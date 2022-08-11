تعاليم الإسلام السامية.. أين نجدها؟!

أقولها بكل ألم وحسرة التعاليم الإسلامية السامية نجدها بين الشعوب الغربية، أما بين الشعوب الإسلامية فلا نجدها إلا ما ندر، وهذا يتبين لنا عندما نسافر إلى دول الغرب حيث نجد المعاملة الحسنة مع تلك الشعوب، والغريب في الأمر أن الذين يسرقون السياح العرب في الغرب غالبيتهم عرب. إن رسالة الإسلام السمحة في البداية جاءت إلى العرب، وجاءت بلسان عربي مبين، وبعد ذلك وصلت إلى دول أخرى غير عربية، وذلك عن طريق الفتوحات الإسلامية الكثيرة، والإسلام ليس عبادات فقط، بل هو أخلاقيات ومعاملات اجتماعية راقية، وذلك بين الفرد وأهله والفرد والمجتمع، وذلك في جميع أطيافه، اندونيسيا دخلت الإسلام بالمعاملة الحسنة وليس بالسيف، وذلك عن طريق تجار الخليج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتيت لأتمم مكارم الأخلاق والدين عند الله المعاملة، وهذا هو روح الإسلام الحق، وأقول إن كثيراً من المسلمين يعتقدون أن الإسلام هو صلاة وصيام وحج البيت، ونسوا القيم الإساسية الراقية للإسلام، والتي على رأسها الأخلاق كما قال نبينا الكريم.

تحضرني هنا قصة سمعتها من قبل، وذلك عن شاب غربي أخذ يدرس ويطلع على كل الأديان، فوجد الإسلام هو الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان، ويصلح لكل شعوب العالم، فأسلم بعد ذلك، فقال أردت إن أعيش في إحدى الدول الإسلامية العربية وأعمل هناك، وبعد تعاملي معهم يقول وجدت المسلمين هناك بعيدين جداً عن تعاليم الإسلام الراقية والموجودة في الكتاب والسنة. يقول لقد وجدت بينهم الكذب والنصب والاحتيال والسرقات والغش، على الرغم من أن الإسلام يحرم تلك الممارسات المشينة، والغريب في الأمر إني وجدت في كل شارع مسجداً كبيراً يحضره كثير من المصلين، وذلك في كل فرض، يقول بكل أسف لقد اختفت من بينهم تعاليم الإسلام الراقية، والتي جاءت بالكتاب والسنة.

العالم الجليل محمد عبده سافر إلى أوروبا في سنة 1818، وقال لقد وجدت إسلاماً هناك ولم أجد مسلمين، ومع الأسف هذه حقيقة واقعة، حيث إن أغلب شعوبنا الإسلامية بعيدة عن أخلاقيات ديننا الحنيف، وأخذ الغرب يعمل بها بدل من أن نعمل بها، فتعاليم الإسلام الراقية هي التي تنهض بالشعوب وترتقي بها، فلو أن الشعوب الإسلامية تطبق تعاليم الإسلام كما وردت في لكتاب والسنة، لكنا سادة على هذه الأرض، ولكن لا نعمل بتعاليم الإسلام، وأصبحنا أضعف أمة على هذه الأرض.

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حول هذا الشأن يوجد باحث بريطاني يدعى بول اسفر، عمل بحثاً حول الشعوب في العالم (إسلامية وغير إسلامية)، التي تطبق التعاليم والقيم والآداب الإسلامية، ولا ينظر إلى أي ديانة لتلك الشعوب، فقط العمل بالتعاليم الراقية، التي جاء بها الإسلام، والتي تعتبر هي أساس الدين الإسلامي، والأوروبيون لا يعرفون أن تلك قيمنا الإسلامية، لقد وجد بعد الدراسة أن شعب ايرلندا هو الأول في تطبيق تلك التعاليم، ويأتي بعده في ذلك شعب الدنمارك، وفي المرتبة الثالثة شعب السويد، وفي مرتبة 33 يأتي شعب ماليزيا، وفي مرتبة 48 يأتي شعب الكويت، وأما كثير من الشعوب الإسلامية فخارج حسبة تلك الدراسة. لهذا السبب فإن الذين يدخلون الإسلام من الشعوب الغربية يزدادون في كل عام، ومع الأسف نحن كثيرون ولكن كغثاء السيل، لذلك الغرب منذ سنوات يتحكّم بنا وبمصائرنا ومزقنا إلى دويلات، ونحن فاقدو الإرادة، أصبحنا تابعين لهم، لا نملك قرار أنفسنا، والسبب فقط أننا متفرقون ولا نعمل بتعاليم ديننا الحنيف، الذي هو أصل وجودنا في هذه الحياة، وأصبح الغرب هو الذي يعمل بها، فأصبحوا سادة علينا، لو عملنا بها لكنا سادة على هذه الأرض كما كنا في السابق، وكنا خير أمة على هذه الأرض، لازم أن أذكر الفئة الصالحة من الشباب المسلم، الذين سخروا أنفسهم لنشر أخلاقيات ديننا الحنيف بين الناس، وهم أهل الدعوة، فهم يقومون بدور عظيم، ويدعون إلى نشر الإسلام في بعض الدول، وذلك عن طريق أخلاقيات الإسلام، وذلك بالكلام الطيب والمعاملة الحسنة التي هي سلاحهم، كما فعل نبينا الكريم في نشر الدعوة، ولقد نجحوا بذلك، جزاهم الله ألف خير على ذلك.

* نقلا عن "القبس"