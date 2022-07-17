مكائد مهنية

لم يتخذ الملك فاروق موقفًا عدائيًّا من تحرك «الضباط الأحرار» ليلة 23 يوليو، وحتى مغادرته مصر مساء ٢٦ يوليو، جرى الأمر فيما يشبه إجراءات «التسليم والتسلم» منه إلى اللواء محمد نجيب، وقد أعفى هذا الموقف أنصار الملك من عناء المفاضلة والاختيار في تلك اللحظات بينه وبين «نجيب» ومَن معه، إذ لم يكونا معسكرين ولا ضدين، وهذا ما جعل كثيرين يقولون بحق إن ثورة يوليو كانت «بيضاء»، تمت بلا دماء، لذا فإن ادعاء البطولة والمغامرة من بعض السياسيين والصحفيين بمساندة «الحركة» وهى في مهدها أو قبل أن تُحسم الأمور لصالحها هو من قبيل المبالغات أو الرغبة في التبرؤ من الماضى والسعى لجنى الثمار لدى الحكام الجدد، وربما المزايدة عليهم، خاصة بعد وقوع خلافات مع رجال «يوليو».

من ذلك ادعاء بعض رؤساء التحرير أنهم ساندوا حركة الجيش مع تحرك العميد يوسف صديق في تحدٍّ مباشر لجلالة الملك، ومن ذلك أيضًا مزاعم جماعة الإخوان أنهم كلفوا شبابهم بالوقوف بالعصى والبنادق في مدخل القاهرة من جهة السويس لصد الدبابات البريطانية، التي ستتدخل لحماية عرش جلالة الملك، وقد أكد أنور السادات، في كتابه المهم «قصة الثورة كاملة»، أنهم كانوا يعرفون جيدًا أنه لا تحركات عسكرية بريطانية نحو القاهرة، وأن سلاح الطيران كان يمسح الجو باستمرار ويؤكد هذا المعنى.

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كان عبدالناصر وزملاؤه، بالإضافة إلى اللواء محمد نجيب، وطنيين تمامًا، ولو أن لديهم شكًّا ولو بنسبة ضئيلة في أن تتحرك القوات البريطانية نحو العاصمة لاحتلالها مجددًا، لما خرجوا من معسكراتهم. لقد حدد ناصر والبغدادى وزكريا محيى الدين ساعة الصفر بعد اليقين الذي حمله الضابط طيار على صبرى بأن القوات البريطانية لن تتحرك، وعمومًا كانت هناك تجربة سابقة، حين ألغى النحاس (باشا) معاهدة سنة ٣٦ من جانب واحد، مع ذلك لم يتحركوا نحو العاصمة. كان الضباط يدركون ذلك جيدًا، ومع ذلك لم يتحركوا دون أن يتأكدوا. كان قرار بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أنه لا تواجد عسكرى لهم في مصر، خارج محيط قناة السويس، حتى في العدوان الثلاثى لم يقتربوا من العاصمة الأولى ولا الثانية، أقصد الإسكندرية.

الذي حدث أنه بعد خروج الملك وإعلان الجمهورية، سادت موجة بين بعض التيارات السياسية والثقافية وكذلك بعض كبار الصحفيين بأنهم هم صناع ثورة يوليو وأن رقابهم كانت مُهدَّدة من الملك، وقد أطلق الناقد الراحل فاروق عبدالقادر على فعل هؤلاء «التنبؤ بالثورة بعد قيامها».

