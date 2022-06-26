بالسكين أو بالدستور.. كلهن قتيلات محتملات

في يوم العشرين من يونيو ٢٠٢٢ هزت جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف مصر والعالم العربي.

الهزة لم تكن بسبب جريمة القتل بل الدافع إلى ارتكابها.

طعن القاتل نيرة عدة مرات في الظهر فسقطت على الأرض، ثم نحرها ليس مرة واحدة بل مرتين. لم تنته الجريمة هنا، بل بدأت.

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وقعت هذه المأساة في الشارع على مرأى ومسمع من المارة رجالا ونساء، شبابا وشابات، ولم يتدخل أحد لإنقاذها. اكتفى البعض بالمشاهدة وآخر بالتصوير، فربما هي زوجة القاتل، وخرجت عن طوعه، أو خانته، وبالتالي تستحق القتل، وربما هي أخته ووقعت في خطيئة، حباً ومعرفة، أو حتى مجرد الحديث مع شخص غريب، فتستحق الذبح.

هنا القتل بالظن والشبهة.

وكلها أمور لا بد وأنها دارت في أذهان من وقف يتفرج، ومن وقف يصور من المارة من المرضى بمرض "الرجل من حقه أن يفعل ما يشاء، والمرأة ليس لها أي حق، باستثناء الذي يمنحه لها الرجل"

لم تنته الجريمة بعد. لم يكن قاتل نيرة أبا أو أخا أو زوجا أو حتى عشيقا. لكنه بالتوصيف البيولوجي رجل.

هناك من يوصفون بيولوجيا بأنهم رجال ومنهم من لا يقتنع بأن "لا، تعني لا". أشخاص مرضى لديهم شعور زائف بالاستحقاق. تماما مثل قاتل نيرة الذي قتلها لأنها لم تبادله مشاعر الحب.

ومثلما اكتفى البعض بالفرجة وتصوير الجريمة ظهر البعض لتبريرها، فالقاتل رجل والقتيلة امرأة، فبالتأكيد معه حق وبالتأكيد هي تستحق القتل.

خرج أحد المتعلمين من أصحاب الشهادات العليا ومن يسمون أنفسهم تنويريين، لم يترحم على القتيلة بل أسف "لأخيه المواطن" الذي قد يضيع مستقبله بسبب "ست أو بنت" لا تريد الزواج منه.

وخرج آخر يقول "ربنا يكون في عون والد القتيل"! من أي مستنقع خرج هؤلاء؟!

وخرج أحد الدعاة بتصريح علني مصور حاول التملص والتراجع عنه لاحقاً موجهاً حديثه للفتيات يقول إما أن ترتدي "قفة" أو مصيرك الذبح.

هذا شريك في الجريمة بطريقة ما. لم تنته الجريمة في حق نيرة هنا

فبعد أن ظهرت والدة نيرة ووالدها في فيديو مؤثر يتحدثان عن ابنتهما، ومعرفتهما بأن القاتل محمد عادل كان يهدد ابنتهما من حسابات مزيفة على فيسبوك إن لم ترتبط به، إلا أنها رفضت تماماً الزواج منه أو مبادلته مشاعر الحب، بدأت تظهر بعض العبارات تشير الى أن القاتل ربما مريض نفسي !!

ولأن هناك من تفرج، وهناك من صور، وهناك من برر … وقعت جريمة أخرى بعدها بيومين.

تداولت مواقع التواصل هذه الرسالة التي يقال بأن القاتل أرسلها لضحيته، طالبة التمريض إيمان ارشيد "بكرا رح اجي احكي معك واذا ما قبلتي رح اقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم" ثم ذهب في اليوم التالي وقتلها داخل الجامعة.

قُتلت الطالبة الأردنية إيمان ارشيد على يد زميلها في الجامعة بست طلقات نارية، فذنبها كبير لا يغتفر: قالت لا.

قتل المرأة وحقوقها لا يقتصر فقط على هذا الجزء من العالم بل أيضا في العالم المتحضر، العالم الأول في عالم الديمقراطية.

فإذا كان البعض يستخدم السكين والمسدسات فهناك من يستخدم القانون بل والدستور. وإن لم يقتل المرأة بضربة أو طلقة واحدة فهو قادر على قتل حقوقها وأحلامها وكرامتها بالقانون والدستور فلا أحد يستطيع أن يحمي المرأة حتى بعد نصف قرن من حماية الدستور لواحدة من حقوقها التي تتعلق بجسدها هي وليس بجسد شخص أخر.

الأزمة أعمق وأكبر من سن القوانين وإقرار العقوبات، القصة تبدأ من الصغر حيث التنشئة بأن المرأة شخص كامل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

اتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ خطوة جذرية وأبطلت حكما تاريخيا صدر عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.

لتترك حياة آلاف النساء الأمريكيات ليس فقط الآن بل لعقود قادمة "أصغر وأقل كرامة بسبب الحمل غير المخطط له وغير المختار، والنساء اللواتي ستتعرض صحتهن للخطر بسبب العملية الجسدية الطويلة والشاقة للحمل. النساء، وغيرهن، اللواتي سيضطررن إلى التخلي عن الأحلام، وإنهاء التعليم، والحد من المهن، وتقويض إرادتهن الخاصة خدمةً لشخص آخر". كما قالت الكاتبة في صحيفة الجارديان مويرا دونيغان.

وختمت بالقول إن "القصة الحقيقية هي ملايين النساء اللواتي يعرفن الآن أنهن أقل حرية من الرجال، أقل حرية في عمل أجسادهن، وأقل حرية في مسارات حياتهن، وأقل حرية في تكوين أسرهن".

والسؤال لماذا يضطهد العالم المرأة؟

هذا ليس رأيي أو استنتاجي بل إحصائيات الأمم المتحدة التي تقول إن سيدة من بين كل ثلاث سيدات تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي مرة على الأقل خلال حياتها.. وهذا ليس في منطقتنا العربية بل على مستوى العالم تصل النسبة إلى سبعين في المئة في بعض الدول وأن من كل عشر سيدات ضحايا لجرائم القتل، تقتلن 4 على يد أشخاص مقربين لهن!

والسبب.. الصمت الكارثي على الجرائم ضد المرأة، وفى كثير من الأحيان : الإفلات من العقاب.