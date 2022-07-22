دعوة صادقة من أجل أمن واستقرار المنطقة

مرة أخرى، تصدر دعوة إيجابية جديدة أخرى من السعودية لإيران، دعوة تتسم بالصدق والواقعية وبروح الجدية، وإيجابية هذه الدعوة تكمن في أن المملکة العربية السعودية مازالت کدأبها تٶمن بأن الحوار والتفاهم وتبادل الأفکار والآراء، الطريق الأفضل والأکثر صوابا للتصدي للخلافات بين دول المنطقة والعالم، أما جديتها فإنها تنبع من أن الدعوة حرصت على الواقعية والجدية لأنها رکزت على أصل وأساس المسائل التي تثير القلق والتوجس لدى بلدان المنطقة والعالم من إيران وسياساتها.

السعودية تدعو إيران إلى علاقات طبيعية قائمة على الحوار والدبلوماسية

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عندما يدعو سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وعندما يقول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بأن يد المملكة ممدودة للجارة إيران للوصول إلى علاقات طبيعية، ويشير إلى أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي، فإن ذلك يعني أن السعودية لا تميل أبدا لإجراء حوار على أساس نقاط غير واقعية وإبرام اتفاقيات شکلية أو مرحلية مٶقتة لايمکن لها أن تدوم، وهذا يعني بالضرورة مصداقية السعودية وجديتها الکاملة من أجل التوصل إلى اتفاق عملي يجسد واقع وأساس الخلافات القائمة مع إيران، وليس الاتفاق من أجل أهداف تکتيکية يمکن تشبيهها بالمهدئات والمسکنات المٶقتة للآلام!

إن الدعوة السعودية الصادقة والمخلصة الموجهة لإيران، والتي تشتمل بصورة واضحة على تأکيد ولي العهد السعودي من أنه بإمکان إيران أن تكون جارة جيدة للعرب، إذا التزمت بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية لحسن الجوار، وأهمها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها وخصوصياتها وكذلك الالتزام بسلمية برنامجها النووي بإشراف وكالة الطاقة الذرية والمجتمع الدولي، هي دعوة في منتهى الصدق والواقعية وليست مجرد دعوة عرضية أو مرحلية أو وقتية.

عقب مد السعودية يدها لإيران.. الکرة في الملعب الإيراني

لاشك أن الأمير محمد بن سلمان قد سمى الأشياء بأسمائها ووضع النقاط على الأحرف، وبين بکل صراحة نقاط الخلاف والتناقض مع إيران، وهذا يعني أن سموه قد ألقى الکرة في الملعب الإيراني، ومطلوب منها رد منطقي وواضح يتسم بالواقعية والصدق وليس مجرد کلام نظري غير عملي لا يقدم ولا يٶخر.

وإذا تمعنا بدقة في العقود المنصرمة وما حفلت به من أحداث وتطورات انعکست معظمها سلبا على الأوضاع في مختلف بلدان المنطقة بما فيها إيران نفسها، ولم تجن بلدان المنطقة من وراء حالة الاختلاف والتناقض مع إيران غير المصائب ومختلف أنواع البلاء، وحتى إن الشعب الإيراني نفسه قد عانى الأمرين من جراء ذلك، فإن الحقيقة التي يجب على جميع بلدان المنطقة الإقرار بها هي أن حالة الاختلاف والتناقض تلك کانت سلبية وانعکست آثارها الضارة على الجميع.

لکي يکون هناك اتفاق صادق وحقيقي مع إيران، فإنه من الضرورة الملحة جدا أن تجنح إيران نحو حوار تفاوضي يتسم بالصدق والواقعية، وتضع حدا لسياسة ونهج يقود إلى نفق نهايته المصائب والويلات، فهل ستمتد يد صادقة من طهران نحو اليد الممدودة من الرياض؟