المهم وسط حالة الابتهاج بعملية «التسليم والتسلم» ومرور الأمور بهدوء، فوجئ الكثيرون، خاصة في الوسط الصحفى، بإلقاء القبض على صاحبى مؤسسة أخبار اليوم، الشقيقين مصطفى وعلى أمين. المفاجأة كانت مصحوبة بالقلق الشديد، ذلك أن الأخوين «أمين» كانا من المحسوبين على القصر الملكى. كان خصوم «مصطفى» لا يذكرونه بالاسم حين يهاجمونه، ويكتفون بالقول: «المُقرَّب من السرايا»، وكان الأخوان شديدى الانتقاد للنحاس باشا وزوجته السيدة زينب الوكيل ورميها بالفساد والسيطرة على زوجها، ومن ثَمَّ على الوفد كله. في الوسط الصحفى ساد تصور بأن تلك بداية للعصف بمَن كانوا على مقربة من القصر وعلى خصوم الوفد.

ولدينا شهادة الضابط الذي نفذ القرار وألقى القبض على الشقيقين، وهو أحمد كامل، محافظ الإسكندرية، ثم رئيس المخابرات العامة في نهاية عصر عبدالناصر وبداية عصر السادات، في مذكراته التي نُشرت في مجلة المصور، ثم صدرت في كتاب عن مؤسسة دار الهلال. ذكر اللواء أحمد كامل أن الحرج سيطر عليه وهو ينتزع اثنين من أشهر الصحفيين من بيتهما إلى السجن، كان محرجًا من هذا التكليف ومتعاطفًا معهما، لكن قيل له إن لهما «اتصالات معادية» مع لندن؛ لذا كانت سعادته بالغة بسرعة الإفراج عنهما حين تبين أنهما كانا ضحية «وشاية»- «إبلاغ كاذب»- بأنهما اتصلا مع لندن للتحريض ضد «الحركة».

بين أيدينا أيضًا شهادة محمد حسنين هيكل، في كتابه «بين الصحافة والسياسة»، والتى جاء فيها أن الفزع ساد مؤسسة أخبار اليوم كلها، وأنه كان مطالبًا بالتدخل لدى ضباط القيادة بحكم تردده على القيادة وتدخل- فعلًا- هو والأستاذ محمد التابعى، وجرى الإفراج السريع وما يشبه الترضية للشقيقين، واعتمادًا على ما ذكره الأستاذ مصطفى أمين، سمح الأستاذ هيكل لنفسه أن يذكر أنه كانت هناك معلومة نُقلت إلى القيادة من الأستاذ أحمد أبوالفتح باتصال تليفونى من «أخبار اليوم» مع مصادر مؤثرة في لندن للتحريض على الضباط الأحرار. مرت الأزمة، لكنها تقدم الكثير لنا، منها ما يخص مجلس القيادة، برئاسة محمد نجيب، ثم ما يخص الجماعة الصحفية.

القيادة تلقت الوشاية أو الإبلاغ، وبادرت إلى اتخاذ إجراء حاد، ثم قامت بعد ذلك بالتدقيق والتحقق. لا نعرف هل جرى التدقيق جراء الضغوط والتدخل لصالح الأخوين أم أن ذلك كان سيحدث بدون تدخلات، أقصد وساطات؟.

كان ينبغى التدقيق أولًا والتحقق، قبل أي إجراء، خاصة أن الإبلاغ جاء في حقهما من منافس مهنى وخصم سياسى، يُضاف إلى ذلك أن اتصالًا مع العاصمة البريطانية، حتى مع «الخارجية» نفسها، عادى بالنسبة لمؤسسة صحفية وجريدة ناجحة.

فيما يخص الوسط الصحفى، لم يتم البحث جديًّا في دوافع ذلك الإبلاغ، هل هي- فعلًا- القلق والخوف من تدخل أجنبى (إنجليزى) ضد تحرك الضباط الأحرار؟، أم نحن بإزاء تصفية حسابات قديمة بين صحيفة وفدية (المصرى) وصحيفة معادية للوفد (أخبار اليوم)؟، هل هي محاولة لإزاحة منافس نهائيًّا من الطريق بكسره وتلطيخ سمعته، فضلًا عن الحط من شأنه؟. هل يمكن فهم ما جرى على أنه مكيدة مهنية (معتادة)، تحدث في كل العصور وعلى مستوى كثير من المهن؟.

