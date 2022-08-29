خطر الداخل أشد

اقتراب الصحفى من رأس الدولة لا يُعرضه لمحاولة الاستقطاب والإغواء من الخارج، ولا محاولات التجنيد والاختراق الأجنبى فقط، بل يفتح عليه نيران الداخل، وهى ليست دائمًا نيرانًا صديقة، بعضها، وهو الأهون والأسهل، يمكن تفهمه واستيعابه، لكن البعض الآخر لا تتيسر مواجهته ولا الإفلات منه.

الاقتراب يعنى أن تكون مكشوفًا تمامًا للأجهزة والجهات التى تتولى تأمين رأس الدولة، يحدث هذا فى معظم الدول، متقدمة أو نامية، بغض النظر عن صفة أو دور مَن يقترب، سواء كان صحفيًّا، أستاذ جامعة، أو فنانًا أو رجل مال.. ليس شكًّا ولا ريبة، لو كان هناك شك، ولو بسيط، لأُقيمت الحواجز أمامه وما سُمح له بالاقتراب من تلك الدائرة، ولا رغبة فى التجسس أو التنصت، بل تحسبًا لأى تجاوز غير مقصود أو الوقوع فى دائرة الاختراق من أى طرف أو أطراف أخرى، قد يمتد هذا التحسب إلى المحيطين بالصحفى والكاتب، سواء فى العمل أو فى حياته الخاصة، ويفرض هذا الاقتراب بعض الأدبيات الخاصة «بروتوكولات»، مثل أن يعلم هو عنك منك أنت وليس من أطراف أخرى. إذا عرف عن غير طريقك فليس مؤكدًا كيف ستصله المعلومة، بأى صيغة وعلى أى نحو، المؤكد أنها لن تخلو من التلوين، وقد لا تخلو من سوء الفهم، فضلًا عن سوء التأويل، لذا وجدنا «محمد حسنين هيكل» يذكر فى كتابه «بين الصحافة والسياسة» أنه حين وقَّع سنة ١٩٥٧ عقده مع أصحاب «الأهرام» للانتقال إليها وتولى رئاسة التحرير، قرر أن أول ما يجب فعله هو أن يبلغ جمال عبدالناصر، التوقيع كان ليلًا، وفى الصباح كان ينتظر عبدالناصر قبل أن يدخل الرئيس مكتبه، وأطلعه على كافة التفاصيل، وسمع منه بعض الملاحظات، وقام بالرد عليها وتقديم تفسيراته ومبرراته، تقبلها الرجل متمنيًا له التوفيق والنجاح.

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ملاحظات عبدالناصر كان يمكن أن يتم تضخيمها وتقديم بهارات المكائد لها، لو أن الخبر وصل إليه عبر أطراف أخرى، مثل أنه فضل العمل فى صحيفة، تملكها أسرة تنتمى إلى العهد القديم، ولم يلجأ- مثلًا- إلى جريدة الثورة «الجمهورية»، امتيازها باسم عبدالناصر شخصيًّا.

ذكر لى أحد الذين عملوا مع الرئيس عبدالناصر أنه كان فى زيارة إلى الخرطوم سنة ٦٤، ثم أُبلغ أن أحد الصحفيين الكبار المرافقين له فى الزيارة تقيم معه فى نفس الغرفة فنانة مشهورة، كانت قد سبقت إلى هناك لأنها زوجته، كان زواجًا سريًّا، لذا لم يكن لأحد أن يؤاخذها ولا يؤاخذه على ذلك، لكن عبدالناصر امتعض من هذا الأمر، وطلب عدم دعوته إلى أى زيارة يقوم بها بعد ذلك. بعد عبدالناصر لم يكن مسلكًا قريبًا من ذلك يثير الامتعاض ولا المؤاخذة، لذا حدث ما هو أنكى.

