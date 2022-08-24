الإرادة السياسية والاقتصادية دافع لاتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون

سررت بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 22 يونيو، وهي خطوة مستقبلية مهمة لتعزيز الرخاء الاقتصادي المشترك لبلداننا. إذ يمكن أن تؤدي زيادة التجارة والاستثمار إلى إفساح المجال لمزيد من النمو في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتوقيع اتفاقية طموحة للتجارة الحرة هو السبيل إلى تحقيق ذلك للأسباب التالية.

الإرادة السياسية والاقتصادية

السبب الأول هو أن كلا الطرفين يتحلى بالإرادة – وقطعاً بين قادة الحكومات والأعمال في كل البلدان السبعة - للتوصل إلى اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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أطلقت وزيرتنا للتجارة الدولية، آن ماري تريفيليان، والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، د. نايف فلاح مبارك الحجرف، عملية المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في يونيو، وذلك في مقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وبحضور وزراء جميع الدول الستة في مجلس التعاون الخليجي.

ونحن نبني على ما أرسيناه من أسس قوية.

فقد أتاحت المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار، التي أكملناها في الصيف الماضي مع مجلس التعاون الخليجي، تمكين الطرفين من تحديد الفرص والأولويات المستقبلية، وتمهيد الطريق للجولة الأولى للمفاوضات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة التي انطلقت هذا الأسبوع.

الزخم في صالحنا

السبب الثاني هو برنامج المفاوضات مع شركاء التجارة الرئيسيين الذي شرعت فيه المملكة المتحدة، بوصفها دولة مستقلة لها أنشطتها التجارية، لبناء علاقات تعمل على كسر الحواجز التجارية، ودعم النمو الاقتصادي. فقد اتفقنا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع 71 بلدا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك يمثل 808 مليار جنيه استرليني من التجارة الثنائية في عام 2021.

ذلك يشمل اتفاقيتين للتجارة الحرة موقَّعتين مع أستراليا ونيوزيلندا، حيث جرى التفاوض بشأنهما والاتفاق عليهما ابتداء من الصفر في أقل من عامين، إلى جانب اتفاقية اقتصاد رقمي مع سنغافورة دخلت الآن حيز النفاذ.

وفي خلال هذا العام وحتى اليوم، أطلقت المملكة المتحدة مفاوضات تجارية مع الهند وكندا والمكسيك وإسرائيل، وأيضا مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تدير بالفعل عدة مفاوضات تجارية أخرى جارية حاليا.

وبفضل سرعة وتيرة عمل كلا الطرفين للوصول إلى اتفاقيات تجارية، فإن الزخم في صالحنا.

حجم الجائزة

أما السبب الثالث فهو العلاقة المطردة بين ارتفاع مستوى الطموحات في اتفاقية التجارة الحرة، وزيادة المكاسب التي ستجنيها المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء. إذ يبيِّن تحليل للحكومة البريطانية أن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يعزز التجارة بنسبة لا تقل عن 16%، في حين أن توقيع اتفاقية عالية الطموحات سيعزز التجارة بنسبة قد تصل إلى 30%.

تربط المملكة المتحدة بالفعل علاقات تجارية قوية مع سوق كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة أكثر من 33 مليار جنيه استرليني في عام 2021. ومجلس التعاون هو سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة.

وستولِّد اتفاقية للتجارة الحرة الفرص للشركات، على مستوى المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتخفيف من الحواجز أمام تجارة السلع - على سبيل المثال، بإلغاء تعرفة الاستيراد أو خفضها.

ومن منظور مجلس التعاون الخليجي، فإن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى عالٍ من الطموحات سيزيد حجم صادرات مجلس التعاون إلى المملكة المتحدة بقيمة ملياري جنيه استرليني. إذ تشكل السلع الوسيطة (وهي المنتجات المستخدمة في عملية إنتاج سلع أخرى) نسبة تصل إلى 52% من صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة، وستزداد هذه الروابط المهمة رسوخا مع تيسير التجارة بين الجانبين.

