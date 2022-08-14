علاقة خطرة

لم يكن اقتراب صحفى من صانع القرار جديدًا، ولا اختص به عبدالناصر وهيكل وحدهما، لكن كان هناك جانب غير مسبوق فى تلك العلاقة.

عندما اقترب الشيخ على يوسف، صاحب ورئيس تحرير المؤيد، من الخديو عباس حلمى كان دوره معروفًا: تمجيد عباس فى مواجهة المندوب السامى البريطانى وسلطات الاحتلال، تطييب الأجواء لدى السلطان عبدالحميد بخصوص عباس، فى الداخل كان يساعد فى ترشيح الأسماء لنيل البكوية والاتفاق على المبلغ المدفوع مقابل شراء اللقب، كانت الألقاب تباع للبعض، وكان أخيرا يقوم بتقديم العطايا المالية من الخديو إلى الصحفيين الذين ينالون الرضا، وكان التمويل من ديوان الأوقاف. وعندما قرر الملك فاروق الاستعانة بكريم ثابت، ترك الأخير منصبه وعمله فى جريدة «المقطم» متفرغًا لقصر عابدين، وكان كريم يبلغ الصحف بما ينشر من أخبار حول جلالة الملك.

مادة اعلانية

الرئيس عبدالناصر أسند لهيكل العديد من المهام فى الشأن الداخلى والخارجى، ولمّا كلفه بوزارة الإرشاد القومى (الإعلام)، أبقى عليه فى جريدة الأهرام.. وليس واضحًا تماما هل كان الرئيس يريد أن يأخذ الأستاذ من العمل الصحفى ويتفرغ للمنصب الرفيع!.

تحركات الأستاذ هيكل فى تلك اللحظة تكشف اقتناعه بأن المنصب الوزارى معناه مغادرة الأهرام.. ودون مزايدة على الرجل، فأن يتخذ الرئيس قرار تعيينه وزيرًا ويعلن القرار فى وسائل الإعلام، فهذا يعنى أن الرئيس ليس على استعداد للتراجع عن القرار ولا سحبه، ومن ثم تبقى مسألة الجمع بين الموقعين.. رسالة هيكل إلى الرئيس تحمل هذا المعنى، وفضلًا عن ذلك تم إرسالها إليه عبر زوج ابنته دون اللجوء إلى مكتب الرئيس أو السكرتارية الخاصة، فهذا يعنى أنه يعالج الأمر بعيدًا عن بروتوكولات الرئاسة ومكتب الرئيس.. إذا وصلت الرسالة عبر المكتب فأمامها خطوات عديدة، منها أن تعرض باقتراح من المكتب حول ما جاء بها.. رأى المكتب لن يخرج عن اقتراح عدم الجمع.. أراد هيكل أن يظل الأمر فى النطاق الأسرى والعلاقة الشخصية بين الرئيس والكاتب، فضلًا عن عنصر الوقت للحيلولة دون صدور توجيه بالتفرغ للوزارة، ويبدو أنه كان هناك إصرار على ممارسة أقصى ضغط إنسانى على الرئيس، إذ أرسل توفيق الحكيم رسالة بهذا المعنى إلى الرئيس عبر السيد حاتم صادق أيضًا. وكان توفيق الحكيم يتمتع بمصداقية وثقة لدى الرئيس. كان عبدالناصر معجبًا برواية الحكيم «عودة الروح»، وأضيف إليها مساندته للرئيس وسياساته.. صحيح أنه انتقد أداء الاتحاد الاشتراكى وبعض الأجهزة فى «بنك القلق»، لكنه انتقاد من داخل النظام وحرصًا عليه وعلى الرئيس شخصيا. كان عبدالناصر يرحب بذلك وكان مدافعًا قويًا عن الكتاب فى هذه الحالة. فعلها نجيب محفوظ فى «ثرثرة على النيل» وفى «ميرامار»، والعديد من قصص إحسان عبدالقدوس حملت انتقادات مشابهة، ومجموعة «علبة من الصفيح»، ومجموعة «القضية نائمة فى سيارة كاديلاك».

كتب الأستاذ إحسان فى السبعينيات أن أنور السادات وهو نائب للرئيس أبلغه بأن قيادات الاتحاد الاشتراكى شكوا إلى الرئيس عبدالناصر من قصة إحسان «علبة من الصفيح الصدئ» وما جاء فيها.. لكن عبدالناصر رفض شكواهم ودافع عن القصة وعن كاتبها، القصة كانت تتحدث عن إقطاعيين جدد تكونوا مع الثورة وهم رؤساء مجالس إدارات ومديرو مؤسسات القطاع العام، فقط تغير هندام واسم الإقطاعيين.

فى النهاية، جمع هيكل بين ثلاثة مناصب فى وقت واحد: وزير وعضو فى مجلس الوزراء، ورئيس تحرير الأهرام، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.. وبعد فترة سوف يضاف إليه منصب رابع هو وزير الخارجية.. هذه المناصب كانت كافية لخلق مركز قوة جبار داخل النظام، لكنه كان منتبها للقواعد السياسية فى الدولة، وكل ماعدا رئاسة التحرير وعمله الصحفى عابر أو جملة اعتراضية قصرت أم طالت. هو كذلك كان يمتلك قدرات تنظيمية وإدارية مكنته من أن يتولى هذه المواقع بكفاءة ويحقق نجاحا يحسب إليه، بما فيها وزارة الخارجية.

