العميد السفير خالد الدويسان.. ثلاثون عاماً في بلاط الملكة إليزابيث

انشغل السلك الدبلوماسي العالمي في لندن بترتيبات الوداع لعميدهم سفير الكويت في لندن السيد خالد الدويسان، بعد ثلاثين سنة سفيراً ومعظمها عميداً، قضاها في رحلة طائر لا يتوقف، لا يعرف الإرهاق ولا يضجر من ملفات كثيفة، غليظة في بعضها، وثقيلة في معظمها، فلم يتأفف، عمل بلا شكوى، لا يعرف الهموم ولا يستثقل الإزعاج، ويمشي ضاحكاً ليتواجد كعميد في حفلات وداع مملة، واستقبال لسفراء جدد، الكل ينشده النصيحة كعميد مجرب، والكل يبتهج للقاءاته في مناسبات ملوكية ترعاها الملكة اليزابيث، تستقبله دائماً بابتسامات، مقدرة التزامه الفريد بأثقال المهمة، مدركة بأنه أتى من بلد يثمن سجل التاريخ في العلاقات بين البلدين، وقد أثراها أداء السفير كعميد وكمبعوث في إضافات ساطعة تختزنها هذه العلاقات..

أكتب كشاهد ومشارك في ندواته التي يديرها دائماً في منزله حول العلاقات الثنائية، وأوضاع الخليج، وترابط مجلس التعاون مع لندن، والقضايا العربية في الدبلوماسية البريطانية، وفوق ذلك، إبراز تأكيد الاستثنائية في العلاقات بين بريطانيا والكويت، مع شرح لمحتوى الكويت السياسي والثقافي والتاريخي، وتأكيد ما نطلق عليه الاستثنائية الكويتية، التي تولدت من تجارب كويتية بحرية وبرية قاسية خلقت لدى الكويتيين غريزة الانفتاح والاقتباس، وتبني الحسن والمناسب من ثقافة الآخرين، تجسدت في التداخل والتشابك بين المجتمع الكويتي بتلقائية وبلا حواجز، وشكلت الأرضية للحياة البرلمانية التي رافقت الاستقلال منذ عام 1961.

يفتتح السفير العميد ندواته بترحيب بضيوفه، وهم عادة من كبار السياسيين والصحافيين والمختصين الذين اعتادوا على تلقائيته المحببة والصافية دون تصنعات، كاسباً مودتهم وضامناً مشاركتهم مستقبلاً، وأقول له بإعجاب وبتعجب، متسائلاً كيف أنه لا يحمل هموماً ولا يضيق من أحد ولا يغيب عن واجب، فقد وفرت له هذه الصفات الجميلة صداقات وارتباطات، وفتحت له أبواب لندن السياسية والدبلوماسية والثقافية، وجعلت من حفلات توديعه برامج حافلة عنوانها التقدير لما أنجز والاحترام للقيم التي يملكها والشعور بفقدان شخصية آسرة..

يرسل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء رسالة مسجلة إلى الحفل الرسمي الذي أقامه مجلس العموم البريطاني، تكريماً له، قائلاً فيها: إن الإخلاص والتفاني في العمل اللذين التزم بهما السفير خالد طوال ثلاثين عاما من الخدمة لم ينعكسا على العلاقات الثنائية بين البلدين فحسب، بل امتدا ليشملا دول العالم عبر دوره كعميد للسلك الدبلوماسي.

مادة اعلانية

بينما يؤكد السير لينزي هويل، رئيس مجلس العموم، دور السفير خالد الدويسان الذي لم يكن هيناً وسهلاً، لأن السفير تميز بالإيمان بالحوارات والتفاهم في القضايا العربية والعالمية، معترفاً بأنه من الصعب أن يقوم أي شخص آخر بالمهمات التي تولاها السفير خالد خلال فترة عمله الطويلة.

وصدقت نائبة وزير الخارجية البريطانية في حفلة الوزارة لتوديع السفير، في قولها، إن العلاقات بين لندن والكويت قوية وتاريخية، لكن الدويسان أضاف إليها طعماً محبباً زاد من رونقها وجمال منظرها.

عملت مع السفير خالد الدويسان بصفتي منسقاً لجمعية الصداقة الكويتية - البريطانية لسنوات، أشارك في ندواته ونناقش معاً آليات تنشيط الترابط بين البلدين وتنوعاتها، ثقافة وأمناً وتجارة مع تأمين الوصول السهل للكويتيين إلى بريطانيا وإلى جامعاتها ومؤسساتها.

ولا شك بأن هذا الجهد الواسع والمتنوع يحتاج إلى تميز صحي وحماية، لكن السفير تجاوز أوامر المختصين بالاختصار في العمل وتخفيض ساعات الالتزام، مواصلاً المسيرة التي لا تتوقف، وواضعاً عبء المسؤولية فوق اعتبارات الصحة، الأمر الذي فرض عليه إجراء عملية جراحية كبيرة في الظهر لا يزال يعاني منها.

يعود السفير خالد الدويسان إلى الكويت، وبحسه الوطني العميق، مدركاً بأنه لا يمكن أن يقطع الصلة بشبكة العلاقات الإنسانية التي تعب في صناعتها، والتي تضم شخصيات مؤثرة بخبرات واسعة ومتنوعة، وبمكانة قريبة من غرف القيادات السياسية والتجارية والاستثمارية البريطانية، فلابد، ولمصلحة الكويت، من ضمان الاستفادة من الخبرات ليحافظ عليها ويرعاها.

ولعل أبلغ دليل على حجم التقدير في الإنجاز وصفاء السمعة ونظافة المكانة، ما نراه من تعدد المهرجانات الوداعية التي تتواصل ويحضرها كبار المؤثرين في السياسات البريطانية.

نحيي السفير خالد الدويسان ونقدم له الشكر والامتنان، عارفين بحجم العطاء وتنوعاته، ومرحبين به في الكويت التي تركها جغرافياً منذ سنين لكنه التزم في عادات وسلاسة طباع أهل الفريج، فرغم سنوات الغياب الطويلة، يظل الدويسان ابن الفريج الكويتي القُح الذي حصن محتواه من تسلل تأثيرات الغربة وغزواتها عليه، وهذه قواعد العمل الدبلوماسي، لا ضمان في مكان العمل، ولا أمن في سنوات العمل، وقد ترك الدويسان ملفاً أسطورياً في سنواته وفي تنوعاته وفي محتوياته، وأهلا به عضواً في موكب المتقاعدين.

نقلا عن "القبس"