ما سبيلُ الشّيعة لكسرِ طوقِ العزلة؟!

استكمالاً للأفكار التي طرحتها في مقالة سابقة بعنوان "السّعوديون الشّيعة والتحرّر من ثقافة العزلة"، نشر في "النهار العربي" في تاريخ 13 آب (أغسطس) الجاري، أسعى إلى أن أتلمس السبيل لفتح النقاش بشكل أكبر، بحيث لا تكون مجرد آراء فردية، بل حراك فكري أوسع، يقود إلى مشاريع عملية، تساهم في ترسيخ "المواطنة الشاملة" و"سيادة القانون" و"العدالة"، كونها مداميك أساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة.

كثيراً ما تشتكي بعض القطاعات في المجتمعات المسلمة الشيعية من العزلة، وهي عزلة تتمظهر في أكثر من مستوى؛ فتارة تكون قسرية وأخرى ذاتية، وأحياناً بسبب الظروف الإقليمية المحيطة.

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الحركيون السّروريون!

العزلة الشيعية القسرية، كان سببها الرئيس في مرحلة تاريخية سابقة، الحضور الطاغي لتشكيلات الإسلام السياسي السنية، وتحديداً جماعات كـ"السرورية" و"الإخوان المسلمين"، وأيضاً التيارات الدينية المتشددة التي تنظر إلى التشيع بوصفه هرطقة وشركاً بالله، ما جعل الشيعة ضحايا فتاوى تكفير وتبديع. مع العلم أن هذه الخطابات الأصولية لم تطلِ الشيعة وحسب، بل راح ضحيتها سنةٌ ومتصوفة ومثقفون مستقلون. وفي ذروة عنفها استهدف المتشددون مساجد وحسينيات ومؤسسات رسمية بعمليات إرهابية؛ ما يعني أن الشيعة لم يكونوا وحدهم المستهدفين، بل جميع من يخالف "الصحويين" الرأي والمنهج، وإن اعتبر الشيعة ذاتهم أكبر المتضررين.

وعّاظ العنف وفقهاؤه، حوصروا في السعودية بـ"قوة القانون". وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان صريحاً عندما قال: "اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه".

إذاً، الضغط السلبي الذي كان يمارسه إعلامياً واجتماعياً التيار "السروري" تم تحييده، ولا يستطيع أحدٌ الآن أن يصعد إلى منبر الجمعة ويكفّر الشيعة أو سواهم من المسلمين أو يحرّض على العنف؛ ومن يقم بذلك يعرّض ذاته للمساءلة القانونية والعقاب، لأن الأجهزة الحكومية تعتني اعتناءً كبيراً بموضوع "السلم الأهلي" وأهمية الحفاظ عليه، وتعمل على محاصرة أفكار التطرف والإسلام السياسي، سنّية كانت أو شيعية.

من هنا، هذا العامل القسري "السروري" سقط، وإن بقيت بعض آثاره التي سيكون الزمن كفيلاً بعلاجها، إضافة إلى الجهد التنظيمي الذي تقوم به مؤسسات الدولة بهدف وضع التشريعات التي تجرّم الخطابات العنصرية والطائفية، وترسّخ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

لذا، ليس من المنطقي أن تبقى بعض القطاعات من السعوديين الشيعة حبيسة تاريخ مضى، أو متأثرة بسلبيات مرحلة عانى منها جميع المواطنين، بل عليهم أن يمتلكوا الوعي لتجاوزها، وعلاج ما أحدثته من ضرر، وإدراك أن هناك قيادة سياسية تقف بوضوح ضد التمييز الطائفي والمناطقي، فالأساس هو "المواطنة" فقط.

الصّراعات الإقليميّة!

هناك أسباب إقليمية تتعلق بالموضوع السياسي والأمني، وخصوصاً الحرب العراقية – الإيرانية، وحرب تحرير الكويت، وتالياً حوادث ما عُرف بـ"الربيع العربي"، وصعود التنظيمات الأصولية السنية والشيعية؛ وكل هذه المتتاليات رفعت من منسوب الخطابات الطائفية والتخندق المذهبي. وهي رغم استمرار بعضها حتى الساعة، إلا أن أثرها التدميري بدأ يخبو، خصوصاً مع سعي الحكومة السعودية لتحصين البيئة الداخلية، ونزع فتيل التوترات من المجتمع، والدفع بعملية الإصلاح والتنمية التي رافعتها "رؤية 2030".

إن حماية الجبهة الداخلية، وخلق هوية وطنية جامعة، واحترام التنوع والتعددية، كل ذلك من شأنه أن يجعل المواطنين أقل تأثراً بسلبيات الحروب والعنف في الإقليم، من دون إغفال الدبلوماسية السعودية النشطة الساعية إلى حل النزاعات، وتغليب لغة الحوار والتعاون والشراكة بين الحكومات، بهدف منع انهيار الدول الوطنية في الشرق الأوسط، وحصار الميليشيات المسلحة، ومواجهة الإرهاب.

العزلة الذاتيّة!

هناك نقطة جد مهمة، تتعلق بالعزلة الذاتية، وهي أخطر الأنواع، كونها نابعة من قلق الهوية من جهة، وانغلاقها، وأيضاً انحيازها لسرديات تاريخية قديمة، تنظر إلى التشيع بوصفه أقلية أمام أكثرية سنية!

هذه العزلة الذاتية، القائمة في جزء منها على الاصطفاء، عززها خطاب حركات الإسلام السياسي الشيعي، وتحديداً بعد انتصار نظام الثورة الإسلامية في إيران 1979، وما تبعه من تصاعد للتيارات الثورية، الخمينية منها أو الشيرازية، والتي أفرزت تباعاً تنظيمات سياسية بعضها مسلح، رفعت شعار الدفاع عن الشيعة، فيما راحت في الحقيقة تؤثر سلباً عليهم، وتدفعهم نحو الانكفاء عن الدولة، عوض الانخراط فيها، وحل المشكلات التي يواجهونها بحكمة وصراحة وروح وطنية، عبر التواصل المباشر مع الأجهزة الحكومية.

العزلة الذاتية هذه، من المهم الانعتاق منها، ومكاشفة الذات بمدى تأثيرها المدمّر على المواطنين الشيعة، لأنها تدفعهم لأن يكونوا في الهامش، ويصبحوا ذوي تفكير أقلوي سلبي.

صحيح أن الكثير من السعوديين الشيعة تحرروا من هذا المنطق الانعزالي، وانخرطوا بفاعلية في بناء الدولة وتنميتها، إلا أن هناك قطاعات لا تزال في منطقة الظل، تحتاج لمن يسلط عليها الضوء، ويساعدها على التخلص من العتمة.

* نقلا عن "النهار العربي"