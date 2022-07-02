العالم أفضل إذا قادته النساء؟

من المفارقات الساخرة أن قرار المحكمة العليا الأميركية في 24 حزيران (يونيو) الماضي، إلغاء الإجهاض، جاء في الأسبوع الذي أثبتت لجنة التحقيق في أحداث 6 كانون الثاني (يناير) 2020 التابعة للكونغرس، فيه إلى حد بعيد، أن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاهل القانون وقواعد الديموقراطية والصدق، بشكل يكاد لا يُصدق. والأدهى أن حكم منع الإجهاض الذي صدر صوّت لصالحه 5 من القضاة (من أصل 9)، بينهم ثلاثة من المحافظين الذين عيّنهم ترامب، والذي سرعان ما أطل ليتباهى علناً بأنه صاحب هذه "اليد البيضاء" على أميركا.



ليس غريباً أن يكون الرجل الذي حاول أن يزوّر نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة حتى ملّه المسؤولون الجمهوريون وتعبت منه المحاكم، كان وراء هذا الحكم الذي يعتقد أنه سيقلص قدرة النساء الأميركيات على دخول سوق العمل، ويحرم 5.6 في المئة منهن من متابعة تعليمهن. كما سيوسع الفجوة في الأجور بين الجنسين بحيث يتقاضى الرجل أجراً أكثر من المرأة بما يزيد على الـ 17 في المئة التي تمثل الفرق بينهما حالياً.



والحق أن المرأة، في أميركا وخارجها، لا تزال بعيدة كل البعد من المشاركة في السلطة بالقدر الذي تستحقه. والواقع أنها لم تنل حقها في التصويت في العديد من ديموقراطيات "الصف الأول"، مثل سويسرا والبرتغال، حتى سبعينات القرن الماضي. أما في بريطانيا، صاحبة أول برلمان في العالم المعاصر والبلاد التي تحكمها، نظرياً، منذ 75 عاماً امرأة، فكان الطريق لانتزاع ذلك الحق في 1928، معبداً بالسجن والدموع والاضطهاد لسنوات عدة. برزت، وتبرز، منذ ذلك الوقت كثيرات أمسكن بعصا القيادة في بريطانيا، من دون أن يغيرن كثيراً في حظوظ المرأة نحو الأفضل.



وفيما يضيق حبل الفضائح حول عنق رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي "دبّر" سقوط تريزا ماي ليأخذ مكانها، ترتفع أسهم ليز تروس، وزيرة الخارجية، باضطراد كخليفة شبه متوج له. وبغرض تكريس صورتها كسيدة قوية لا تعرف المزاح، كما جونسون، ها هي تلتقط صوراً في دبابة، ما يُذّكر بـ"السيدة الحديدية" مارغريت تاتشر، أول رئيسة وزراء بريطانية. ولعل ما يجب أن تخشاه تروس، إذا صدقت التكهنات عن زعامتها الوشيكة، هو نيكولا ستروجين، الوزيرة الاسكتلندية الأولى، التي أعلنت قبل أيام عن نيتها إجراء استفتاء على استقلال بلادها، في تحدٍ واضح لرغبة لندن وسلطتها. وستورجين، التي كانت شوكة في ظهر رؤساء الوزراء البريطانيين منذ 2014 حين تولت رئاسة الحكومة المحلية، هي أكثر خبرة من جونسون وخليفته المفترضة، كما أثبتت أنها أكثر نجاحاً في إدارة اقتصاد بلادها وفي مكافحة كوفيد-19 أيضاً.



هذه الكفاءة تميز مجموعة كبيرة من "شقيقات" ستورجين حول العالم. ففي الأسبوع الماضي أصدرت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" تقريراً جاء فيه أن الدول التي تؤدي النساء دوراً أكبر في قيادتها وتسيير أنظمتها للوقاية والرعاية الاجتماعية، كانت أقدر على الاستجابة لأزمات منها جائحة كوفيد-19.