فى زمن الرئيس السابق حسنى مبارك، قرر رئيس اتحاد الكُتاب، ثروت أباظة، أن يغادر الاتحاد نهائيًّا، رغم أنه كان قد حصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات، اتصلت به لأتأكد من المعلومة وأنشر الخبر، كانت لديه أسباب قوية تُحترم؛ فطلب تأجيل النشر حتى يُطلع الرئيس مبارك على قراره، تساءلت: وما شأن الرئيس بهذا الأمر؟، فرد علىَّ: «نحن رجال الرئيس، ولا يليق أن يعرف هذا الخبر من الصحف، ولا أن يعرفه من الآخرين، الواجب أن يعرف منّا مباشرة ».. بعدها وجدته يعاود الاتصال بى، ويكمل لى الخبر بإبلاغ الرئيس وموافقة الأخير، كان الأستاذ ثروت روائيًّا ومن كُتاب «الأهرام»، كان كذلك وكيلًا لمجلس الشورى، وكان يجد تقديرًا من مبارك.

وإذا كانت هناك أطراف مهمتها تأمين رئيس الدولة وما يحيط به، فإن هناك أطرافًا أخرى تعتبر رأس الدولة «مِلْكًا» لها وحكرًا عليها، وينظرون بتوجس شديد إلى مَن يقترب من الرئيس أو يقربه إليه، يتصورون أنه بذلك يهدد وجودهم أو يحد من نفوذهم، وربما ينقل إليه ما لا يريدون أن يعلم به الرئيس، وهنا تجدهم ينظرون شزْرًا ويتعاملون بعدوانية شديدة مع مَن يقترب، خاصة إذا كان صحفيًّا وكاتبًا، ذلك أن مهنة الصحفى تتعلق بالمعلومات والوقائع، خاصة المخفية أو تلك التى قد يُراد إخفاؤها وتغييبها، على الأقل لا تصل إلى مسامع رأس الدولة.

تتعلق مهنة الصحفى أيضًا بما يدور وسط المواطنين، أى الشارع، حيث ينفذ إلى تفصيلات وجزئيات قد لا تلفت انتباه الآخرين، فلا يدركونها، ولذا يمكن له قول أو الإلحاح على أمر ما، ويقدمه لرأس الدولة باعتباره رأيًا أو مطلبًا عامًا. وجدنا «الأهرام» فى الستينيات تنشر نقدًا حادًّا للتنظيم السياسى الوحيد، وعلى لسان توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وهما موضع تقدير واعتزاز عبدالناصر شخصيًّا، انزعج رجال الاتحاد الاشتراكى من ذلك، بشدة، خاصة بعد أن ورد فى أحد مقالات «بصراحة» نفس الانتقادات، عرّض ذلك كله هيكل لكثير من المكائد ومحاولات الإيقاع، بل كراهية مباشرة، إلى حد أن أنور السادات، وهو رئيس البرلمان- كان اسمه وقتها مجلس الأمة- قال له مرة: «لولا المكالمة إياها كانوا قطعوا رقبتك»، ولم يتوقف الأمر عند هيكل. نعرف كيف أثار أحد أعضاء «مجلس الأمة» قضية رواية إحسان عبدالقدوس «أنف وثلاثة عيون». رئيس المجلس، أنور السادات، كان يعرف مَن يقف خلف القضية، كان النائب الذى أثارها من الاتحاد الاشتراكى، لذا أدرجها فى النقاش، وأعد بيانًا بهذا الخصوص كى يصدر عن المجلس، وأبلغ إحسان بنصه تليفونيًّا، وانتهى الأمر إلى إبلاغ «نيابة الآداب» ضد الرواية ومؤلفها، مما أزعج إحسان بشدة، كانت هناك روايات أشد جرأة تُنشر وقتها، بعضها كانت تقوم على الإثارة الجنسية فقط، ومع ذلك لم ينتفض البرلمان، كان المقصود هو إحسان نفسه، أتصور أنه كان مستهدفًا من قيادة الاتحاد الاشتراكى لأنه كان مقربًا من عبدالناصر، كان مضمون الرسالة: إنك يا سيادة الرئيس تقرب إليك كاتبًا يقف متهمًا أمام نيابة الآداب، صحيح أن الهيئات والشخصيات الأدبية والثقافية أحجموا عن مساندة إحسان والوقوف إلى جانبه، وصحيح أيضًا أن الرئيس هو مَن وجّه بتوقف تلك الحملة ضد إحسان، وإغلاق هذا الملف السخيف، وهذا ما دفع النائب الذى أثار القضية «تحت القبة» إلى أن يزور إحسان فى مكتبه معتذرًا عما بدر منه، وأكد له أنه لم يقرأ الرواية ولا يعرف ما بها، فقط نفذ ما كُلف به، والنتيجة أن صلة إحسان مع الرئيس ظلت تراوح مكانها، وفى إطار لا يُعلن عنه.

