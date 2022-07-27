هل هو الرئيس المطلوب؟

عندما يقبل المرء أمراً ما يعرض عليه.. فإن قبوله لهذا الأمر لا يخرج عن هذه الاحتمالات: رضاه الكامل بما تم عرضه اقتناعاً به بشكل كامل، أو رضاه لأن الأمر لا يُقدم ولا يؤخر بالنسبة له، أو رضاه لأن هذا هو المتاح له فقط، أو رضاه لأنه يعلم أن رفضه قد يفوت عليه فرصة ما، أو رضاه لأنه ‏لا حل غير هذا الحل.

عندما أُعلن الأحد الماضي تعيين الفريق الأول الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء بعد 75 يوماً من قبول استقالة رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد، كان سموه على مستوى تطلعات وأمنيات شريحة واسعة من المجتمع الكويتي بما عُرف عن سمو الشيخ أحمد النواف من نجاحات حققها ‏سابقاً في مناصبه السابقة، ولكن الوضع الخاص الذي نعيشه في الكويت هذه الأيام، إثر الأزمات المتلاحقة وسوء العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما صاحبها من أمراض أدت إلى كثير من العاهات التنموية، وضعت على كاهل سمو الشيخ الفريق أحمد النواف مسؤوليات قد لا يشعر أي إنسان عادي أنه قادر على ‏تحملها.

إن ‏الرغبة في العون والمساعدة والمحاولة لدفع عجلة التنمية في هذا المجتمع، وسط الوضع الشائك وموجة الإحباط والإرهاق التي وصل لها المواطن الكويتي، بنظري هذا الوضع وحده كفيل بأن يتردد أي مسؤول في قبول هذا المنصب.

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نقدر يا سمو الشيخ أحمد النواف قبولك لتكون رئيس وزرائنا.. فسموك وحسب ما تركته من سمعة عالية.. قادر بعون الله، إلا أن الفترة الصعبة التي نمر بها تتطلب من سموك أن تكون عن يمينك الجزرة وعن شمالك العصا.. لكل منهما وقتها وظروفها.. لأن الارتخاء والتأخر في استخدام ما عن اليمين او عن الشمال.. قد يُكلف المجتمع الشيء الكثير.. كما كلف سابقاً.

عندنا تطغى الجزرة على العصا يزيد اللين والارتخاء، وعندما تزيد العصا يزيد الظلم وترتفع الأصوات؛ لذلك التوازن بالأمور لا يكون إلا بالحكمة وبُعد النظر وقراءة ما بين السطور وما وراء الأحداث، إضافة لأي قدرات أخرى.

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سمو الشيخ صباح الخالد، لا أملك إلا أن أوجه لسموك هذه الكلمات.. ‏شكراً على كل ما قدمته.. شكراً على سمو أخلاقك، شكراً على ترفعك عن الالتفات حتى وليس الرد على ما كان يقال بحقك، الأمر الذي ستثبت الأيام المقبلة أكثر وأكثر أنك أكبر منه بكثير.

أتمنى من كل قلبي أن يستمر نهج سمو الشيخ صباح الخالد الذي ـــ إذا صح الأمر ـــ كان السبب المباشر للتصيدات الكثيرة التي شهدناها ضده في مجلس الأمة، عندما أغلق حنفية شراء المواقف.. وهو ـــ على ما يبدو ـــ كان سائداً في مراحل سابقة؛ لأن ذلك هو المطلوب.. وصولاً للتنمية الحقة والارتقاء المطلوب في كل مجالات الحياة.

للأسف ترهلت كثير من جوانب الحياة عندنا وشاخت بسبب الترضيات والمحسوبيات وتفشي الفساد.. ما زال «البعارين» باركين في مكانهم بسببه.. وإن كانت هناك مبادرات جادة للقضاء عليه، إلا أن الأمر يتطلب الاستمرار والإصرار على ذلك أكثر وأكثر.

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بصفتي مواطنة كويتية أحب وطني وأعشقه.. ولا أملك إلا أن أتمنى لرئيس وزرائنا الجديد سمو الشيخ أحمد النواف الإصرار والإقدام لاقتحام المرحلة المقبلة بقوة أكثر من خلال فريق حكومي مقدام، لا يلتفت لنائب أو مسؤول أو رئيس قبيلة أو تاجر يريد حقاً غير حقه.

نريد فريقاً حكومياً كل وزير منهم بمنزلة عربة محملة بكل ما يصلح للبناء والتنمية.. تسحب العربات الأخرى المتصلة بها بقوة وثبات.. بقيادة قائد لا يقف بقطاره.. إلا في محطات تستحق الوقوف عندها.. دون الالتفات إلى المعيقات بطريقه، والتي لا تستحق منه سوى إنذارها بصوت يخيفها.. فتبتعد عن طريقه فوراً، لينطلق إلى المحطات الكبيرة اللاحقة واحدة تلو الأخرى.

أقولها باختصار: بوخالد سمو الشيخ صباح الخالد، كفيت ووفيت.. كبير في أخلاقك وعطائك.. بونواف سمو الشيخ أحمد النواف، الأمل فيك على قدر المُتأمل للمرحلة الحالية والمقبلة.

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العصا التي ذكرتها.. لا تعني عصا الضرب.. ولكن عصا القانون والحزم في تطبيقه.

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هناك تباشير بأمطار هذا الأسبوع بشكل غير متوقع.. اللهم اجعلها تباشير خير بيئياً وسياسياً.. آمين.

نقلا عن القبس