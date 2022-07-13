درس من مارادونا

هذه الحكاية البسيطة موحية بعدة معانٍ مهمة، فحينما كان الساحر مارادونا طفلا صغيرا فى نحو العاشرة، ومع ظهور موهبته الفذة مبكرا كأحسن لاعب فى جيله، سئل فى برنامج تليفزيونى محلى فى بلاده الأرجنتين إذا ما كان يحلم بأن يكون بيليه الثانى، وكانت شهرة بيليه فى عز تألقها فى العالم كله، خاصة فى أمريكا اللاتينية، وعلى الأخص بين الأطفال فى هذه السن، ففوجئ المذيع والجمهور بإجابة مارادونا بالنفى، وأضاف أنه يريد أن يكون أول مارادونا! ويمكن استخلاص عشرات المعانى التى تنم عن الذكاء الحاد لطفل، منها أنه لا يريد أن يكون نسخة مكررة من أحد، حتى لو كان بيليه، ومنها كذلك أنه يثق فى قدراته بأن يصنع لنفسه نموذجا آخر يناطح بيليه. لقد استطاع مارادونا الطفل أن يستخلص بذكائه الفطرى بعض أسس علوم الدعاية والإعلان، بأن يركز على سلعته، التى هى شخصه، وعدم الانزلاق بالإيحاء بأنه مقلد لأى أحد حتى لو كان أسطورة بحجم بيليه!

تذكرتُ هذه الحكاية بمعانيها وتداعياتها مع مشاهدة الترويج للشاطئ المصرى الرائع فى مرسى علم، الذى يسعى البعض لتسميته تجارياً بلقب (مالديف مصر)! فهل يغيب عن أصحاب الفكرة أنهم يُروِّجون بهذا للمالديف أولاً، وأنهم يُقرِّون بأنهم يحاكونها وبأنها الأصل؟ ألا يعرفون أنهم بهذا يوحون لمتلقى دعايتهم بالتفكير فى المالديف، وأن تكون هى وجهته ليرى الأصل؟ ومثل هذا يحدث فى القول بأن الطرق الرائعة الجديدة بالقاهرة تشبه إنجازات دبى، فى حين أن دبى نفسها خُطِّط لأن تكون على غرار مدن غربية أخرى، ولكن ذكاء القائمين عليها أنهم لم يذكروا محاكاتهم لأحد! ولحسن الحظ، فقد أفلتت (شرم الشيخ) من هذا الخطأ، ولم تُشَبَّه بموقع آخر، وذاعت شهرتها فى العالم باسمها.

مادة اعلانية

الحقيقة أن هذا الخطأ قديم فى ثقافتنا، على الأقل منذ نحو قرن من الزمان، عندما كان يُروَّج للقاهرة فى نهضتها آنذاك بأنها (باريس الشرق)! وهذا يعنى، إضافة إلى ما سبق، التوقف عند المظاهر الخارجية لباريس، وتجاهل العمق التاريخى للقاهرة، الذى هو أهم ما يميزها، بل تفتقد باريس الكثير منه.

* نقلا عن "الأهرام"