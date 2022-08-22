لماذا لم تندلع الانتفاضات هناك؟

فى مطلع العقد الماضى، اندلعت الانتفاضات فى منطقتنا، ومع اندلاعها ورد إلينا مصطلح «الربيع العربى» من الغرب، ومع ذلك، فقد استخدمه كثيرون بيننا بحسن نية، باعتباره «مقدمات لتغيير سياسى واقتصادى ومجتمعى، سيأخذ تلك المنطقة التى تخاصم الحداثة وتعاند التاريخ، إلى مصاف الدول المتقدمة، عبر عمليات انتقال ديمقراطى حان وقتها».

ما زال بيننا من يستخدم هذا المصطلح (الربيع العربى) حتى وقتنا هذا، لكن ما جرى فى تلك البلدان التى شهدت الانتفاضات لا يمكن أن يصب أبداً فى «خانة الربيع»، من دون أن يعنى ذلك أن هذه البلدان كانت تعيش أوضاعاً إيجابية وقابلة للاستمرار قبل اندلاع الانتفاضات.

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فى ليبيا واليمن وسوريا قادت الانتفاضات تلك الدول إلى «شتاء أصولى» هيمنت الميليشيات الإسلاموية على تفاصيله، وغرقت فى حروب أهلية، وفى مصر نجح تنظيم «الإخوان» فى سرقة انتفاضة يناير محاولاً تحويل البلاد إلى مطية لأوهام «الخلافة المزعومة»، قبل أن تنجح انتفاضة «30 يونيو» فى إطاحته.

يقودنا هذا إلى محاولة الاستفسار عن الأسباب التى حرفت تلك الانتفاضات عن اتجاهاتها المرجوة، إلى حد أن قطاعات كبيرة من المواطنين العرب أضحت أكثر اعتقاداً فى أن تلك الانتفاضات كانت «مؤامرات تخريبية مدبرة» بهدف «إسقاط الدول العربية» التى اندلعت فيها.

فى معظم الدول التى شهدت الانتفاضات كانت القطاعات الغالبة من الجمهور تطلب تغييراً مُستحقاً بإلحاح، وتعانى وطأة أوضاع جائرة، ولم يكن الطريق إلى الإصلاح مفتوحاً.

ثمة قواسم مشتركة يمكن أن نجدها فى الانتفاضات، التى اندلعت على التوالى، فى ما يشبه حركة «الدومينو» الشهيرة، ابتداء من تونس فى 14 يناير، ثم مصر 25 يناير، فاليمن 11 فبراير، ثم ليبيا 17 فبراير، قبل أن تحط رحالها فى سوريا فى 15 مارس من العام 2011.

وبعد مرور 11 عاماً على اندلاع تلك الانتفاضات، سيمكننا أن ندرس التطورات، ونقيم الأثر، سعياً إلى مقاربة أكثر وعياً لحال الجمهورية العربية فى العقد الثانى من الألفية الثالثة.

أعطت تونس إشارة إلى أن المضى قدماً فى تلبية استحقاقات الانتفاض لن يفضى إلى الاستقرار والإنجاز المطلوبين، ويبدو أن تلك الإشارة لم تجد معارضة كافية لإثناء القيادة عن المضى قدماً فى تفعيلها، وهو أمر يمكن أن يخرج البلاد من صورة الانتقال الديمقراطى إلى آلية الإصلاح التدريجى الخاضع لشكل من أشكال المساءلة.

لكن الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا كانت أكثر مأساوية بكل تأكيد، إذ تمخضت الانتفاضات عن سقوط الدول أو تزعزعها، وحروب أهلية، وتدخلات إقليمية ودولية، وأوضاع كارثية، ومئات آلاف القتلى والجرحى، وملايين المشردين والمهاجرين والنازحين.

أما مصر، فيمكن القول إنها عانت الكثير، وتكبدت خسائر ضخمة، وواجهت تحديات هائلة، قبل أن تنكشف الغيوم عن وضع جديد، تجتهد القوى الفاعلة الرئيسية ضمنه لكى تستعيد الأوضاع التى سادت قبل اندلاع الانتفاضة.

وفى كل الأحوال، فإن البلاد لا تبدو مستعدة لاستعادة أجواء الاحتجاج، رغم كل ما يقال عن «أزمات اقتصادية» أو «ركود سياسى»؛ إذ تكفلت المآلات المأساوية للانتفاضات العربية بتحييد حركة الشارع، واستبعاد خيار «الثورة»، والاكتفاء بالتعويل على «الإصلاح».

لا يمكننا تجاهل وجود مسوغات موضوعية لاندلاع الاحتجاجات الضخمة فى دول «الدومينو» السابق ذكرها، ولا يمكننا تجاهل أنها جميعها استحقت إدارات أكثر رشداً مما توافر لها على مدى نصف القرن الذى سبق اندلاع الانتفاضات، لكننا فى المقابل ندرك أن تلك الاحتجاجات كانت البيئة التى ترعرع فيها لاحقاً الإرهاب المستند إلى تأويلات دينية والإسلام السياسى المستغل للعواطف الدينية لمواطنى تلك الدول.

والواقع أن الانتفاضات لم تستهدف دول «الدومينو» العربية فقط، لكنها حاولت مع دول أخرى فى المنطقة وخارجها، وبعد مرور أكثر من عقد على اندلاع الانتفاضات، بات من الواضح أن النظم التى تتمتع بدرجة مناسبة من الرشد فى إدارة الشأن العام، تظل بلادها عصية على تلك الاختراقات المتنوعة، التى لا تزدهر وتقوى شوكتها إلا فى الدول والمجتمعات غير المتماسكة، أو تلك التى تحكمها أنظمة لا تتحلى بالكفاءة.

ولأن بعض الدول المستهدفة حظيت بنظم يتسم أداؤها بالفطنة، فقد نجحت فى بلورة سياسات بدت فعالة فى التصدى لتلك التحديات، بحسب مناعتها الذاتية، ودرجة الرشد فى أدائها، والسياق الدولى المواكب، وحدة الاستهداف، ومدى تركزه.

وبتحليل تلك السياسات وجد الباحثون المختصون أنها تركزت فى ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها المواجهة الحاذقة الحاسمة للاستهدافات العسكرية والأمنية بحيث لا تكون هناك فرصة لأى اختراق مؤثر للحالة الأمنية، أو إشاعة الفوضى، أو زعزعة هيبة الدولة، مهما كانت التكلفة ومهما كانت التداعيات.

وثانيها يتعلق بدرجة الرشد والنجاعة فى الإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة، بالشكل الذى يحقق إنجازاً اقتصادياً ملموساً، يتم توزيع أثره بقدر من العدالة مناسب، بحيث يعالج الأبعاد الاجتماعية، ويبطل دعاوى المظلومية، بما يجرد هذا الاستهداف من القدرة على الاستثمار فى ذرائع الاحتجاج والتمرد.

أما ثالث هذه العناصر، فليس سوى السعى لإيجاد بيئة ضامنة لقدر مناسب من الحريات وحقوق الإنسان، بشكل يُبقى المجال العام طبيعياً، ويترك الفرصة للجماعات والقوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن مواقفها ومصالحها، ويخلق حالة سياسية، تضمن التدافع والتنافس، ضمن إطار القانون، وتحت سقف الدستور، وبموازاة درجة مناسبة من الحوكمة، التى تتضمن تفعيل المساءلة وإخضاع الأداء العمومى للتقييم.

* نقلا عن "الوطن"