تدور أغلب الأحاديث الجارية الآن عن الأطباء فى مصر، حول قضيتين، أولاهما قضية (أو كارثة) تكرار ضرب الأطباء فى المستشفيات العامة، على أيدى أقارب المرضى، والتى كان آخرها ضرب طبيب المنصورة، الذى قرأت أنه تعرض للاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، من أقارب مريضة توفيت بعد أن أجرى لها عملية فى القلب، مما سبب له جروحا قطعية فى مناطق متفرقة من جسمه استلزمت 68 غرزة لالتئامها!، أما الثانية فهى قضية هجرة الأطباء للعمل فى الخارج، خاصة البلدان الأوروبية والولايات المتحدة. ولا يحتاج الإنسان لذكاء شديد ليدرك العلاقة بين القضيتين، ان الطبيب يهرب من مجتمع يتعرض فيه للضرب والإهانة... إلى مجتمع يقدره تماما: معنويا وماديا! إننى أعتقد أن أوضاع الأطباء فى مصر تقع فى مقدمة القضايا التى تحتم البحث العاجل لها...، وربما تزكى ذلك تجربتى الشخصية مع دراسة الطب! فقد تصادف أنى حظيت بشقيقين طبيبين ماهرين، وتزوجا بدورهما من طبيبتين متميزتين، وأنجب أحدهما أيضا طبيبا نابها! وأتذكر جيدا مقارنة مذاكرتى عندما كنت طالبا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بمذاكرة شقيقى صلاح الذى كان يسهر الساعات الطويلة أمام مراجعه الضخمة الصعبة، لمدة ست سنوات متوالية، وكذلك مذاكرة شقيقى الراحل الحبيب د. طارق (الذى توفى بعد ان أصيب بفيروس سى الذى انتقل إليه نتيجة العمليات التى كان يجريها لمرضاه فى مستشفى الهلال الذى كان يديره بقلب القاهرة!) ... أقول إن مذاكرتى دروسى الجامعية مقارنة بمذاكرتهم كانت هينة للغاية، مع أننى كنت طالبا مجتهدا!. طالب الطب فى مصر أيها السادة يشقى ويتعب فى دراسة شديدة الصعوبة، تتم فى كتب ضخمة صعبة باللغة الإنجليزية، فضلا عن أنها أطول من الدراسة فى أى كلية أخرى، وتتضمن أيضا شقا عمليا صعبا فى المشرحة وبين الهياكل العظمية، ثم تتبعها فترات التدريب والامتياز ليكون مؤهلا لمعالجة المرضى. وهو لهذا طبيب له قيمته ومكانته فى العالم كله، التى تجعل الطلب عليه عاليا للغاية!... فلماذا نستغرب بعد ذلك هجرته وهروبه من مجتمع يعتدى عليه فيه أقارب المرضى...، إلى مجتمع يلقى فيه الاحترام والتبجيل، فضلا عن العائد المادى الكبير والمجزى...؟

نقلا عن الأهرام