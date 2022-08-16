وستعود حليمة إلى عادتها القديمة

أعلن ولي عهد الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «حل مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، في ظل أزمة سياسة تعصف بالبلاد بين السلطة التنفيذية ومجلس الأمة، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة»، وقال سموه بخطابه في التلفاز: «قررنا مضطرين ونزولاً على رغبة الشعب واحترامًا لإرادته الاحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس الأمة حلًّا دستوريًّا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية»، وأكد: «أن هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه؛ ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح».

لقد مرت على الكويت خلال السنوات الاخيرة أزمات سياسية عدة، وبناء عليها جرى حل مجلس الأمة مرات عدة. والمعروف ان دولة الكويت، دون بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع بمجلس أمة به سلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة كثيرة. لقد كانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً عام 1962. فماذا كانت نتيجة هذه الديموقراطية وماذا كانت حصيلة حرية الرأي؟ لقد تسببت في القضاء على التنمية والتطوير بالمؤسسات الحكومية وإيقاف المشاريع التنموية وانتشار الفساد وتغلغله في أوصال الدولة، فتراجعت الكويت من كونها أول دولة خليجية تنشئ جامعة تلقَّى فيها جميع مواطني الدول الخليجية التعليم العالي، ثم استغلوا علمهم في تطوير بلادهم بأمانة واخلاص، رغم عدم توافر مجلس أمة في بلادهم، وارتقوا بها الى مصافّ الدول العالمية بالتطوير والتنمية بحيث انضمت دولهم الى موكب الدول المتقدمة بكل مجالات الحياة.

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لقد تأخرت دولة الكويت عن الركب العالمي؛ لأن معظم ممثلي الشعب يحتلون كراسي المجلس من خلال التأييد القبلي والطائفي، ومن ثَمَّ يعمل الكثير من نواب المجلس من أجل تحقيق طموحات قبيلته أو طائفته وذلك من خلال تعيين المنتمين لهما بالمناصب العليا - من دون خبرة ولا كفاءة - لتحقيق مطالبهم وطموحاتهم متجاهلين تحقيق متطلبات الوطن ومن ثم إعلاء شأنه بين دول العالم؟!، وهكذا بسبب الانتماء القبلي والطائفي تتردى الخدمات العامة بالدولة وينتشر الفساد الإداري والمالي. وفي اعتقادي أنه لن ينصلح الحال إلا إذا تمت توعية الشعب بالالتزام بمصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية، وهذا مستبعد وسيتم انتخاب نواب الأزمات أنفسهم!

* نقلا عن "القبس"