ولما كانت المملكة المتحدة ثاني أكبر دولة مصدِّرة للخدمات على مستوى العالم، فإن خدماتها تساعد كلا من دول مجلس التعاون على تحقيق استراتيجية رؤيتها. وتشكّل الخدمات ما يزيد على 50% من صادرات المملكة المتحدة إلى المنطقة.

أيضا بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لمجلس التعاون في المملكة المتحدة 15.7 مليار جنيه استرليني في 2020، ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة المتحدة في مجلس التعاون 13.4 مليار جنيه استرليني في نفس العام. كما يمكن أن تمهِّد اتفاقية التجارة الحرة الطريق لاستثمارات مستقبلية قيّمة في كلا الاتجاهين.

كذلك ستدفع اتفاقية طموحة للتجارة الحرة عجلة النمو الاقتصادي في مجالات ذات أهمية استراتيجية لجميع الأطراف. حيث يمكن أن تدعم استراتيجيات التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون بوسائل منها بناء اقتصادات المعرفة وقدرات التصنيع، فيما تدعم أيضا الأهداف الأعم للمملكة المتحدة، التي تشمل خطط أعمال الورقة البيضاء لتعميم المساواة في الفرص وتحقيق النمو النظيف، بما يمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة من أن تصبح قوة علمية عالمية عظمى قادرة على الابتكار.

يمكننا الوثوق في أننا سنصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بيننا، لأن هناك علاقة تكاملية فيما بيننا في مواطن قوتنا واقتصاداتنا وما نسعى إلى تحقيقه.

تغليب جودة المضمون على السرعة

بدأت مفاوضاتنا هذا الأسبوع بجدية. وسيجتمع فريقا المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لعقد الجولة الأولى من المفاوضات على مدار أسبوعين، بدءا من هذا الأسبوع وستنتهي في وقت لاحق من شهر سبتمبر. وسيناقش فريقانا المتفاوضان كل جوانب اتفاقية التجارة الحرة في الجولة الأولى، مع التركيز على فهم أهداف كلا الطرفين.

لا يمكننا التقليل من أهمية هذه العملية، وما تقتضيه من جهد وساعات لإعداد جلسات متعددة للتفاوض لكل جولة منفردة.

ويقف وراء كبار مفاوضي المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي عشرات الفرق المعنية بالسياسات، التي تهدف جميعها إلى تحقيق أفضل النتائج لشركاتها والاقتصادات بوجه أعم.

ومن ثم، على الرغم من أهمية الزخم وعمل الأطراف بوتيرة سريعة، فمن المهم كذلك تغليب جودة المضمون على السرعة. فهذه بداية المفاوضات، وإني أشجع الشركات على أن تواصل الانخراط في العملية، وأن تستمر في إطلاعنا على أفكارها.

تتوفر الإرادة السياسية الهائلة من كلا الجانبين للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ويتوفر الدعم الكبير من الشركات من أنحاء المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي من أجل تعظيم الفرص المستقبلية.

ففي نهاية المطاف، يريد كلا الطرفين اتفاقية شاملة طموحة تتيح لنا الاستفادة المُثلى من قدراتنا، وتقرِّب ما بين اقتصاداتنا، وتدعم شركاتنا للتجارة والاستثمار عبر الحدود، وتولّد في النهاية فرص العمل، وتحقق النمو الاقتصادي.

إن العلاقات التاريخية القوية التي تربطنا بمنطقة الخليج بالغة الأهمية للمملكة المتحدة فيما يتعلق بأنشطتها التجارية ورخائها. وتمنح اتفاقية التجارة الحرة فرصة نمو هذه العلاقة التجارية التي هي قوية أصلاً، وإني متحمسة لأكون شاهدة على ما ستجلبه هذه الاتفاقية من فرص لوظائف جديدة وصادرات وواردات واستثمارات ستعود بالنفع على الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومنطقة الخليج على حد سواء.