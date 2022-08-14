جرائم بلا عقوبة رادِعة!

يتمكن البعض فى بلادنا من الإفلات من العقوبة الرادعة التى تتكافأ مع مخالفاتهم الجسيمة التى تصل، بالتعريف القانونى، إلى القتل بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة! ذلك لأن القانون يجيز أن تكون العقوبة، فى هذه الحالة، بالغرامة أو بالحبس، بما يتيح فرصة للمحامى الماهر أن يُرَجِّح كفة الاكتفاء بالغرامة، وهى نتيجة يرحب بها المخالفون، خاصة ممن ينتمون إلى فئة شديدى الثراء، وعلى الأخص المستجدين منهم على عالم الثراء، والذين لا يهتمون سوى بالاستمتاع بأموالهم ولا يتورعون عن انتهاك القانون، ولا يكترثون بقيمة الغرامة مهما تعاظمت، بل إن دفعها يصير أحياناً مادة للتندر فيما بينهم! والغريب أن يُصنِّف القانون بعض التهم فى حوادث المرور بأنها قتل خطأ، برغم أن مرتكبها يكون تحت تأثير الكحول والمخدرات، وكأن القتل فى هذه الحالة غير وارد إلا بالخطأ! وهى الحوادث التى تعددت منذ بداية عصر الانفتاح، خاصة من شباب صغار من أبناء أسر الأثرياء الجدد، الذين ينطلقون بسرعات جنونية بسياراتهم الفارهة، وقد يهرب بعضهم من الموقع، ولا يسعى لإنقاذ ضحاياه، ويتركهم فى دمائهم عُرضة للموت! والأغرب أن أهل هذا الشاب قد يتمكنون بأدواتهم المتعددة من إبرام مصالحات مع الضحية أو مع ذويه فى حالة وفاته، فيتنازلون عن حقهم أمام الإغراء بالمال، فيجيز القانون الاكتفاء بالغرامة، وكأنه ليس هناك حق عام، اللهم إلا حالات نادرة لا يتنازل فيها القضاء عن الحق العام ويوقع عقوبة الحبس، إلا أنها تظل محدودة بالنص القانونى.

الواقع المؤسف أنه صار لأصحاب الثروات الهائلة ممكِنات قانونية للقفز فوق شروط المساواة، لذلك صار من الواجب مراجعة قواعد كثيرة، منها جواز أن تكون العقوبات بين الغرامة المالية أو الحبس، وأن يصير الحبس لزومياً فى مثل هذه الحوادث، لأن السيارة التى هى وسيلة مواصلات يمكن أن تصير أداة قتل، وأن عقوبة القتل الناجم عن السواقة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، لا ينبغى أن تتخفف وفق تصنيف القتل الخطأ، وإلا فسوف يتبدد مفهوم الردع العام ما دام أنه صار من الممكن تعطيل أثره.

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نقلاً عن "الأهرام"