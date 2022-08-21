ثغرات للإرهابيين!

يشمت البعض فى أمريكا وأوروبا لأنهم عجزوا عن حماية الأديب والمفكر سلمان رشدى من العدوان الإرهابى عليه بالسكين، فى محاولة لاغتياله عقابا له على روايته (آيات شيطانية) التى نشرها عام 1988، وبسببها أصدر آية الله الخمينى آنذاك فتواه بوجوب قتله!

ينسى الشامتون أنه قد مضى على الفتوى 34 عاما لم يتمكن فيها الإرهابيون من النيل من رشدى، ولم تكن نجاته طوال هذه السنوات بالصدفة، ولكن نتيجة لنجاح احتياطات أمن استثنائية فى إقاماته وأسفاره. ولكن مهما يكن ذكاء وقدرات الأمن، ومهما تعاظمت ميزانياته، فإن هناك احتمالا بوقوع ثغرة لمدة دقائق، طوال عقود من إحكام خطط الأمن.

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كما أنه ينبغى عدم الاستهانة بقدرات الإرهابيين، ليس فقط لأموالهم الطائلة، ولكن أيضا بما ثبت أنهم يستطيعون أن يرصدوا ويُنقِّبوا عن ثغرة، وأما أهم ما لديهم فهو العنصر الانتحارى، الذى جرى تشكيله ذهنيا ونفسيا على أن حياته تهون من أجل الوعد بالجنة، وهو ما يوفر على التنظيمات الإرهابية أعقد هدف والأكثر تكلفة، وهو التخطيط لضمان سلامة منفذ العملية، وتهريبه من موقع الجريمة. أضِف أيضا أن للإرهاب دائما قدرة على المفاجأة بعناصر جديدة يجهلها الأمن.

وأما النتيجة الخطيرة التى تكشفت منذ سنوات، ولكنها للأسف لم يُستَفَد منها حتى الآن بوضع سياسة مغايرة لا تتورط فى نفس الأخطاء، فهى أنه ينبغى عدم الاطمئنان إلى أى اتفاق مع قادة الإرهابيين!

وهو، للأسف، ما يقع فيه بعض السياسيين بظن أن الإرهاب عون لهم ضد خصومهم فى دول أخري! فى حين أن قادة الإرهاب يكذبون، ولديهم تأويلاتهم الدينية التى تجيز لهم هذا. كما أنه، حتى لو التزمت قيادات الإرهاب بأى اتفاق، فإن الكوادر والقواعد غير مضمونة، لأنها رغم إذعانها فى السمع والطاعة، فإن انقطاع التواصل أحيانا مع قياداتهم، والرغبة الدائمة فى تحقيق المجد، يبرر لهم أحياناً أن يرتجلوا بما قد يتعارض مع الاتفاقيات التى لا علم لهم بها، وبظن أنه يرضون قياداتهم.

لا يزال الأمل بعيدا فى أن ينتبه البعض إلى الخطر الذى يتهددهم بسبب أوهامهم بأنهم متحكمون دائما فى استغلال الإرهاب لصالحهم ودرء خطره عليهم.

* نقلا عن "بوابة الأهرام"