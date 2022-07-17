الفراغ .. من أيزنهاور إلى بايدنّ!

عقدت أمس فى جدة، بالمملكة العربية السعودية، اجتماعات القمة بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى. ووفقا لما ذكره السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فإن مشاركة الرئيس السيسى فى القمة أتت ..«فى إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة على نحو يلبى تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وكذلك التشاور والتنسيق بشان مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة فى القمة». هذا كله أمر جيد ومفهوم تماما...، وأهمية الولايات المتحدة، وأهمية وحيوية العلاقات معها ليست فى حاجة إلى تأكيد. غير أنه لفت نظرى ــ كما أتصور أنه لفت نظر العديدين من جيلى بالذات ــ ما ذكره الرئيس بايدن من أن واشنطن.. «لن تترك فراغا فى الشرق الأوسط لروسيا والصين»! لقد تذكرت على الفور حديث الرئيس الأمريكى الأسبق دوايت أيزنهاور فى عام 1956 عن مسئولية بلده ــ الولايات المتحدة ــ عن ملء الفراغ الذى أحدثه خروج الإنجليز والفرنسيين من المنطقة، بعد هزيمتهم فى حرب السويس. لقد رفضت مصر عبدالناصر بحسم هذا الحديث الذى كان يعنى تقدم الولايات المتحدة لملء ذلك «الفراغ»!، ورفض ما طرحته من مشروعات لـ «حلف بغداد»، ثم ما سمى«مشروع أيزنهاور» عام 1957. غير أنه من المدهش أن يكرر السيد بايدن اليوم، وبعد 65 عاما، الحديث عن الفراغ فى المنطقة، والذى يخشى أن تملأه الصين وروسيا!...لا يا سيد بايدن، ليس الأمر كذلك..، وأعتقد أن أبناء المنطقة لا يرون الآن أنهم يعانون ذلك الفراغ الذى يستدعى الملء .. لا من أمريكا، ولا من روسيا والصين. وبعد ذلك...مرحبا بالتعاون مع الولايات المتحدة بلا عقد ولا حساسيات ولا شروط!.

* نقلا عن "الأهرام"