في مطلع القرن العشرين، كان هناك صاحب جريدة «الصاعقة»، وكان خصمًا شخصيًّا للمويلحى، صاحب «مصباح الشرق». كان أحمد فؤاد «الصاعقة» هجّامًا وهجّاء، يمكننا القول إنه كان مبتزًّا، هكذا عُرف بين أقرانه ومعاصريه، وكان المويلحى مُقرَّبًا من الخديو عباس حلمى والسلطان عبدالحميد وقصر يلدز في استانبول، وكان الهجوم يهدد سمعته ونفوذه، فراح يسترضى «الصاعقة» بالمال والهدايا، حتى كف عنه، لكنه كان يريد الثأر، فقرّب «الصاعقة» منه، حتى ابتلع المبتز الطُّعم كاملًا؛ وكلفه بحمل رسالة إلى عظمة السلطان شخصيًّا، وأكد له أن مسؤولًا سلطانيًّا رفيعًا سوف يكون في انتظاره على رصيف الميناء لتسلم الأوراق منه مباشرة ومنحه من المال الكثير لتغطية نفقات الرحلة. كان المظروف به منشورات تمتلئ طعنًا في السلطان وإشادة بخصومه من جماعة الاتحاد والترقى. من جانبه، أبلغ المويلحى مسؤول الشرطة بالعاصمة العثمانية، والذى انتظر «الصاعقة» بنفسه. فتح المظروف، واقتاد صاحبنا إلى السجن مباشرة. ولو كان عبدالحميد في عنفوانه لأمر بإعدامه، ثم خرج من السجن وعاد ليصمت إلى الأبد. (روى الواقعة عباس العقاد في سيرته، كما رواها محمد فهمى عبداللطيف وغيرهما). المكائد طويلة ومتكررة، ليست حالات استثنائية، وقد يتصور البعض أنها على مستوى الكبار فقط، لكنها ليست كذلك. مؤخرًا، أصدر الراحل جلال دويدار كتيبًا قصيرًا عن تجربته المهنية، عنوانه «حكايتى مع صاحبة الجلالة». صدر الكتاب عن سلسلة «إقرأ»، قبل وفاته المفاجئة بأيام، ورغم قصر الكتاب لكنه ملىء بالوقائع والحكايات، بينها واحدة من المكائد بطلها اثنان من زملائه زمن الشباب ضد سكرتير التحرير «لطفى حسونة» أدت إلى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه لمدة يومين، كانت مكيدة غاية في الشر، واقتضى الأمر تدخلًا من مصطفى أمين لدى عبدالناصر شخصيًّا للإفراج عنه، ودون رئيس الجمهورية بنفسه لم يكن ممكنًا له أن يفلت من الإدانة- صفحتا ٢٨و٢٩ من الكتاب. هذه المكيدة- تحديدًا- دفعت بعض القدامى في «حزب الحديقة»، بمبنى النقابة السابق، إلى أن يقسموا المكائد إلى مراتب ثلاث، واحدة تعرقلك مهنيًّا، وأخرى تؤدى إلى فصلك، وثالثة تقودك إلى السجن مباشرة.

يحلو للبعض القول إن بعض الجهات الرسمية تُسيِّر المؤسسات الصحفية وكذلك الثقافية وتسيطر عليها،

دون الانتباه إلى أن بعض الأفراد داخل هذه المؤسسات يشتغلون ويشغلون تلك الجهات بمكائدهم تصفية لحسابات شخصية، وخاصة بهم هم، لا تخص الدولة ولا مؤسساتها، وإن تذرعوا بأنهم يفعلون ذلك لوجه الله والوطن.

المهم أنه تبين للجميع المكيدة التي مُنى بها مصطفى وعلى أمين، فخرجا من السجن سريعًا؛ لكن دفعت الصحافة كلها ودفعت مصر ثمنًا غاليًا لهذه المكيدة.

* نقلا عن "المصري اليوم"