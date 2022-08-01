واعظ ومطربة.. فى «مصنع التفاهة»

أما الواعظ؛ فيقول إنه عالم لا يُشق له غبار، وهو موقن أيضًا من أن ما يصدر عنه إنما يمثل خلاصة من العلم الممزوج بالحكمة، وبينما يردد دومًا أن ما نسمعه منه «لن يأتى بمثله أحد آخر»، يركن مطمئنًا تمام الاطمئنان إلى «عظمة أسلوبه وسعة اطلاعه وعمق معرفته».

لكنه مع كل ذلك الاعتداد والزهو الزاعق يقدم نفسه في ثوب عصرى، وقد أتقن ألاعيب الخطاب العمومى، ولعب على أوتار الإثارة والاستظراف، وراح يُسخر الأدوات الاتصالية الجديدة بتمكن ومهارة لافتة، فأضحى نجمًا يبحث الناس عن كلامه، ويتداولون أفعاله، ويتبادلون المتقطفات التي تغرقهم في الضحك والدهشة، ثم يقلدون طريقته «المشوقة»، فيحققون المشاهدات ويجنون العوائد.

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لم يثنه عن نزعته البراجماتية تلك أنه إنما يتحدث في مجال يتسم بالقداسة، وهو المجال الذي يتطلب وقارًا والتزامًا وحرصًا على ميراث من الآداب والتقاليد.

وبعد عشرات من الزلات والتجاوزات الصادمة، أدرك أن كل تجاوز يضيف إلى رصيد شهرته ومكانته، ويحقق التفاعل المطلوب لإدراك العوائد المادية المبتغاة، ومع كل خفوت في ذكره، أو تراجع في مؤشر شهرته، راح يبحث عن صدمة جديدة يملأ بها الدنيا ويشغل بها الناس.

ولذلك، فقد رأى أن المرأة التي تريد أن تحمى نفسها من الذبح عليها أن تخرج على الناس كما «القفة»، فلما تبدد ذكر هذه الزلة وتضاءل حجم الاهتمام بها بين جمهوره المُختار، ارتقى المرتقى الأصعب، فازدرى رمزًا دينيًا يحظى بالقداسة لدى مليارات البشر، وتهكم عليه غير مبال بالعواقب.

وأما المطربة، فلا يوجد خلاف على قدراتها الفنية، ومنذ أطلت على ساحة الغناء، لم تتوقف عن إسعاد جمهورها بأطايب الغناء. وفيما يمتد جمهورها على مساحات واسعة في المنطقة العربية، فإنها لا توفر جهدًا في اختيار الكلمات التي تغنيها، ولا تتوانى عن انتقاء أفضل الملحنين والموزعين والمسوقين لأعمالها، ولذلك، فإن نجاحاتها تتوالى، ومكانتها الفنية تعلو باطراد.

لكنها أدركت أن المنافسة صعبة، وأن نجومًا ونجمات آخرين يبزغون كل يوم، وأن الجمهور يطحن آلاف الأعمال، وفى حالات كثيرة لا يملك القدرة اللازمة على الفرز السليم.

هي تراقب مؤشر مكانتها وأهميتها بكل تأكيد، وعندما يخفت ذكرها أو يتراجع الاهتمام بأعمالها، تنجح عادة في جذب الأضواء إليها، واستدراج البرامج «الجادة» والتافهة إلى الحديث عنها، وإشغال المواقع الإخبارية، وصفحات «السوشيال ميديا»، بشطحاتها الغريبة؛ فمرة تشغل العالم بحلق شعر رأسها تمامًا تعبيرًا عن شعورها إزاء انعطاف ما في حياتها الاجتماعية، ومرة أخرى تستخدم الأقنية العمومية في توجيه السباب العلنى لطليقها، الذي لم توفر عيبًا أو نقيصة إلا وألصقتهما به، بعدما قررت أن تطلع الجمهور على تفاصيل ما يحدث داخل جدران بيتها وفى أكثر أماكنه حرمة وحميمية.

أين يأتى العلم والبحث الجاد والخطاب اللائق والاحترام الذي يليق بمكانة الدين وقدسيته في نفوس أتباعه والمؤمنين به؟.

وأين نجد الفن الراقى، والفنان الذي يحترم نفسه وعائلته وجمهوره ويقدر مجتمعه، فيحجب عنه كل شاذ وحاد ومعيب، ليوفر طاقة التلقى للتجاوب مع تجليات الفن الرفيع؟.

سنجد هذا وذاك بكل تأكيد بعيدًا عن «نظام التفاهة»، الذي يشيع ويزدهر وتلهبنا نيرانه؛ و«نظام التفاهة» تعبير اختاره الفيلسوف الكندى آلان دونو، ليكون عنوانًا لأحد أهم كتبه؛ وهو الكتاب الذي يحذرنا من الاستسلام لـ «عهد التفاهة»، وسيطرة التافهين على المفاصل المهمة والخطيرة في حياتنا المعاصرة.

لم يكن بوسع «نظام التفاهة» أن يتعملق ويتغول ليبتلع الجدية والالتزام والقيمة من دون ثورة المعلومات الأخيرة و«معجزتها» الخطيرة المتمثلة في «السوشيال ميديا»، ومع ذلك، فإن ثمة أسبابًا أخرى عديدة تسوغ هذا التعملق وتشرح أبعاد ذلك التغول.

وبين تلك الأسباب سيبرز الإنسان الفرد، بوصفه المُستهدف بتلك التفاهة، من خلال انطوائه ضمن مفهوم «الجمهور»، الذي هو المستهلك الأليف والسخى، الذي يُكافئ منتجات مصنع التفاهة بشغف وإصرار لا يلين، بينما يعاقب بالتجاهل كل مجتهد وجاد وأصيل.

نقلا عن المصري اليوم