقاهرة، من أيام الحرب العالمية الثانية، بعضها تشبع بالرطوبة وفقد صلاحيته، وقد أدت إحداها إلى إصابة أصبع في يد أحد الجنود وبتره، وفى كتاب فلسفة الثورة- أكتوبر ١٩٥٣- أكد عبدالناصر أن تحركهم كان لأسباب ودوافع داخلية ولا شأن لما جرى في حرب ٤٨ بتحركهم.

بعد هذه العقود، يمكننا استنتاج أن هذه الحملة التي أججها البعض وأمدوا إحسان بالمعلومات حولها، فتحمس لها، تصوروا أنهم يحرجون الملك ويهزون عرشه، ربما يكون حدث شىء من ذلك، لكن الرسالة العميقة في هذه الحملة- كما يبدو الآن- أن القضية لم تكن في إسرائيل وتفوقها الحربى الساحق، عددا وتسليحًا، فضلًا عن الخبرات الحربية. ولا كانت في الإنجليز، أصحاب الانتداب على فلسطين، الذين غادروا فلسطين وتركوا «العفى بعافيته»، لم يفعلوا مثل ما فعلوه في الهند، حيث لم يغادروا إلا بإعلان استقلال الهند وقيام باكستان، بخطوط حدود واضحة. تجاهلت الحملة كل ذلك وعلقت الجرس في رقبة الملك وحاشيته.

خطأ الملك فاروق، الحقيقى، أنه أعطى أمرًا عسكريًا بالتدخل دون دراسة وضع الجيش، تسليحًا وتدريبًا، لم يجتمع بالقادة ورئيس الأركان، دعنا الآن من وزير الحربية الذي كان يختار وقتها وفق معايير سياسية، هو كذلك قرر خوض الحرب، من غير الاطلاع على تقارير ضباط المخابرات الحربية «الملكية» حول قدرات الجيش المقابل وما لديه من عتاد، خاصة أنه كانت هناك تقارير تفصيلية ودقيقة، فضلًا عن تجاهل التقارير التي وردت من سفارتنا بفلسطين، كما أنه لم يجتمع بالزعماء السياسيين ليستمع منهم ويعرف ما لديهم.

في مؤسسة دار الهلال، لم يفت مدير تحرير المصور الأشهر حلمى سلام أن يشير إلى مجموعة حلقات كان كتبها عن الفوضى التي جرت في الحرب وما بعدها، ثم ما كتبه عن سيولة الأوضاع في الداخل، بعد حريق القاهرة، ويعد نفسه مشاركًا بقوة في تهيئة المناخ لقيام الثورة، فضلًا عن نجاحها.

كانت «المصور» بفضل توجه رئيس التحرير العتيد فكرى أباظه أميل إلى الحزب الوطنى، وكان آل زيدان يحرصون على علاقة طيبة بكل الأطراف خاصة «القصر الملكى».

لم يفت مؤسسة «أخبار اليوم» أن تدخل هذا المضمار، أشار الأستاذ مصطفى أمين مرارًا إلى كتاب توأمه «على أمين» الذي صدر في سلسلة كتاب اليوم «هكذا تُحكم مصر»، الكتاب صدر بعد حريق القاهرة وإقالة حكومة الوفد، يركز الكتاب على أداء حكومة الوفد الأخيرة، مع التركيز بالسخرية المريرة من رئيس الوزراء مصطفى النحاس، وبالمرة من السيدة قرينته «زينب الوكيل»، قدم الكتاب صورة كاريكاتورية لعلاقتهما. بمعيار توقيت صدور الكتاب يمكن القول إنه كان على هوى الملك، الذي كان يكره النحاس باشا، لكن بعد قيام الجمهورية يتم اعتباره، ضد النظام الملكى برمته، خاصة أن مصطفى شن بموهبته الجبارة ومعلوماته الغزيرة حملة ضارية على «فاروق» شخصيًا، وكانت حملة ناجحة، رفعت توزيع «أخبار اليوم»، لتتفوق على كل منافسيها.

بدون شك كان أعضاء مجلس قيادة الثورة سعداء بكل ذلك ولن يقفوا ضده، هذا كله يمنح ما قاموا به- من الإطاحة بالملك- مشروعية تامة، بما يفتح الطريق أمامهم نحو خطوات أخرى، ويعنى كذلك أن النخبة الصحفية برموزها وأسمائها الكبيرة معهم، تساندهم وعلى استعداد للانخراط معهم. لذا وجدنا اللواء محمد نجيب والبكباشى جمال عبدالناصر يقومان بزيارة مؤسسة دار الهلال في معية حلمى سلام، ويذهبان معًا إلى مكتب فكرى أباظة لتوجيه الشكر له على المساندة القوية وعلى مواقفه السابقة، وهكذا زار عبدالناصر أخبار اليوم وتردد على جريدة المصرى، فضلًا عن صلاته مع إحسان عبدالقدوس. لنلاحظ أن قادة الأحزاب ذهبوا جميعًا إلى مقر القيادة لتهنئة اللواء نجيب وبقية زملائه، بينما يذهب اللواء أو عبدالناصر وآخرون معه لزيارة مقار بعض الصحف والمجلات.

هذا الدور لهؤلاء الصحافيين الكبار، كان يعنى أمرًا آخر، وهو أن هذه المجموعة «شركاء» في الحدث الكبير، ساهموا في تهيئة المناخ له وشاركوا فعلًا في الوصول إليه، أي ليسوا مجموعة من الكتبة ولا مهللين أو منافقين، بالتعبير الذي سيسود فيما بعد، هم جزء أصيل من المشهد العام.

وسط هذه التفاصيل الكثيرة، وذلك الحضور الطاغى لأسماء كبيرة وصحف مؤثرة ونافذة لدى الرأى العام.. أين كان الأستاذ محمد حسنين هيكل؟.

* نقلا عن " المصري اليوم "