نحن العوام والرويبضة قررنا أن نتمرد

الإسلام هو القرآن الكريم وما صح من الحديث الشريف. فتاوى وآراء شيوخ الدين و ما جاد به الفقهاء الكبار من قواعد، وما سمي إجماعاً أو غيره كلها منتج بشري. غير هذا خلط للأوراق أوردنا التردي الذي نعيشه.

الفقيه في أمور الدين لا يختلف عن العلماء في التخصصات الأخرى. لا يطاله أي شيء من قدسية العلم الذي يعمل عليه. هذه القدسية غيبت عن بعض المسلمين أن عصرنا عصر العقل العلمي والجامعات والتخصصات. مشكلتنا في كلمة العوام التي تم استيرادها من الماضي أن كثيراً منا لا يدرك معناها وخطورتها. العامي في نظر أهل الماضي هو كل من لا يحفظ مقداراً من الكتب القديمة. وكما هو معروف فالعوام في الأزمنة القديمة حشد من المهنيين الأميين كالخبازين والجزارين والجمالين والحلاقين والنخاسين إلخ. ولأن أصحاب الكتب القديمة لا يقرأون إلا كتبهم استمروا على التصنيف القديم مضيفين أصحاب المهن الجديدة الذين يمثلون أعمدة الدولة الحديثة إلى تصنيف العوام، كالأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والكتّاب والإعلاميين والسياسيين والاقتصاديين وخبراء البنوك والطيارين والمبرمجين والمديرين والصحفيين والمفكرين وأساتذة الجامعات إلخ. وعلى هؤلاء العوام الصمت في حضرة الشيخ كما صمت أسلافهم وإذا أبدوا رأيهم صاروا رويبضة. هذا شيء طبيعي في زمن ابن تيمية وبقية الأزمنة التي ازدهر فيها نجم رجال الدين. فكل من حاول أن يخرج بعلم جديد اضطهد ونكل به ووجهت له اتهامات بالزندقة وتم تشويهه كما حدث لابن سينا وغيره. فتوقف نمو كل العلوم وضم فتاتها للعلم الديني. فاجتمعت كل التخصصات في رجل واحد. شاهدنا في السنوات الأربعين الماضية عالم الدين يفتي في كل العلوم. أشبه بمطوع القرية الذي يلجأ إليه القرويون في كل ما يلم بهم: في أمراضهم، في زواجاتهم، في زراعتهم، في بيعهم وشرائهم في أحلامهم وفيما شجر بينهم، هذا ما درجنا عليه في السنوات الأربعين الماضية، فرجل الدين يفتي في البنوك وفي الأسهم وفي السفر وفي الابتعاث وفي الدراما وفي التعليم وفي الهندسة وفي السياحة وفي الملابس وفي الطب وفي التبرع بالأعضاء، بل يقرر من نحارب ومن نسالم ويعلن الجهاد بنفسه.

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شيخ الدين الذي كان عليه زمن ابن تيمية يجب أن يموت.

اليوم لن يسمح العلم لرجل الدين التحدث عن الحيض هل هو أحمر أو أصفر أو أزرق، فثمة أطباء متخصصون هذا شأنهم ولا يحق له التحدث في الحرب فهذا شأن الجيش وقرار الحرب في يد الملك حصرياً حتى وأن دس تحت كلمة جهاد. ولا يحق له التحدث عن تشكّلات السحب والاستمطار فهذا علم قائم بذاته له علماؤه، ولا يحق له التحدث في ما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والبنوك والاتفاقات السياسية وأنظمة المنظمات الدولية التي تقرها القيادة السياسية. وفي المقابل لا يحق للآخرين أياً كان تخصصهم الفتوى في مناسك الحج وشعائر الصلاة والصوم وغيرها من أمور الدين. أزال عصر العلم ذلك الرجل الذي يتصدر المجالس ويجيب عن كل الأسئلة وكأنه قوقل أو الموسوعة البريطانية. حملت الكتب القديمة فوائد يمكن الاستفادة منها، ولكن من حق العوام الجدد والرويبضة مناقشتها وتفنيدها ورفضها إذا لزم الأمر فلا عبرة لاسم قائلها.

نقلاً عن "عكاظ"