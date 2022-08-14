طعنة فى عنق كاتب

قبل يومين، أقدم شخص على طعن الكاتب بريطانى الجنسية وهندى الأصل، سلمان رشدى، فى عنقه، بينما كان يتهيأ لإلقاء كلمة فى محفل ثقافى، فى نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعند كتابة هذه السطور، كانت المعلومات المتوافرة تفيد بأن رشدى- الكاتب الشهير والحاصل على لقب «فارس» من المملكة المتحدة، وحامل جائزة البوكر- على قيد الحياة، رغم الطعنة التى استهدفت قتله.

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هى إذن طعنة فى عنق رشدى، تلقاها من أحد الموتورين على الأرجح، بسبب آرائه التى تتضمنها كتبه، خصوصا أنه كان قد أصدر كتابا بعنوان «آيات شيطانية» فى عام 1988، وهو الكتاب الذى كان سببا فى اتهامه بالتجديف والإساءة للمقدسات الإسلامية، وأصدر بسببه المرشد الإيرانى الراحل آية الله الخمينى فتوى بقتله، وخصص لذلك مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار أمريكى.

صحيح أن الحكومة الإيرانية نأت بنفسها عن تلك الفتوى لاحقا، لكن إحدى المنظمات أعلنت تبنيها لها، وأعادت التأكيد على صرف المكافأة المالية الضخمة لمن يقتل رشدى، عقابا له على كتابه، الذى اعتبر تجريحا وطعنا فى المقدسات الإسلامية.

تذكرنا تلك الواقعة بما سبق أن حدث مع كاتبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، الذى تعرض أيضا لطعنة فى رقبته من شابين إرهابيين، بسبب رواية «أولاد حارتنا»، التى ظهر لاحقا أن أيا منهما لم يقرأها.

كان محفوظ قد سُئل عن واقعة تخصيص مكافأة لقتل رشدى، فى حوار أجرته معه مجلة «باريس ريفيو» قبل ثلاثين سنة، حيث سألته المجلة: «ما رأيك فى حالة سلمان رشدى؟ هل ترى أنه يجب على الكاتب أن يُعطى الحرية المطلقة؟».

لم يكن محفوظ قد تعرض للطعن فى رقبته عند إجراء ذلك الحوار، ومع ذلك، فقد جاءت إجابته عميقة ومُدركة ومُستشرفة كما كان دأبه، حيث قال: «سأخبرك بالضبط عما أفكّر به: لكلّ مجتمع تقاليده، وقوانينه، ومعتقداته الدينية، التى يحاول الحفاظ عليها. ومن وقت لآخر يظهر أفراد يطلبون التغيير. وأظن أنه للمجتمع الحق فى الدفاع عن نفسه، مثلما للفرد الحق فى الهجوم على ما لا يتوافق معه. وإن توصّل كاتب إلى نتيجة مفادها أن لمجتمعه قوانين أو معتقدات لم تعد صالحة، أو حتى ضارة، فواجبه أن يجهر بكلامه. لكن عليه أيضا أن يستعد لدفع ثمن صراحته. وإن لم يكن مستعدا لدفع هذا الثمن، فعليه أن يختار أن يظل صامتا. والتاريخ ملىء بمَن راحوا إلى السجن، أو أُحرقوا، بسبب مخاطرتهم بالإعلان عن أفكارهم. فالمجتمع يدافع عن نفسه دائما. وهو يفعل ذلك، الآن، بشرطته ومحاكمه. إنى أدافع عن حرية التعبير، لكنى أدافع أيضا عن حق المجتمع فى مواجهتها. وعلىّ أن أدفع ثمن هذا الاختلاف معه. هذه هى الطريقة الطبيعية للأشياء».

لقد أدرك محفوظ أن الكاتب يمكن أن يدفع حياته ثمنا لإبداء رأيه، وبالفعل تلقى طعنة فى عنقه بسبب تصور البعض أنه «أهان مقدسا»، لكن تلك الطعنة أضافت مجدا جديدا إلى أمجاد محفوظ، الذى قدم مثالا نادرا للمبدع والمفكر ثاقب النظر والمستعد لدفع تكاليف ما يكتبه ويؤمن به.

ورغم أن موهبة رشدى لا تحظى بالإجماع أو الاتفاق نفسه الذى تمتع به محفوظ، فإن هذا الأول دفع تسع سنوات من عمره مختبئا بسبب التهديد بقتله، وعندما خرج إلى العالم كان أحد الموتورين فى انتظاره ليعاقبه على ما كتب.

يقدم هؤلاء الإرهابيون، الذين يعاقبون على الكلمة بالذبح، دليلا جديدا على ارتقائهم أعلى مراتب الغباء الإنسانى، لأنهم يسيئون أكبر إساءة إلى القيم التى يدّعون أنهم يدافعون عنها، ويقدمون أكبر خدمة لـ«أعدائهم» من المفكرين والكُتّاب المختلفين معهم، إذ يركزون الأضواء على إبداعاتهم، ويروجون لها أعظم ترويج، أو يحولونهم إلى أبطال وشهداء للكلمة والضمير الحر.

نقلاً عن "المصري اليوم"