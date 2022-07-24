«يوليو».. الإخفاقات المريرة والإنجازات العظيمة

استقبل الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبدالفتاح السيسى في بلجراد الأسبوع الماضى، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى بعض الشواغل الإقليمية والدولية. وعندما أحب الرئيس الصربى أن يعبر عن تقدير خاص لمصر والمصريين خلال الزيارة، قال نصًا: «إننا نقدر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ونفخر بأنه تم استقباله في هذا المبنى الذي يُعقد به المؤتمر الصحفى».

سيمكن القول إن كلام الرئيس الصربى عن الرئيس الراحل عبدالناصر ليس أكثر من مجاملة سياسية يريد من خلالها أن يضخ المزيد من الدفء في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن يُظهر الحفاوة بضيفه، من خلال الإشادة بالمكانة التي يحتلها قائد «ثورة يوليو» لدى النخبة السياسية والشعب الصربى.

مادة اعلانية

لكن من جانب آخر، سيمكن القول أيضًا إن الرئيس عبدالناصر، و«ثورة يوليو»، ما زالا ينطويان على شىء من البريق، ويتمتعان بقدر من المكانة، وأن تجربتهما معًا ما زالت قادرة على التأثير والإلهام.

لقد حلت الذكرى السبعون لـ «يوليو» أمس، ولم تكن هناك مظاهر احتفال كبيرة بها، باستثناء تبادل التهانى بين المسؤولين، وعرض بعض الأفلام التي ترتبط بالثورة وتعبر عنها على القنوات الفضائية، ومع ذلك، فإن هناك ضرورة للسؤال عما تبقى من تلك الثورة.

لا يمكن نسيان ما فعلته «يوليو» في مجالات الاستقلال الوطنى، والعدالة الاجتماعية، والتصنيع، والمكانة الإقليمية، والفنون والآداب، كما لا يمكن إغفال الهزائم والإخفاقات والتجاوزات الكبيرة التي شهدتها مصر في عهد مفجرها.

إلى جانب كل معجزة تحققت وإنجاز تجسد، كانت هناك انتكاسة أو تراجع في مجال ما، خصوصًا إذا ما تحدثنا عن «هزيمة يونيو» المُخزية، أو الجوانب الحقوقية والحريات، ومع ذلك فقد ظلت «يوليو» قادرة على الدفاع عن نفسها بعد أكثر من خمسة عقود من اللحظة التي غيب الموت فيها زعيمها في العام 1970.

لقد مر على اندلاع «ثورة يوليو» سبعة عقود كاملة، تعرضت خلالها لتشريح سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى مُكثف، وانقسم الجمهور والنُخب والإقليم والعالم بصددها انقسامًا شديدًا، لكن «ثورتين» اندلعتا في مصر خلال العقد الأخير، وقد لوحظ أنهما تبنتا قيمًا طالبت بها «يوليو» أو سعت لتحقيقها؛ مثل العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطنى، وإبعاد الخلط المُسىء بين السياسى والدينى عن المجال العام، فضلًا بالطبع عن الرمزية اللافتة المتجسدة في رفع صور عبدالناصر خلال أحداث الانتفاضتين في يناير 2011، ويونيو 2013.

لم تكن مطالب انتفاضة «يناير» بعيدة عن أهداف «يوليو» الرئيسة، خصوصًا فيما يتصل بالكفاية والحرية والعدالة الاجتماعية؛ وهو أمر يشير إلى إخفاق «يوليو» في تحقيق هذه الأهداف، لكن في المقابل، لا يمكن إنكار حرص عبدالناصر على أن يجعل من التعليم وسيلة للصعود الاجتماعى، وأنه عزز فكرة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وأنه أظهر العناية اللازمة بالطبقات الأكثر احتياجًا، وهذه الأمور ما زالت ملهمة للمصريين، وإن كانت تعرضت للاستهداف على مدى العقود التي تلت غيابه.

ما زال المصريون حريصين على التوجه العروبى والانتماء الإفريقى والدور الريادى والاستقلال الوطنى، وهم أيضًا تواقون إلى الكرامة والمكانة المُستحقة، كما ظلت النزعة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية موجودة، والمطالبة بالعودة إلى «التنوير» لا تتوقف.

لا يوجد ما يمنع من نقد «يوليو» وتعيين أخطائها واختلالات أدائها الكبيرة، ولا مانع أيضًا من تحميلها مسؤولية بعض الإخفاقات الوطنية الكبرى على صعد التنمية السياسية والحكم الرشيد ومواجهة إسرائيل والأزمات الاقتصادية، لكن الإنصاف يقتضى أيضًا أن نذكر لها بعض ما أحرزته من نجاحات ما زلنا نجنى ثمارها حتى الآن، وأن نظهر تقديرًا لبعض ما بُذل من جهود صادقة على أيدى رجالها أو زعيمها جمال عبدالناصر، الذي يتقرب إلينا بعض زعماء العالم وشعوبه بالحديث عن مكانته وذكراه.

* نقلا عن "المصري اليوم"