القضية المُلحة.. هل علاقة واقتراب بهذا الشكل بين الرئيس والكاتب إيجابية للرئيس وللدولة؟ وهل ينصح بتكرار هذا النموذج مرة أخرى كما يحلم أو يتوقع البعض؟

بلا مواربة، هذه علاقة خطرة على طرفيها، بالتأكيد الرئيس عبد الناصر تأكد من أن هيكل مفيد له، يقوم بأدوار لا يسهل أن يقوم غيره بها، لكن لمن يتابع الأمور من خارج الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس يدرك أن هذه العلاقة محفوفة بالمخاطر.

أحد زملائنا غادر إلى الولايات المتحدة بعد منتصف الثمانينيات، كان فى دورة تدريبية لثلاثة شهور، كان الطريق مغلقًا أمامه، والمؤسسات راكدة ولا يبدو المستقبل واعدا، لذا قرر عدم العودة والإقامة هناك نهائيا، وحصل على الجنسية وانضم إلى أحد الحزبين لكنه بقى يحمل حبًا وإعجابا بالزعيم، رغم اعترافه بما وقع من أخطاء كبيرة، التقى يوما «ريتشارد ميرفي»، فى حديث مطول عن شخصية عربية شهيرة.. فى جلسة ودية سأله الزميل عن سر كراهيتهم لعبدالناصر، تحدث ميرفى كثيرًا حول موقف عبدالناصر منهم وردهم عليه، وكان مما قاله أنهم حاولوا اختراق الدائرة الضيقة حول عبدالناصر ولم ينجحوا ثم وجدوا نافذة إليه، وهى محمد حسنين هيكل، ليس هو شخصيا بل مقالاته وكتاباته كلها كانوا يدرسونها جيدا ويحللونها، ومنها يتبينوا فيما يفكر.. ماذا يشغله.. وما الذى يقلقه.. مخاوفه وتطلعاته، ثم قال حرفيًا: « كنا نرصد تحركات ناصر من خلال مقالات هيكل دون أن يدرى»، وقال أيضا: «أصعب وأخطر شىء أن يكون هناك صحفى مقرب إلى هذه الدرجة من رأس الدولة، ثم يُسمح له أن يكتب ويحلل كما كان هيكل يفعل».

باختصار.. كان هناك انكشاف لدى القيادة المصرية فى هذه الجزئية بشهادة رجلٍ كان وقتها فى المخابرات الأمريكية، وكان معنيًا بمنطقتنا ثم تركها إلى الخارجية. وبمراجعة أزمة ٦٧، الأسباب التى أدت إليها، الضغط طوال سنة ٦٦ على القيادة المصرية عبر بعض صحف بيروت، والمعروف كيف كانت تمول، بأن عبدالناصر يختبئ خلف قوات الطوارئ الدولية فى سيناء و..و..و..، حتى إن المشير عامر فى رحلته الخارجية سنة ٦٦ يواجه من «المبعوثين العرب»، بنفس الحديث ولا شىء غيره، فيرسل برقية مشفرة إلى الرئيس مطالبًا بطرد قوات الطوارئ فورا، ونجحت الحملة.. فى النهاية تم اقتيادنا إلى مذبحة الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧.

لا يعنى هذا توجيه اتهام ولا حتى لوم هيكل، فقد كان يجتهد ويكتب متألقًا؛ والمؤكد أن هناك رسائل معينة كان الرئيس يريد توجيهها إلى الداخل وإلى أطراف فى الإقليم وفى العالم.. كان مقال هيكل يقوم بذلك.. ناهيك عن آرائه وأفكاره هو شخصيا. من حسن الحظ أن مؤسسة الأهرام تقوم حاليا بجمع ونشر مقال «بصراحة» فى أجزاء.. ونتمنى أن يكتمل هذا المشروع ليتاح للباحثين دراسة تلك الحقبة من خلال تلك المقالات.. كل هذا مهم، لكن كان ينبغى أن تكون هناك مسافة ما يحددها الرئيس بنفسه، تبعده قليلا عن رأس الدولة وعما يفكر فيه وما يتجنبه أو ينزعج منه، خاصة إذا كانت الدولة كلها مستهدفة.. وحين يكون رأس الدولة «مطلوبًا»، عبدالناصر شخصيا كان wanted لدى أطراف دولية عديدة، وحاولوا عشرات المرات الوصول إليه.. حتى يومنا هذا هناك شكوك لدى أطراف عديدة فى أن وفاته المفاجئة فى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ لم تكن طبيعية.. وكما تؤمّن أجهزة الأمن حياة الرئيس، وأجهزة تؤمن قراراته وسياساته، كذلك ينبغى تأمين أفكاره وانفعالاته، فلا تصبح مكشوفة وعارية، فلا يسهل استفزازه ولا اقتياده نحو ما يريد الخصوم، أو التحكم فى سلوكه عبر مؤثرات نفسية معينة، وافتعال أزمة ما ويكون رد فعله متوقعًا ومحسوبًا بدقة.

المسافة بين رأس الدولة والصحفى لا تعنى القطيعة ولا الامتعاض، كما قد يتراءى للبعض.. ناهيك عن تصور أنها تعنى العداء أو الرفض، هى مسافة واجبة، حرصًا على واجب ودور كل منهما، وهى فى النهاية ضرورة أمن قومى ووطنى، كما أنها أمن شخصى أيضًا.

لكن.. هل هذا يعنى أن يكون رأس الدولة منعزلًا عن الصحافة والإعلام؟.. يقينًا ألف لا، لكن أن يبدو عقله ونفسه عارية أمام صحفى أو اثنين أو حتى ثلاثة، ففيها درجة من الخطورة حتى على الصحفى نفسه.

والحديث ممتد..

نقلاً عن "المصري اليوم"