ما بين الديمقراطية والحكم الفعّال

على عكس الاحتفاء الغربى الذى واكب اندلاع الانتفاضات مطلع العقد الماضى فى عدد من الدول العربية، بدأت مراكز التفكير فى الانتباه إلى فداحة الخسائر الاقتصادية والتكاليف الاجتماعية للتغيرات السياسية فى دول الانتفاضات، كما باتت أكثر صراحة فى الإقرار بها.

لم يكن من الصعب تعيين حجم الخسائر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية فى ظل سيل من الوقائع والبيانات التى أوضحت عظم تلك الخسائر وقابليتها الدائمة للزيادة، لكن الأمر الذى لم ينتبه إليه كثيرون أن تلك الانتفاضات، وما آلت إليه، غيّرت رؤى القطاعات الغالبة من الجمهور العربى حيال مفهوم الديمقراطية.

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فى مطلع الشهر الحالى، نشرت «بى بى سى» نتائج ما قالت إنه استطلاع رأى موسع أجرته شبكة الباروميتر العربى للأبحاث لصالحها، وهى النتائج التى أشارت إلى أن أغلبية المستطلعة آراؤهم فى دول الانتفاضات العربية وغيرها أفادوا بأنهم «فقدوا الثقة فى تحسّن الأوضاع الاقتصادية، فى ظل نظام سياسى ديمقراطى».

تقول «بى بى سى» إن ذلك الاستطلاع أجرى على عينة من 23 ألف شخص، فى دول مصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والسودان والعراق وليبيا وتونس، والأراضى الفلسطينية، خلال العامين الماضى والحالى.

لكن السؤال المتعلق بمدى فاعلية الديمقراطية فى حل المشكلات الاقتصادية خصوصاً لم يُطرح فى مصر، بينما طُرح فى الدول الأخرى التى شهد أغلبها انتفاضات أو إرهاصات احتجاجية واسعة، وحصل بعضها على تشكيلات حكومية من خلال انتخابات وُصفت بأنها ديمقراطية.

وكما حدث فى عدد وافر من تلك الدول، فقد اندلعت الانتفاضات الكبرى، ونجحت فى الإطاحة بنظم الحكم القائمة، وتشكلت فى أثر ذلك حكومات على نهج «انتخابى ديمقراطى» لم ينجح للأسف الشديد فى قيادة تلك البلدان إلى الاستقرار أو تجاوز الصعوبات الاقتصادية الخانقة. وفى عدد آخر من تلك الدول ظهرت استجابات سياسية ذكية أجهضت الحراك السياسى المفضى إلى الانتفاض مبكراً، وتشكلت حكومات من خلال توافقات أو أساليب «ديمقراطية»، وقد أحرزت نجاحات متباينة فى إدراك الاستقرار، لكنها لم تُظهر القدر الملائم من الفاعلية فى معالجة الأزمات الاقتصادية.

ولذلك، فإن مايكل روبنز، مدير شبكة أبحاث الباروميتر العربى، يعلق على نتائج الاستطلاع بقوله إن «ثمة إدراكاً على نحو متزايد فى المنطقة بأن الديمقراطية ليست النظام الأمثل للحكم، وإنها عاجزة عن الإصلاح».

فى حال كانت المنهجية التى اعتمدها هذا الاستطلاع سليمة، وكانت استجابات المستطلعة آراؤهم أمينة، فإن المنطقة تدفع تكلفة جديدة للانتفاضات، وهى تكلفة لا يمكن حسابها عددياً، إذ تتصل بتراجع الطلب على الديمقراطية وانحسار الثقة فيها كأسلوب لإدارة المجتمعات والدول وتحقيق طموحات الناس.

إن الانتفاضات أو الثورات ليست مطلباً أو هدفاً فى حد ذاتها لأى دولة أو مجتمع، إذ ينتفض الجمهور أو يثور حين يكون التغيير ضرورة، وحين يكون الطريق إليه مسدوداً.

ويمكن القول إن هذين العاملين توافرا بشكل أو بآخر فى معظم الدول التى شهدت التغيرات الحادة، لكن تحول تلك الانتفاضات أو الثورات إلى عملية انتقال ديمقراطى، تأخذ المجتمعات التى اندلعت فيها إلى أوضاع أفضل، هو مسألة أكثر صعوبة وتعقيداً.

يكشف استعراض تجارب الانتقال الديمقراطى عبر الثورات والانتفاضات، خصوصاً تلك التجارب التى وقعت فى شرق أوروبا، عن الكثير من العوامل التى يجب أن تتوافر حتى تنجح عملية الانتقال الديمقراطى.

من تلك العوامل أن يكون هناك طلب فعلى لدى قطاعات فاعلة فى الجمهور على الديمقراطية، بما تستلزمه من موارد وقيم أساسية؛ مثل المساواة، وعدم التمييز بين المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وصيانة حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأى.

إن هذه القيم الأساسية ظلت مفقودة فى الكثير من تلك الدول، كما أنها تتناقض بطبيعة الحال مع الارتكاز الدينى الذى تستخدمه الجماعات المتطرفة، كما تتناقض أيضاً مع الاعتبارات الطائفية، التى تحكم التفاعل السياسى فى أكثر من دولة.

ومن بين تلك العوامل أيضاً أن يمتلك المجتمع الراغب فى تحقيق الانتقال الديمقراطى بنية سياسية أساسية، تنطوى على حياة حزبية صالحة للبناء عليها، أو تنظيمات مجتمع مدنى قوية، ونقابات مسئولة وفعالة.

ليست تلك كل العوامل التى يجب أن تتوافر لكى تتحول الانتفاضات والثورات إلى عملية انتقال ديمقراطى ناجعة، لكن التفاعل الإقليمى والدولى، خصوصاً إرادة الفاعلين المؤثرين الكبار، تؤدى دوراً حاسماً فى هذا الإطار، ويبدو أن هذا العامل الأخير بالذات عمل ضد مطالب التغيير الديمقراطى، وحقق نجاحاً ملحوظاً.

بسبب النزاع حول أسباب إخفاق محاولات التغيير، لم تعد «الثورة» مفهوماً مستقراً يتمتع باليقين فى العقل الجمعى لمواطنى «دول التغيير»، ولأن تكاليف الاضطراب وانهيار الدولة فائقة ومتجسّدة، فإن الرهان على الانتفاض والاحتجاج يتراجع بشدة فى عموم المنطقة، ومعه الرهان على نجاعة الحكم الديمقراطى.

وكما تشير نتائج استطلاع الباروميتر العربى فإن أكثر من 60% من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم لا يهتمون بشكل الحكم فى بلادهم بقدر ما يهمهم أن تكون نتائج الحكم فاعلة، خصوصاً على صعيد معالجة الأزمات الاقتصادية.

وإضافة إلى كثير من الشواهد السابقة، فإن نتائج هذا الاستطلاع تؤكد مجدداً أن خسائر الانتفاضات لم تبلغ نهايتها بعد، وأن الديمقراطية كأسلوب حكم مُعتبر على الصعيد العالمى أضحت محل شك فى منطقتنا، التى بات الاستقرار والاقتصاد الجيد أهم مطالبها.

* نقلا عن "الوطن"