وبينما يصادر المجتمع حقوقها ويهمّشها ويدفع لها أجراً أقل من الرجل لقاء العمل نفسه، تنقذه المرأة من الوباء الفتاك، وأكثر من ذلك بكثير. فهي كقيادية، معروفة بقدرتها على التعاطف مع الناس، كما أنها تتقن فن التفاوض ببال طويل وواقعية. وعلى المستوى العملي، تقول "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" إن التحاق نسبة 10 في المئة إضافية من بنات بلاد ما بالمدرسة، يعني زيادة 3 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي لتلك البلاد. وعلاوة على هذا كله، إن تحمّل المرأة للمسؤولية السياسية، في حد ذاته، يعني التجديد والثورة، عملياً، على النظم التقليدية برمتها. وارتقاءها سلم السلطة، ليس تنشيطاً للمجتمع وإعادة إحيائه فحسب، بل هو دليل على احترام حقوق الإنسان. لكن هل تسمح لنا عقليتنا الذكورية المصرة على عدم التكافؤ الجندري، بالاستفادة من مواهب المرأة وكفاءاتها؟



لا شك في أن بعض التقدم في مكافحة هذه الذهنية قد تحقق عملياً. فعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية عالمياً من 13 في المئة في عام 2000 إلى 25 في المئة في 2020.

وعلى هذا الصعيد، لدولة الإمارات العربية المتحدة تجربة تستحق الثناء. فنسبة حضور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي حالياً تعادل تماماً حضور الرجل. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً لجهة تمثيل المرأة برلمانياً. وتبلغ نسبة مشاركتها في الحكومة 27.5 في المئة (9 وزيرات) وهي نسبة متقدمة عالمياً، و 30 في المئة في السلك الدبلوماسي، كما أقيم "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في 2015 للسهر على إنصاف المرأة.



نجاحات الإمارات في التعامل مع قضايا المرأة وحقوقها، تعود الى حد كبير للشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رفيقة درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تواظب على العمل منذ ستينات القرن الماضي بغرض إعطاء المرأة الاهتمام الذي تستحقه.



أما المرأة في العالم العربي، فقد زادت نسبة تمثيلها البرلماني من 3 في المئة في عام 2000 إلى 17 في المئة في 2020. لكن هل يرفع ذلك من شأن المرأة وحقوقها في قوانين بلداننا العربية وعقلية مؤسساتها ومواطنيها؟ وهل يوحي القتل المعلن للزوجة والأخت والعروس، الذي ترددت أخباره أخيراً بقوة في لبنان والأردن ومصر، على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك بالدول الأخرى التي تطحنها الحروب والصراعات، في حصول تطور حقيقي على هذا المستوى؟



المؤسف أن الطريق لا يزال طويلاً أمام المرأة الساعية الى المساهمة مساهمة فعلية في حياة مجتمعها العربي، والأجنبي. فالفارق بين ما تتولاه الآن، وما يمكن أن يكون منوطاً بها من مسؤوليات، يشكل هوة كبيرة قد يستغرق ردمها 118 عاماً، حسبما رأى الملتقى الاقتصادي العالمي قبل سنتين.



وإذا تجاهلنا الرقم المخيف، وشككنا بدقته، فلن نستطيع أن نتناسى الوجوه الأخرى لمشكلة المرأة، ومنها أنها تتسبب أحياناً في جزء من الظلم الذي يقع عليها لا سيما حين تسقط في مأزق مناقشة حقوقها على أساس الشرخ المصطنع بين المرأة والرجل، والذي ساهمت النسوية المفرطة والشعبوية الذكورية في تكريسه. وهل من الخطأ النظر الى المرأة والرجل كوحدة متكاملة، لا يملك أي من طرفيها حق احتكار الصواب أو النقاء؟



ليهنأ ترامب بـ"إنجازه"، فهو لم يلحق الضرر بالمرأة، والرجل أيضاً، في الولايات المتحدة وحدها، بل في كل مكان لا تزال فيه حقوقها منقوصة.

* نقلا عنه "النهار"