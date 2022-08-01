كل الطرق تؤدى إلى هيكل

مضت أزمة آل أبوالفتح والأخوين مصطفى وعلى أمين، في يوليو ٥٢، لكن المؤكد أنها تركت بصمات سيئة لدى «الضباط الأحرار» عن الوسط الصحفى عمومًا. في الأيام الأولى التي تلت يوم 23 يوليو ١٩٥٢، كانت هناك جولات لمحمد نجيب وجمال عبدالناصر على عدد من الصحف والمجلات المؤثرة، وتصدر عنهما كلمات ودودة، تمتلئ تقديرًا وإكبارًا لرموز هذه المطبوعات من الكُتاب والصحفيين، لكن هذه الصورة الرومانسية سوف تتراجع خطوة، خطوة، وفى لحظة سوف تتحول إلى شك وريبة لأسباب عديدة، من بينها أن الانغماس في المسؤوليات سوف يكشف أولويات جديدة لدى رجال الدولة الجدد، بما سيخلق حالة من الضجر المتبادل لدى هؤلاء الرجال وقطاع واسع من الصحفيين لتباين طبيعة عمل كل من الطرفين وزاوية الرؤيا والفهم.

مثلًا كان اللواء محمد نجيب منتبهًا لدور الصحافة والصحفيين، فكان يستضيف محررى الرئاسة بين الحين والآخر على «فنجان شاى»، في جلسة ودية، ويصطحبهم في جولاته. حدث حريق في قرية صهرجت بمركز ميت غمر، عرف بالخبر وهو في السيارة، طلب من السائق أن يتوجه إلى هناك مباشرة، دون أن يحيط وزير الداخلية ولا محافظ الدقهلية ولا مأمور المركز ولا حتى عمدة القرية، فذهب دون أن يكون أحد في استقباله، لا إجراءات أمنية من أي نوع، لكنه اصطحب جيشًا جرّارًا من المصورين الصحفيين والمندوبين، هؤلاء جميعًا تهمهم اللقطة والتعبير الصحفى؛ وقدموا له لقطات مهمة، سمح لهم بتصويرها وهو يحلق ذقنه صباحًا، ثم وهو يقوم بتمارين الصباح وهكذا. نجحت تلك الصور، (حاول بعد ذلك الرئيس السادات تكرار المشهد نفسه، لكن النتائج كانت عكسية)، لكن حكى لى الراحل الخلوق والموهوب، العم رشاد القوصى، (شرفت أن قام بتصوير تحقيق صحفى أجريته صيف ١٩٩٢، خارج القاهرة)، وكان أحد هؤلاء المصورين، أن الرئيس نجيب ذات مرة دعاهم إلى حضور صلاة الجمعة، وبينما يستعد للخروج من المسجد، التقط أحد المصورين صورة مهمة بالمعنى الصحفى، لكنها مسيئة إنسانيًّا وسياسيًّا لنجيب، فضلًا عن أنها في مدخل بيت الله، صورة اللبيس وهو يُلبس محمد نجيب الحذاء.. عقب الصلاة مباشرة، بما يتنافى مع روح التواضع والورع الدينى. على الفور اندفع أحد المحيطين به، وانتزع الكاميرا بعنف، وصمم على إخراج الفيلم بالكامل، وتسلمه. هذا الموقف وغيره خلق مخاوف وانطباعات سيئة لدى الطرفين، كل بإزاء الآخر. صارت هناك حالة من التربص.

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وفى سنة ١٩٥٤، تسربت من السفارة البريطانية، عمدًا على الأغلب، قائمة بأسماء أكثر من عشرين صحفيًّا، تلقوا مصاريف سرية بانتظام من السفارة، كان من بينهم سبعة أعضاء بمجلس النقابة، أحدهم النقيب نفسه، كان ضمن القائمة بعض المشاهير. على الفور تم حل مجلس النقابة، وتعيين نقيب جديد، هو فكرى أباظة، كان نقيبًا سابقًا، ومن ألمع الأسماء. أصاب تسريب الأسماء الوسط الصحفى بذهول، لذا لم يعترض أحد على تعيين النقيب وليس فتح الباب للترشح وإجراء انتخابات جديدة. كان هناك حماس في تأييد هذا الإجراء وغيره، حيث تم في الوقت نفسه اعتقال أفراد القائمة، دون إحالة إلى النيابة العامة ولا توجيه اتهام. ربما قصدت السفارة اختبار قوة الضباط الأحرار قبل دخول مفاوضات الجلاء، وربما أرادت إغلاق ملفات البعض لديها لإحراقهم معنويًّا، وربما توقعوا رد فعل المسؤولين هنا في القاهرة، فيتورطون في اتخاذ إجراء يُفهم منه أنهم يعتدون على الصحفيين، ولعل هذا ما دفع عبدالناصر إلى تجنب إحالة الأمر إلى القضاء، واكتفى بالاعتقال، ثم أفرج عنهم تباعًا، وبسرعة. استمرت علاقة عبدالناصر ببعضهم فيما بعد، وامتدحوه، ثم بعد رحيله تغير الأمر. دُفنت تمامًا مسألة المصاريف السرية من سفارة الاحتلال، وذُكرت فقط قضية الاعتداء على حرية الصحفى.

