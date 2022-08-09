تحرير فلسطين من أفغانستان

لقى الإرهابى العتيد أيمن الظواهرى مصرعه فى أفغانستان التى كانت مقره لعدة عقود، وقبله الإرهابى الآخر أسامة بن لادن فى باكستان بعد أن تجول فى الإقليم أيضاً لعدة عقود، وكان فى صحبة الاثنين حشود من إرهابيى تنظيم القاعدة، الذين اتخذوا لأنفسهم فى هذه البلاد البعيدة عن فلسطين مجالاً لنضالهم، برغم أن تحرير فلسطين هو أهم شعاراتهم! وفى حين تناولت عدة دراسات علمية جرائمهم الإرهابية بالتفصيل، إلا أنها، برغم شعاراتهم المدوية، لم ترصد عملاً واحداً حقيقياً لمصلحة فلسطين والفلسطينيين، وهو ما لم تذكره أيضاً الأخبار والتقارير والتحليلات المتداوَلة عنهم فى منابر الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا عبر العالم، حتى المتعاطفة معهم. لاحِظ أن نفس الأمر ينطبق على التنظيمات الإرهابية داخل سيناء، حتى منها التى تسمى نفسها أسماء صريحة توحى بالتفانى من أجل تحرير فلسطين والقدس..إلخ! ثم، وبعد كل هذا الوضوح، إذا بالبعض ينعون الظواهرى وقبله «بن لادن» بأنهما من شهداء القضية الفلسطينية، ويضيفون إليهما مآثر أخرى، مما لم ترد قط فى تاريخهما! بل إن نشاط تنظيمهم اليومى كان فى إطار تحالفهم مع حركة طالبان التى تتسبب فى أكبر معاناة للشعب الأفغانى المسلم!

انظر أيضاً إلى أكبر وأشهر جرائمهم الإرهابية فى 11 سبتمبر 2001، ففضلاً عن أنهم فشلوا فى توقع التبعات، بفرض أنهم كانوا يتجنبونها، فقد كان المدنيون الأبرياء على رأس الضحايا، ومنهم مسلمون لقوا مصرعهم وهم يكدّون فى سبيل لقمة العيش لهم ولذويهم! ولم يكن لكل هذا صلة بفلسطين والقدس، إلا بمنطق إجرامى يبرر ضرب المدنيين فى أمريكا ما دام أنها تساند إسرائيل، ولكن إذا بالضربة لا تُضعِف أمريكا ولا إسرائيل ولا تفيد فلسطين، بل توفر المبررات التى يمكن إعلانها لضرب دول عربية أخرى.

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من المقولات الرائجة عن الإرهابييْن، الظواهرى و«بن لادن»، أن محاربة الطاغوت والفساد فى بلاد المسلمين لها الأولوية، ولكنهما أدارا تنظيمهما بكل أساليب وأدوات الطاغوت، دون أن يُشرِكا الكوادر والقواعد فى اتخاذ القرار، ولم يسمحا لهم بالتساؤل عن الشطط بين شعاراتهم وبين ما يفعلونه، ولم يكشفا لهم مصادر التمويل ولا بنود الإنفاق، وتركا شبهات الفساد عالِقة!

نقلاً عن "الأهرام"