لا يكفى تشابه بعض الصراعات الثقافية فى الغرب والشرق لاستنتاج أن الفجوة الواسعة التى فصلتهما طويلاً تضيق الآن. هذا ملخص ما يراه المختلفون مع الفكرة الأساسية فى اجتهاد 28 يونيو الماضى (صراعات الشرق والغرب)، وهى أن العالم يتغير، والخطوط الثقافية الفاصلة تعبُر، فصار فى الغرب شىء من الشرق والعكس.

ولكننا ننكر الواقع حين لا نرى التغير الحاصل على صعيد التواصل الثقافى، أو لا نحب أن نراه. فعمليات التناقض العابر للحضارات تحدث منذ القدم بمعدلات محدودة وبطيئة، ثم أخذت فى التسارع تدريجيًا مع تطور وسائل الاتصال بين أنحاء العالم وبلوغها الآن مستويات لم تكن متخيلة قبل نصف قرن فقط.

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ذكَّرنا التفكير فيما أثاره المختلفون مع هذه الفكرة باتجاه أساسى فى الموسيقى والأدب والرسم فى الغرب تضمن تعبيرًا عن انبهار بابدا لأصحابه فى القرنين 18 و19 شرقًا ساحرًا يتمتع بمزايا روحية فى مقابل المادية التى سادت فى الغرب حينذاك.

وأذكر منها مثلاً مسرحية جاكومو بوتشينى التى تحولت إلى عمل أوبرالى مشهور (مدام بترفلاى). فقد عبرت عن نقد لما رآه المؤلف حالة مادية غير أخلاقية فى الغرب، بخلاف الشرق الذى حافظ فى حضوره على روحانية تميز بها.

وعبر بوتشينى عن هذا المعنى بطريقة بسيطة من خلال حكاية حب فيها وفاء وهجر وغيرهما مما هو معتاد فى هذا النوع من الحكايات. ولكن الأهم من ذلك أثرهما الذى أحدثته فى بعض قرائها، الذين كان بينهم مثقفون كبار مثل الأديب الأمريكى هنرى ميلر. فقد ساهمت، إلى جانب قراءاته عن الشرق الأقصى، فى ولعه بثقافة هذه المنطقة، إلى حد أنه وصف نفسه بأنه صينى فى أعماقه. وبسبب هذا الولع بثقافة الشرق الأقصى، وقع فى حب فتاة صينية كانت مهاجرة لتوها إلى أمريكا عام 1966، وتزوج منها رغم فارق السن الكبير. وعبرت رسائله إليها، التى حررها ونشرها بُعد رحيله جويس هوارد، وأصدرها عام 1990، عن ولعه بثقافة الشرق أكثر من افتتانه بالفتاة الصينية هوكى توكودا.

*نقلاً عن "الأهرام"