اهتزت الصورة الوردية، ودخل الأسلوب الخشن في العلاقات مع الصحافة والصحفيين، ويبدو أن رجال «يوليو» لم يعولوا كثيرًا على رموز الجيل القديم من الصحفيين، وإن حرصوا على الاستفادة من مواهبهم وخبراتهم، لذا تجنبوا مبادرتهم العداء، شريطة ألّا يبادر هؤلاء كذلك بعدائهم أو مهاجمتهم. النموذج هنا الأستاذ محمد التابعى، كان قبل 23 يوليو 52 مقربًا لفترة من النحاس باشا، كما لم يكن بعيدًا عن دوائر القصر الملكى، خاصة أيام أحمد حسنين باشا، كل هذا لم يهز صورته أمامهم وتعاملوا معه بتقدير واحترام لأنه فهم المعادلة الجديدة والتزم بها، يمكن كذلك أن نضيف اسم فكرى أباظة، الذي ظل موضع تقدير حتى اختلف مع توجه الرئيس عبدالناصر، ثم مصطفى أمين حتى صيف سنة ١٩٦٥.

أحمد أبوالفتح تعامل كوفدى، يتخذ موقف زعامة الوفد، حتى بعد حل الأحزاب، مما أسهم إلى جوار عوامل أخرى في انهيار العلاقات، وأُغلقت «المصرى» في النهاية. كان محمود أبوالفتح قد خرج من مصر مبكرًا، ليتحرك كمعارض من هناك، في تكرار لتجارب تاريخية عديدة سابقة، فشلت جميعها، وكان نقيب الصحفيين الذي ورد اسمه في قائمة السفارة البريطانية أمامه فرصة كى يستمر في إصدار «المصرى»، لكن جرت الأمور في مسار آخر وفقدت الصحافة جريدة مهمة وناجحة.

الأمر اختلف بالنسبة للجيل الجديد من الصحفيين، الذين لم يندمجوا ولا اختلطوا كثيرًا مع حكومات وأوضاع ما قبل ٥٢، لم يسمح لهم العمر ولا التجربة بالاقتراب من الملك فاروق والقصر، كما لم يتورطوا مع السفارة البريطانية على النحو الذي تكشّف في القائمة السرية. كانوا شبانًا يافعين واعدين ولديهم الطموح المهنى والإنسانى، هنا تبرز عدة نماذج، في مقدمتهم محمد حسنين هيكل (آخر ساعة)، حلمى سلام (المصور)، ثم أحمد بهاء الدين، فتحى غانم.

بين هؤلاء وغيرهم اقترب هيكل وحلمى من عبدالناصر شخصيًّا، لكن حلمى اقترب أكثر من عبدالحكيم عامر وارتكب خطأ فظيعًا بفصل د. طه حسين من جريدة الجمهورية، مع أكثر من ستين صحفيًّا، لذا خرج من الدائرة مُحالًا إلى المعاش مبكرًا جدًّا.

كان من الممكن أن يقترب إحسان أكثر، لكن اهتمامه بالقصص والروايات، ثم السينما، جعل السياسة واحدًا من اهتماماته وليست كلها، فضلًا عن ذلك وُجدت في أوراق إحسان الخاصة شكوى (غير لائقة) من نجمة سينمائية إلى الرئيس عبدالناصر تطلب منه أن يتدخل ليحميها من إحسان، الذي جند مجلة روزا ضدها، الواضح أن هناك مَن تعمد أن تصل الشكوى إلى يد الرئيس، الذي سلمها بدوره إلى إحسان، هنا يمكن القول: «العيار الذي لا يصيب يدوش»، لم يبتعد إحسان ولم يبعد عن الرئيس، اقترب لكن بقيت مسافة بينهما. وحده هيكل كان لديه استعداد أن يتفرغ للصحافة فقط ولعبدالناصر وحده، باختصار كانت كل الطرق تؤدى إلى هيكل، وكل مواصفات واهتمامات هيكل تدفعه نحو عبدالناصر.

