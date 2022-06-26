وصمة العنف ضد المرأة

لا ينحصر العنف ضد المرأة المصرية على ما يقترفه كثير من الرجال نتيجة لتصوراتهم المتخلفة التى تُحطّ منها وتُعلِى من قدرهم، أو بسبب اضطراباتهم النفسية، أو انفعالاتهم الهمجية، وإنما هناك أيضاً عوامل أخرى متعددة، منها بعض الأفكار التراثية التى تبرر هذا العنف لعموم المجتمع، وأخرى تزعم الالتزام بالدين والأخلاق وتعتبر المرأة مصدر الخطيئة والغواية والفساد، بل وأحياناً يقع العنف على المراة من امرأة أخرى مُشوَّهة الوعى فاسدة الغرض لأسباب يطول فيها الكلام! فأما هؤلاء الرجال، فليسوا جميعاً فى سلة واحدة، لأن منهم المضطربون نفسياً، ومنهم من يعتمدون على تأويلاتهم الدينية الخاصة، ومنهم من يستخدمون أموالهم الطائلة كأبشع سلاح لتحقيق أسوأ الانحرافات، وقد يُخضِعون المرأة إلى حد الاستعباد!

هذه الجرائم متراكِمة عبر السنين، وقد كشفت الأسابيع الأخيرة عن عدد منها تتنوع فيها أشكال العنف، كان آخرها جريمة ذبح الفتاة البريئة بالمنصورة، فى أحد أعراض أخطر عقلية ذكورية إجرامية تصادر بالسلاح القاتل حق المرأة الإنسانى، إضافة إلى حقوقها الدستورية والقانونية، فى أن تختار شريك حياتها، وكان رد المجرم على رفضها له بجريمته البشعة. وقبلها بأيام نُشرِت حيثيات الحكم الذى أدين فيه رجل الأعمال محمد الأمين، باقتراف جرائم مُروِّعة ضد فتيات فى عمر الطفولة، بالاتجار فيهن وهتك عرضهن فى دار للأيتام أسسها بأمواله لتكون مصيدة لضحاياه الصغيرات الفقيرات اللائى لا يدركن الخطر المُحدِق بهن، وعند تعرضهن له يعجزن عن صدّه، وبعد وقوعه لا يملكن وسيلة للشكوى، وأما إدانته فكانت بعد مبادرات إيجابية مُقدَّرة من خارج الآليات الرسمية!

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التصدِّى لهذا العنف الهمجى مسئولية جماعية، تحتاج تكاتف كل قادر على المساعدة، لوضع آليات حمائية، لا يُكتفى فيها بتغليظ العقوبة على المخالفين، التى هى مطلوبة بشدة، وإنما أن توضع آليات لا ننتظر فيها حتى تقع الكارثة، وإنما أن تدرأ الجريمة قبل وقوعها، وتحاسب من يتقاعس عن التعامل بجدية مع بلاغات الشكوى ضد التحرش والملاحقة، ووضع إجراءات صارمة لإلزام المشكو فى حقه باتباع القانون، وفرض عقوبة رادعة على من يستمر فى مُلاحَقة ضحيته.

* نقلا عن " الأهرام "