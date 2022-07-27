سلاسل التوريد الخانقة

إذا كان تغيير السياسة المالية والنقدية المتبعة الآن فى الدول الغربية، وكثير من البلدان الأخرى، يبدو بعيدًا على النحو الذى نوقش فى اجتهاد الأمس، تظل اضطرابات العرض الناتجة عن مشكلات سلاسل التوريد مصدر خطرٍ مستمرٍ على الاقتصاد العالمى، لأنها تؤدى إلى ازدياد الركود، مع استمرار التضخم المنتشر الآن، فى الوقت نفسه.

ويبدو صعبًا الآن إيجادُ حلٍ ناجعٍ لمشكلات سلاسل التوريد، لأنه يتطلبُ تعاونًا وتنسيقًا دوليين يستحيل التطلع إليهما فى ظل الوضع الراهن بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلاًعن استمرار النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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ويرتبطُ المدى الذى بلغته مشكلات سلاسل التوريد الآن بعوامل عدة، ولكن اضطراب حركة الشحن البرى يبدو العامل الأكثر أثرًا، والأشد صعوبة فى إيجاد حلٍ سريعٍ له. ودون هذا الحل، سيبقى الاضطراب مؤثرًا فى حركة نحو 90% من البضائع التى تُنقلُ عبر العالم بواسطة الشحن البحرى، فيما لا تتجاوزُ نسبة النقل البرى والجوى 10%.

وينطوى هذا الاضطرابُ على شقين أساسيين. الأول بطء الحركة لأسباب يعودُ بعضها إلى سوء إدارة شركات كبرى فى مجال الشحن البحرى رغم الأرباح المهولة التى تحققها، فيما يرجعُ أكثرها إلى عدم انتظام العمل فى غير قليل من الموانئ الرئيسية الأضخم فى العالم لأن العمالة التى خُفضت فى ذروة جائحة كورونا لم تعد إلى مستوياتها السابقة، وتأخر أعمال الصيانة, فضلاً عن الأثر الموقت لإجراءات الإغلاق من حينٍ إلى آخر بسبب سياسة «صفر كوفيد» فى الصين.

أما الشقُ الثانى فيرتبطُ بالارتفاع المهول الذى حدث فى أسعار الشحن، مقارنة بما كانت عليه عام 2019. ودون مراجعة هذه الأسعار سيبقى الارتفاعُ فى أسعار كثير من السلع مستمرًا، لأن التُجار يُحملون المستهلكين قيمة الزيادة فيها. كما أن بطء حركة الشحن يؤدى إلى تأخر وصول البضائع، وتكدسها أحيانًا فى موانئ الوصول، ومن ثم تحميل المستهلكين أيضًا تكلفة تخزينها لفترةٍ أطول.

وهكذا تبدو سلاسلُ التوريد الآن كما لو أنها أربطةُ أو حبالُ ملفوفةُ حول عنق الاقتصاد العالمى، على نحوٍ يُهددُ بخنقه.

نقلا عن الأهرام