دفاعا عن روسيا!

لفتت نظرى بشدة رسالة أرسلها السيد جيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة إلى جريدة المصرى اليوم، نشرت يوم الإثنين الماضى (22/8) تعقيبا على مقال للأستاذ محمد أمين كان قد نشره بنفس الجريدة يوم 17 مايو بعنوان صورة روسيا فى العالم! وقد فهمت من رسالة السفير تحفظه على ماجاء فى مقال الأستاذ أمين بشأن تقديره لصورة روسيا فى العالم، والتى جاء فيه أن صورة روسيا... تحتاج عشرات السنين حتى يتم إصلاحها.... إلخ. وقد رجعت إلى المقال الذى عقب عليه السفير الروسى، فوجدت – فى الحقيقة - أن ماكتبه الزميل العزيز، هو فى الحقيقة صورة روسيا فى ذهنه هو، أى فى ذهن الأستاذ أمين ...ولا أعتقد أنها صورة روسيا لا فى العالم ولا فى مصر ولا فى الحقيقة! حقا، التعليم فى جامعات أمريكا متقدم... ولكن التعليم فى روسيا كان ولايزال متقدما وعادلا، أطفال روسيا كانوا ولايزالون فى مقدمة أطفال العالم رعاية وتفوقا. روسيا يا أستاذ امين بلد اصيل وعريق، وهى دولة موجودة على خريطة العالم منذ القرن التاسع الميلادى، وتاريخ قياصرة روسيا طويل ومثير، تلاه تاريخ الاتحاد السوفيتى الذى كان القوة العظمى النووية فى مواجهة وموازنة الولايات المتحدة، وسبقتها للوصول للفضاء. روسيا هى بلد دوستيوفسكى وجوجول وجوركى وتولستوى وبوشكين والبولشوى...، روسيا هى بلد تشايكوفسكى وكورساكوف وموسورجسكى وغيرهم عشرات وعشرات. روسيا قومية وبلد عريق يعرفه العالم منذ مئات السنين، ولكن أمريكا صنعت منذ 250عاما من مهاجرى أوروبا إلى العالم الجديد، والذين أبادوا سكانها الأصليين قبل أن يقيموا ولاياتهم التى حافظ على اتحادها ابراهام لينكولن، والذى حرر العبيد، وكان أيضا اول من تم اغتياله من رؤسائها!. وأخيرا... ليس على الأستاذ أمين سوى أن يسال أى مواطن مصرى يعرفه عن رايه فى الحرب الروسية فى أوكرانيا، وأن يقول لنا ماذا كانت الإجابة!

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