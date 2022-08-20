لا نزال نذكر مقالًا للأستاذ محمد حسنين هيكل أحدث ضجة كبيرة فى وقته، وكان عنوانه كالتالى: الأقباط ليسوا أقلية!.

كان ذلك فى عام ١٩٩٤، وكان المقال ردًّا على مؤتمر دعا إليه الدكتور سعد الدين إبراهيم عن الأقليات فى الوطن العربى، وكانت الحكومة قد رفضت انعقاد المؤتمر على أرض البلد فانعقد فى الخارج!.. وكان الأستاذ جمال بدوى، رئيس تحرير صحيفة الوفد، قد حصل على المقال من هيكل لينشره على صفحات الجريدة، ثم سافر فى رحلة عمل إلى الصين مع الرئيس حسنى مبارك!.

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ولكن فؤاد باشا سراج الدين، رئيس الوفد، رفض النشر وطلب رفع المقال من صفحات الجريدة فى اللحظة الأخيرة، وصدر العدد الأسبوعى صباح الخميس خاليًا من المقال!.. وكانت الجريدة قد أشارت إليه على صدر صفحتها الأولى فى عددها الصادر صباح الأربعاء، وقالت إنه سيُنشر صباح اليوم التالى، وحين صدرت خالية منه لم تقدم تفسيرًا لعدم النشر!.

وحين سألوا سراج الدين عن السبب، قال إن المقال عبارة عن رسالة موجهة من الكاتب إلى رئيس التحرير، وليس مقالًا موجهًا منه إلى إدارة الجريدة.. وكان هذا صحيحًا من حيث الشكل لأن هيكل كان قد أعطى المقال لرئيس التحرير مع رسالة من ثلاث كلمات تقول: عزيزى جمال بدوى!.

وعندما صدر العدد الأسبوعى يوم الخميس دون أن يحتوى على شىء مما أشارت إليه الجريدة على صفحتها الأولى فى اليوم السابق، تحول حجب المقال إلى قصة كبيرة تحدثت عنها مصر كلها!.. وأذكر أنى فى ذلك اليوم التقيت بالمصادفة مع الدكتور غالى شكرى، وكان بينى وبينه حديث طويل حول سبب عدم النشر وعن مدى الوجاهة فيه، وكنت وقتها مشرفًا على إصدار العدد الأسبوعى!.

وبسرعة كان الأستاذ هيكل قد أرسل المقال إلى جريدة الأهرام، التى سارعت إلى نشره صباح الجمعة، مع إشارة إليه فى صدر صفحتها الأولى!.

وكانت فى قصة المقال تفاصيل كثيرة، ولكن الأهم فيه أنه كان ينبه إلى خطأ القول بأن الأقباط أقلية لأن كل ما يُقال أو ينطبق على أى أقلية عددية فى العالم لا يُقال ولا ينطبق عليهم.. وهذا صحيح تمامًا.. وهذا أيضًا ما يجعل الحزن على ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين حزنًا لدى كل مصرى.

نقلاً عن "المصري اليوم"