حين قامت ثورة يوليو، كان هيكل يتردد يوميًّا على مقر القيادة، دؤوبًا ونشيطًا، يكتب وينشر بانتظام وحماس عنهم. «أخبار اليوم» تمنحه مساحات واسعة من النشر والإبراز، وذلك يدعم الجريدة، فضلًا عن ذلك كان هيكل متابعًا جيدًا جدًّا للصحف التي تصدر في الولايات المتحدة وإنجلترا، جمال عبدالناصر كان لديه ولع بمتابعة تلك الصحف ومعرفة ما يُكتب فيها، خاصة ما يتعلق بمصر والمنطقة. لم يكن هيكل يتابعها فقط، بل لديه علاقات ببعض محرريها.

في كتابه «72 شهرًا مع عبدالناصر»، يذكر فتحى رضوان أنه قرأ مقالًا في جريدة إنجليزية تصدر في الهند عن دراسات إنجليزية حول خطط استثمار طويلة المدى في قناة السويس، فهم منه أن الإنجليز لن يغادروا القناة سنة ٦٨، أي مع انتهاء مدة الامتياز، ذهب بالصحيفة إلى الرئيس وقدم المقال له وناقشه فيه، فانفتح مجال طويل للعلاقات بينهما، هنا يمكن القول إن هيكل كان كنزًا لعبدالناصر، على الأقل كان مفيدًا له، ليس عبئًا عليه، ينتظر خبرًا أو يطلب شأنًا خاصًّا، ناهيك عن أن يحول تلك العلاقة إلى مادة بزنس أو أحاديث التباهى والادعاء الاجتماعى ولا مزايدة على الرئيس أو ادعاء شجاعة ما أو بطولة في مواجهة الرئيس، وقد عايشنا نماذج من هذه الادعاءات، صدرت عن البعض في مراحل أخرى.

سوف نلاحظ أن هيكل تعامل مع معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، وكتب عنهم جميعًا في «يوميات الأخبار»، لكن التعامل ظل في الإطار المهنى (الصحفى) فقط. مع عبدالناصر اختلف الأمر، راح ناصر يكلفه ببعض المهام، مثل أن يذهب إلى الفيلسوف أحمد لطفى السيد ويعرض عليه أن يتولى رئاسة الجمهورية بعد استقالة (إقالة) محمد نجيب فيقوم بها، ويعود إليه برد يُرضيه ويُسعده، رغم أنه اعتذر، باختصار صار هيكل إلى جوار أنه صحفى، رجل دولة.

سمعت من أستاذنا صلاح منتصر، رحمه الله، أن هيكل كان يقوم بصياغة فصول «فلسفة الثورة»، وكان يقرؤها عليهم في مجلة «آخر ساعة»، ليعرف ملاحظاتهم. ذات مرة، بينما كان يقرأ، رن جرس التليفون، وكان المتحدث هو عبدالناصر، فتوقف هيكل نهائيًّا عن أن يقرأ عليهم الفصول، ولا اطّلعوا عليها قبل النشر، حكى صلاح منتصر الواقعة ليؤكد أن «عبدالناصر كانت شخصيته قوية جدًّا، ماكنش سهل». كان هيكل مستعدًّا لتفهم ذلك والاستجابة له، دون غضاضة.

مع مرور السنوات، زادت الصلة بين هيكل وعبدالناصر. في الطريق تراجعت مكانة البعض وانزوى البعض واختفى من المشهد البعض الآخر لأسباب وطرق عديدة، تستحق كل حالة أن يتم تناولها وفق كل الظروف والملابسات المحيطة بها؛ لكن هيكل حافظ على مكانته التي ترسخت. في الأخير صار رجل دولة، قبل أن يكون صحفيًّا، عضوًا بالوفد الرسمى في زيارات عبدالناصر الدولية، وزير إعلام، ثم قائمًا بعمل وزير الخارجية (وزارة سيادية)، يُكلَّف بمهام حساسة في الخارج أيضًا، ليس الداخل فقط، وقبل كل ذلك وبعده كاتب خطب الرئيس. والحديث ممتد.

نقلا عن المصري اليوم