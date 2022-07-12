قصة الفداء.. رؤية جديدة

تحدثت كثيراً فى شبابى عن قصة إبراهيم وإسماعيل وقصة الفداء، فكنت أتحدث عن التضحية بالأموال وانتهاءً بالنفس والإنسان من أجل إقامة دولة الإسلام، ومن أجل إقامة الشريعة وتطبيقها عملياً فى واقع الناس.

وكنت أستدل دوماً بقصة تضحية إبراهيم بابنه إسماعيل «عليهما السلام»، فقد كان إبراهيم مستعداً بالتضحية بفلذة كبده امتثالاً لأمر ربه، وعندما بلغت شيئاً من النضج أدركت أننى لم ألتفت إلى معنى آخر أهم وأدق، وهو أن الله سبحانه وتعالى أبى أن يضحى بالإنسان وفداه بذبح عظيم، ونحن نحتفل بذبح الكبش فى العيد لنتذكر جميعاً أن الإنسان أغلى من كل شىء، وأن عصر التضحية بالإنسان من أجل أى شىء مهما كان غالياً قد انتهى، فالله أراد اختبار «إبراهيم» فحسب ولم يرد ذبح «إسماعيل».

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لم أفهم يومها أن هذه إشارة عظيمة من رب عظيم وقرآن كريم، مفادها أن عهد التضحية بالإنسان من أجل جماعة أو فصيل أو سلطة أو حكومة أو إمبراطورية أو مذهب أو عرق أو توجه سياسى قد انتهى إلى غير رجعة، وأن من ضمن التكريم الإلهى للإنسان المسلم وغير المسلم ألا تكون جماجمه سلماً لأمجاد أحد.

ويؤكد معنى الفداء بطلان النشيد الذى كانت تذيعه إذاعة صوت العرب قديماً وكنا نحفظه ونردده فى شبابنا «لبيك واصنع من جماجمنا لعزك سلماً» واقتبسه بعض الإسلاميين فى أناشيدهم مع بعض التغيير والتحوير «لبيك إسلام العروبة.. كلنا نحمى الحمى.. لبيك واصنع من جماجمنا لعزك سلماً».

فالإسلام لا يصنع مجده ولا يتألق على جماجم الناس، فهو أعظم من ذلك وليس بحاجة لذلك، الإسلام جاء للإحياء وكذلك كل الأنبياء والمرسلين، ولم يثبت عن أى رسول أنه أراد أن يصنع من جماجم أتباعه أو مخالفيه سلماً للوصول إلى عز أو مجد أو بلاغ لرسالة، كلهم جاءوا لإحياء الإنسان مادياً ومعنوياً، والرسول، صلى الله عليه وسلم، فعل الاثنين، وكذلك عيسى عليه السلام وكل الرسل عليهم السلام.

ومن أجل ذلك، رفض الإسلام أخذ الناس بالشبهات ليبنى دولة، ورفض أن ينتقم من خصومه حتى «يخاف السايب حينما يرى ما يحدث للمربوط».

والإسلام يعتقد فى الجميع براءة الذمة حتى إن أفلت البعض من العقاب، لأنه لم يأت للعقاب أصلاً بل جاء للإحياء ورحمة للعالمين، الإسلام جاء بـ«وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا أَحْيَا النَاسَ جميعاً»، وتبنى منطق: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فى الْأَرْضِ فَكأنمَا قَتَلَ النَاسَ جَمِيعاً» ومبدأ «الرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ».

«وَفَدينَاهُ بذبحٍ عظيم» تعنى فيما تعنى أن الإنسان أعظم من كل ما فى الأرض، وحياته أغلى من كل الدنيا، فلا تنهض الأمم على أشلائه ولا تنتصر الجماعات على دفق دمائه ولا تسود الحكومات على ذله وهوانه وفقره وحاجته ولا تتقدم الدول على يُتم وتثكُّل وترمُّل الكثير من أبنائها وبناتها، ولا يُبنى جاه القادة على بكاء الإنسان وعويله.

لقد ضحى خالد بن الوليد بجاهه وغامر به وانسحب بجيشه حفاظاً على حياة جنوده، لأنه يعلم أنهم أغلى عنده من كل جاه، وإذا بالجاه العظيم يأتيه سعياً ليتقلد وسام «سيف الله المسلول»، وامتثل للعزل من عمر بن الخطاب توحيداً للصفوف ودرءاً للفتن ونشراً للحب وضرباً للقدوة، وقد كان وقتها قادراً على إشعال فتنة لا نهاية لها تُهدَر فيها الدماء ويضيع فيها الإنسان.

لقد أراد هتلر بناء دولة عنصرية من الجنس الآرى الألمانى الذى كان يراه جديراً بقيادة وسيادة العالم، ومن أجل هذه الفكرة المجنونة ضحى هتلر بقرابة 60 مليون إنسان من المدنيين والعسكريين من شعبه ومن شعوب أخرى قتلوا دون جدوى، وضاعت دماؤهم هدراً.

ورأى البيض الجدد فى أمريكا أنهم الأجدر بالحكم والسيادة، فقتلوا دون رحمة ولا شعور بالذنب كل المواطنين الأصليين من الهنود الحمر لصنع مجد زائف، وقد بلغ عدد هؤلاء فى بعض الإحصائيات 20 مليوناً.

وهذه فرنسا قتلت مليون جزائرى دون أن يرق لها قلب أو تدفع مليماً تعويضاً لهم، وكل ذلك لتصورها أن من حق الأبيض أن يمدين هذه البلاد ويسوقها للحضارة حتى لو بالقتل والدماء.

لقد رأى مُسن جزائرى هذه الجحافل الفرنسية الجرّارة فقال: «إذا كنتم تريدون خيرنا فلماذا كل هذا السلاح».

فالتعصب للقوميات أو الحكومات أو الجماعات أو المذاهب أو العرقيات يشعل الحروب ويضيق النفوس ويوقظ القوى المعادية أو المخالفة ويؤجج الكراهية داخلها.

وبعض الجماعات تزج بعشرات الآلاف من النوابغ من أبنائها إلى السجون تارة وإلى الموت أخرى، من أجل سلطة أو مشروع سياسى قد تناله أو لا تناله وغالباً فإنها تقطع عمرها كله دون أن تناله، مع أن عقلة إصبع من أحدهم أولى بالرعاية من هذا المشروع السياسى، فلا هى نالت ما أرادت ولا هى حافظت على أبنائها، فلا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت.

«وَفَدينَاهُ بذبحٍ عظيم» آية عظيمة تستحق المزيد من التأمل فى كل عصر.

* نقلا عن "الوطن"