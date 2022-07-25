«داعش» المتفكك

يظن البعض أن «داعش» واحد، لكنه فى الحقيقة أكثر من «داعش»، وهو متفكّك إلى تيارات، بينها معارك وسجالات كثيرة وأجنحة متصارعة.

يقول أبوعيسى المصرى فى رسالة بعنوان (منهج الدولة صنم العجوة): «شهدت الساحة تطاحناً فكرياً عنيفاً بين تيارات عديدة، وعُقِدَت بعد ذلك مناظرة بين طلبة العلمِ وغلاة الإعلام الذين يكفرون علماء الإسلام بحضور الحاج عبدالله، وكانت أفكارهم المغالية هى: تكفير كل من يحمل السلاح ضد النظام وإن لم يكن ديمقراطياً ولا عَلمانياً ولا مظاهراً على المسلمين، فقط لأنه ليس مع الدولة، وتكفير من يستخرج جواز سفر أو يحمل هوية فى بلاد الطواغيت، وتكفير الموظفين بالعموم من غير تفصيل، وتكفير من يطلب الشفاعة من الاستشهادى ونعت الاستشهادى الذى تطلب منه الشفاعة بالطاغوت، وتكفير جملة من علماء المسلمين من الأموات والأحياء من الأحرار والأسرى، وتكفير جملة من قادات الجهاد السابقين، وتكفير الناس خارج نطاق الدولة الضيق بالعموم، أو التوقف فى الناس خارج هذا الشريط، وغيرها من عقائد الغلو الفاسدة التى تتبنى الدولة بعضها».

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لقد تشكّلت أجنحة متصارعة داخل داعش هى:

أ- جناح أبوجعفر الحطّاب عضو اللجنة الشرعية، وأحياناً يطلقون عليه (الحازمى)، طرح حكم المتوقف فى تكفير المشركين، وأن الحكم بتكفيره من أصول الدين وليس من لوازمه، وكفّر القاطنين فى ديار الكفر، وآنذاك تم استئصال هذا التيار، وحكم بإعدام منظريه، وأخضع باقى عناصره للسجن والاستتابة، وأدى ذلك إلى مشكلة داخلية، دفعت الرجل الثانى فيه وهو أبوعلاء العفرى للانعزال بسبب قرب بعض الشرعيين منه.

بلغ عدد من أعدموا من تيار وجناح الخطاب الحازمى قرابة 700 أغلبهم منحدرون من تونس وبلدان شمال أفريقيا، خشية من انشطار التنظيم، وبسبب تخطيط بعض أتباع هذا التيار للانقلاب على زعيم التنظيم نفسه.

ب- جناح أبومحمد الفرقان، وتكفير العاذر: هو وائل حسين، مسئول «ديوان الإعلام المركزى» وعبر صحيفة النبأ، وإصدارات مؤسسة الحياة كان هو من يطرح مسائل أقل حدة من جناح أبوجعفر الحطاب، فى مسألة التوقف فى الحكم على الساكنين دار الكفر، وعدم التسلسل فى التكفير، بل التوقف والتبين، لكنه تبنى مواقف متشابهة معهم مثل: أنه لا عذر بالجهل فى مسائل التوحيد والشرك، أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وأن التكفير أصل من أصول الدين الظاهرة، وهذا كله استدعى الشرعيين العاملين فى مكتب البحوث والإفتاء، وعلى رأسهم أبوبكر القحطانى وتركى بن على، للرد عليه فى إصدارات متتالية.

ج- جناح بن على والقحطانى: هو التابع للشرعى تركى البنعلى، ومعه: أبوبكر القحطانى، أبومحمد الهاشمى، أبومحمد المصرى، أبويعقوب المقدسى، وتتلخص أفكارهم فى: (1) العذر بالجهل جائز فى مسائل التوحيد والشرك وما دونها. (2) الأصل فى ساكنى ديار الكفر الطارئ هو الإسلام. (3) التكفير ليس أصلاً من أصول الدين.

إن «داعش» لا يختلف فقط عن «القاعدة» فى بعض الأصول الفكرية لكنه كان يعانى قبل سقوط الباغوز، ولا يزال حتى الآن من انشقاقات أيديولوجية طالت مؤسساته وقواعده، بسبب اختيارات بعينها فى الفقه العقدى والسلطانى، وفقه (تنظيمات الخروج على الحكام)، ورغم نهج التنظيم الجديد، الذى يجمع الخلايا على قضايا محددة مثل وجوب قتال المرتدين، وقتال الطوائف الممتنعة.. إلخ، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود شرعية للمنشقين، الذين طرحوا ما حصل تفصيلياً، ونظروا لعدم جواز القتال مع تنظيم منحرف عقدياً، وهو ما دفع للجدل مرة أخرى، وأدى إلى أن الجهاز الإعلامى للتنظيم يعيد التأكيد على القضايا محل الجدل مؤخراً، وهى ما يدلل على تفسخ التنظيم، وتفجّره داخلياً.

* نقلا عن "الوطن"