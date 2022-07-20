ماذا يفعل بوتين في طهران؟

مرة جديدة يثبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا اضحت ثعلبا سريع الخطى، قادر على القفز على الحدود وتجاوز السدود، جغرافية كانت أم إيديولوجية، وأن بلاده لم تعد الدب الثقيل الحركة، كما كان الحال في زمن الإتحاد السوفيتي.

بسرعة فائقة وقبل أن يتوقف الجدل الدائر حول زيارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى الشرق الأوسط، كان القيصر يتوجه إلى طهران، لا ليلتقي المرشد والرئيس فحسب، بل رئيس تركيا كذلك، ما دعا البعض لطرح علامة إستفهام عن الهدف الذي يجمع ثلاثة أطراف متباينة سياسيا وعرقيا ودوجمائيا دفعة واحدة، بين سني عثمانلي تركي، وشيعي فارسي، وسلافي أرثوذكسي، والجواب أنها السياسة، وعالم المصالح، هنا حيث لا أنساق أخلاقية، ولا مبادئ وقيم أدبية أو إنسانوية، بل خطوات تكتيكية، تمضي قدما لتحقيق أهداف إستراتيجية.

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بداية يمكن القول أن توجهات الدول الثلاث تكاد تكون في تضاد لأسباب مختلفة، لكن ما يجمع المصابينا، وكما يقول الشاعر العربي، هو المصائب عينها، وفي سياق اللعب على المتناقضات، وسباق ملء مربعات نفوذ عالم ما بعد أميركا، توضع الكثير من الخلافات البينية جانبا، ويتطلع الجميع إلى وحدف الهدف.

تبدو أوراق طهران واضحة للجميع، من غير مواراة أو مداراة، فهي تسعى لحيازة سلاح نووي، يجعلها المكافئ الموضوعي لقوى إقليمية أخرى في الشرق الأوسط، عطفا على توجهاتها لبسط سيطرتها في المنطقة بأدواتها التقليدية، وفي مقدمها ميليشياتها التي تمثل خناجر مغروسة في خاصرة الخليج العربي وبعض من الشرق الأوسط.

أما موسكو، فيمكن النظر إليها بعين مغايرة، إذ لا تزال قوة دولية قادرة على المسامهمة ولو بعنف، في رسم صورة العالم، ويعتقد القيصر جازما، أنه قادر على إعادة صياغة حركة التاريخ في الوقت الراهن، تلك الحركة التي تبدأ من أوكرانيا، وربما تمتد إلى المزيد من البقاع والأصقاع حول العالم.

العجب العجاب في واقع الحال نجده في الطرف الثالث في قمة طهران، أي في تركيا، والتي تعاني من أزمة عميقة مرتبطة بالهوية، لا سيما أنه لا توجد جذور عرقية تركية، على خلاف الفرس والسلافيين الروس، ومن هنا يمكن للمرء سيكولوجيا فهم التغيرات والتبدلات التي تجري في عقل اردوغان، والذي ينتقل في مواقفه، بحسب موازين القوة والضعف، يشاغب روسيا تارة، ويهدد الناتو تارة أخرى، والجميع يعرف أنه لا يصلح كحليف، بل في أفضل الأحوال لا يتجاوز موقع وموضع الوسيط.

في طهران تبدو هناك ثلاثية تبادل مصالح واضحة للغاية، وبخاصة في ظل الأزمات التي تعيشها روسيا وإيران في الداخل، وتركيا مع إطارها الخارجي.

لم تنطلي على أحد ذريعة إجتماع الأقطاب الثلاثة بحجة بحث سبل السلام في سوريا، ذلك أن ثلاثتهم لا يحملون الخير للسوريين، وإنما هي المطامع والمطامح الشخصية، ومحاولة إيجاد موطئ قدم بالقرب من المياه الدافئة في المتوسط، وبخاصة الجانب الروسي، حيث كان هذا هو الحلم من زمن بطرس الأكبر وكاترينا العظيمة إلى الجالس سعيدا في الكرملين فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين.

أبطلت قمة جدة التهاويم التي راجت حول نشوء وإرتقاء حلف عسكري، أطلق عليه ذات مرة ومن غير أدنى واقعية، الناتو العربي، نقول أن المجتمعين في جدة من حكماء العرب المحدثين، قد نزعوا فتيل التذرع بمثل تلك حجة، فلا أحلاف عسكرية، ولا توجهات عدائية، وإنما العرب تبغي الحياة والنماء، لا الموت والفناء، وبهدف خدمة الأجيال القادمة، عسى أن يكون نصيبها أكثر وفرة ممن سبقها.

يذهب القيصر إلى طهران، وبعيدا عن كل ما يقال من مصطلحات أقرب إلى اللغة الخشبية، بشأن التعاون المشترك، والسلام الدائم، بحثا عن تعاون عسكري أول الأمر، وهو الذي يعاني من التضييق عليه، لا سيما بعد سلسلة العقوبات العسكرية والإقتصادية التي فرضتها أميركا ودول أوربا، في أعقاب غزو أوكرانيا.

هنا يبدو من المثير القول أن الروس يسعون للحصول على نحو خمسمائة مسيرة إيرانية من طهران، وهم الذين عرفوا قدر هذه الألة الجهنمية في الحروب الحديثة، وما تفعله في ميادين الحروب.

لكن لماذا مسيرات من إيران تحديدا؟

هنا تبدو الحبكة الدرامية، والتي ينبغي التنبه لها عربيا، ذلك أن طهران بات لديه نحو 15 خط إنتاج للدرونز، وبحسب معلومات الإستخبارات الروسية، فقد تحصلت إيران على طائرات مسيرة أميركية وغسرائيلية، تم إسقاطها ضمن الصولات والجولات الجارية منذ سنوات في المنطقة، ومع تفكيكها تمكن الخبراء من مضاهاتها وإنتاج مثيل لها.

يتساءل البعض هل يمكن لإيران أن تقدم موانئ لروسيا لتعزيز حضورها العسكري في الخليج العربي وبالقرب من الشرق الأوسط، وضمن مباراة الشطرنج العسكرية الدولية العائدة إلى السماوات الأممية مرة ثانية؟

قبل نحو عامين كان هناك حديث عن إتفاق صيني إيراني يسمح بتأجير جذر إيرانية للصينيين، وقد ثأر من حوله جدل واسع، وغير واضحة مآلاته حتى الساعة.

في الحالة الروسية ورغم أن الدستور الإيراني يمنع قيام قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد، الإ أن ذلك وبثمن نووي محسوب غالبا، يمكن لطهران تقديم تسخيلات للقوات البحرية الروسية في مرفأي بندر عباس وشاهبار،أو تأجير أراضي بالقرب من تلك المرافئ.

ما الذي لدى القيصر لإيران؟

المواد الغذائية، لا سيما الحبوب، وفي توقيت تعاني فيه إيران من أزمات الجوع داخليا، عطفا على التنسيق المشترك في دائرة بيع النفط، فطهران وموسكو تعانيان من حظر تصدير، ما يجعل البحث عن مشترين دوليين لا يخضعون للضغوطات الأميركية ولا الأوربية أمر حيوي وعاجل.

ماذا عن أردوغان؟

يظل يقايض بأوراق الوساطة، والتهديد، ومن غير قدرة على بناء فعل خلاق، والأمر له حديث أخر، فإلى اللقاء.