ضرْبُ الزوجات

هناك أسباب قهرية تُجبِر كثيرا من الزوجات على الاستسلام لمصيرهن التعس أمام عدوان أزواجهن المتكرر بالضرب، حتى عندما يكون الزوج وحشاً يتسبب فى إصابات بعضها خطير، إضافة إلى توابع المعاناة النفسية من الإهانة والإذلال، خاصة عندما تكون الواقعة أمام الأهل والجيران، ويتضاعف الجرم فى حالة حضور الأطفال الذين يشاهدون وهم عاجزون عن حماية أمهم، بكل التشوهات التى تُحفَر فى وجدانهم الغض وتبقى طوال العمر. ويعرب بعض الطيبين عن دهشتهم لماذا لا تلجأ الزوجة الضحية إلى الشرطة، التى لا تتقاعس عادة فى هذه الحالات، وتلحق بمحضر إثبات الحالة تقريراً طبياً شارِحاً للإصابات، ثم تتولى النيابة العامة القضية، التى عادة ما تنتهى بعقاب قوى ضد الزوج المعتدى؟!

ردا على الطيبين: فإن المستقبل المخيف هو الذى يردع كثيرا من الزوجات، خاصة من غير العاملات وممن ليس لهن موارد مستقلة، عن مجرد الشروع فى مشوار حمايتهن ورد اعتبارهن، لأنهن على يقين من وجود المعضلات التى يستحيل عليهن حلها، وأوضحها تدبير احتياجاتهن هن وأطفالهن، فى حالة نزاع مع زوج لا يتورع عن استخدام سلاح لا يقل دناءة عن جريمته، بحرمانها من حقوقها وببخس نفقتها وأطفالها، وحتى إذا قبلت بتسوية متواضعة، فيمكنه أن يتلاعب بالتهرب من سداد التزاماته أو جزء منها، بإخفاء دخله الحقيقى إذا كانت طبيعة عمله تسمح بهذا، أو بالتباطؤ..إلخ.

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العلاج النفسى للزوجة الضحية مهم، ولكن السند المادى أهم بما يوفره من قدرة على الاستقلال الحقيقى، وأيضاً كمدخل للعلاج النفسى. لذلك ينبغى التفكير فى تأسيس أوضاع تدعم هذا الاستقلال، بمثل تشكيل صندوق خاص بالمساعدة، تدعمه الدولة بمشارَكة المجتمع المدنى، مع تبرعات من يأبى ضميره أن تتعرض النساء لهذا التوحش والهمجية، ولا يقبل أن تنتشر صورة أن مصر عاجزة عن حماية نسائها. ولما كان الصندوق، مهما تعاظمت أمواله، يعجز عن إعالة كل الحالات طوال الوقت، فيجب أن يتضمن برامج تُؤهِّل النساء بحرف لا تشترط تدريبات معقدة، مثل نسج السجاجيد والأكلمة أو تربية دود القز وغزل الحرير، مع وضع حوافز لبقية حلقات العمل المطلوبة، لتوفير الخامات ولدفع قيمة الإنتاج عند استلامه وقبل تسويقه.

نقلا عن الأهرام