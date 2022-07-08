محمد والمسيح.. موعظتا عرفات والجبل

■ على جبل الطور بسيناء الحبيبة كلم الله سيدنا موسى فسُمى بـ«كليم الله»، وأنزل عليه صحائف التوراة وهى الدستور الربانى لأمة بنى إسرائيل أعظم أمة وقتها ورثت النبوة والرسالة كابرًا عن كابر.

■ وعلى جبل طابور بالجليل بفلسطين تجمع أكبر حشد من تلاميذ السيد المسيح، عليه السلام، ليلقى إليهم كلماته المودعة ويذكرهم بأهم بنود رسالته في موعظة مودع شملت جوامع كلماته ومضامين رسالته فيما سُمى بعد ذلك بـ«موعظة الجبل»، وهى أعظم مواعظه على الإطلاق.

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■ وفى غار حراء تنزّل جبريل الأمين «مبعوث السماء الأعظم» على محمد، صلى الله عليه وسلم، ليخبره بأول قرارات السماء له ولأمته «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ»، وعند جبل الرحمة بعرفات وقف الرسول ليودع أمته وينبئهم كوامن نفسه وخلاصات عمره ورسالته ويحذر من التنكر له ولرسالته.

■ نظر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مد البصر عن يمينه ويساره وأمامه ومن خلفه، عشرات الآلاف جاءوا محبين راغبين طائعين بعد أن حاربوه وقاطعوه وطردوه من وطنه الحبيب، سعد بثمرة كفاحه ونتاج دعوته، فقال: «استنصت الناس يا جرير»، فأنصت أصحابه ومعهم الحجر والسماء والأرض والكون لكلمات النبى المودعة للدنيا كلها بعد أن ملأها نورًا وضياء وبركة.

■ هكذا مضى رسول الله يسوق للدنيا كلها أجمل النصائح وأشملها: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع، اتقوا الله في النساء، إن الشيطان يئس أن يُعبدبأرضكم ولكنه رضى أن يُطاع فيما سوى ذلك فاحذروه على دينكم، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمَّر عليكم عبدٌ حبشىٌ، لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».

■ أما المسيح، عليه السلام، فبدأ موعظة الجبل بالبشرى لأصحابه وحوارييه، وكل من سلك نهجه الذي يتلخص في العبودية لله والعفو والإحسان، فقال: «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات»، وكلمة طوبى التي رددها المسيح 9 مرات تعنى «مباركًا أو سعيدًا ومحظوظًا».

■ ثم أردف المسيح يحث الدعاة والعلماء وحملة الرسالات على الفضيلة وتطهير ثيابهم وأفئدتهم وجيوبهم، «أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح، لا يصلح بعد لشىء إلا أن يطرح خارجًا ويُداس بين الناس».

■ وبيَّن أنه جاء لتكملة ناموس الأنبياء من قبله وليس نقده، فقال: «ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله»، لأن كل رسول يكمل ويتمم الآخر.

■ ولم يكتفِ المسيح بكلمة «لا تقتل» بل منع غضب الإنسان على أخيه، ولم يكتفِ بالنهى عن الزنى بل نهى عن كل نظرة شهوانية محرمة، ولم يحذر من الحلف بالباطل بل نهى عن الحلف مطلقًا: «لا تحلفوا ألبتة».

■ وختم وصيته بهذه الكلمات المبدعة المحسنة الرائعة: «أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم».

■ وهكذا كانت هذه الوصايا المودعة عند جبل الرحمة بعرفات وعند جبل طابور بفلسطين، ما أعظم رسل الله، وما أعظم كلماتهم ووصاياهم التي لو أخذنا بواحدة منها لوسعتنا الأرض بعد ضيق، والرزق بعد فقر، ووسعتنا النفوس المحبة بعد كراهية.. سلام على رسل الله ما أشرقت شمس النهار.

نقلا عن المصري اليوم