«هيكل» لم يكن يكتب روايات تصدم القطاع المحافظ فى المجتمع، كانت كتاباته كلها سياسية، ولم تكن لديه زوجة سرية، كان مستقرًّا أسريًّا، لم يضع سربًا من السكرتيرات الحسناوات فى مكتبه بما يثير غيرة وشبق الآخرين بحكايات صغيرة، يعلم الله مدى الصدق أو المبالغات فيها، هو كانت لديه سكرتيرة جادة ومتجهمة، ولم تكن لديه جوانب ضعف تتيح للصغار ومرضى النفوس سوء الاستغلال ومحاولات الابتزاز أو ما يسمى فى ثقافتنا الشعبية عمليات «كسر العين»، ومع ذلك شكا من أن رصاصة صُوبت نحو سيارته وهو فى طريقه من مبنى الأهرام فى «الشريفين»، اتهم هيكل رجال الاتحاد الاشتراكى، لكن وزارة الداخلية نفت حدوث الواقعة، وأوضحت أن منطقة «وسط البلد» مؤمَّنة تمامًا، وأن الصوت الذى سمعه الأستاذ هيكل كان صوت «شكمان» سيارة خربة، أيًّا كان الأمر، الرجل كان يتوقع الشر منهم ولو كان بإطلاق الرصاص للترويع أو للقتل، هل كان الرجل مبالغًا فى مخاوفه أو يريد المبالغة فى مكانته وأهميته، كما قيل بعد ذلك؟.

حين يعقد رئيس التحرير اجتماع التحرير المعتاد يوميًّا، وتَرِد على لسانه جملة عابرة فى موضوع ما، ثم يفاجأ أنها تُنقل فورًا إلى رأس الدولة، مع التفسيرات والتأويلات العدوانية، فلابد أن يتخوف وأن يتوقع المكائد. حدث- مثلًا- أنه فى الاجتماع اليومى مع أسرة التحرير، يوم صدور قانون تنظيم الصحافة، أن تحدث فى الأمر وتم النقاش حول القانون، وقال إنه من حيث المبدأ كان ضد القانون، وقال أيضًا: «إننا أمام معركة جديدة، ويجب أن نقاتل فيها»، وكان الاتجاه الغالب بين المجتمعين الترحيب بالقانون لأنهم وجدوا فيه ضمانًا لاستمرار صدور الجريدة وضمان حقوقهم وحمايتهم، فى المساء كان على موعد مع الرئيس، وجده غاضبًا بشدة من الجملتين، خاصة الأخيرة، وفهمت أنه يحرض ويدعو للقتال ضد القانون الذى صدر فى الصباح، ووقعه الرئيس شخصيًّا، وقام هو بتوضيح ما قصده فى الاجتماع، وتقبل عبدالناصر منه. (كتاب: بين الصحافة والسياسة- صفحة ٧٢).

باختصار الهدف هو حصار رأس الدولة، ليس لأهداف ولا لغاية أمنية، بل منع غيرهم من الوصول إليه والاقتراب منه، حتى لو كان هؤلاء من المحبين والمخلصين للرئيس.

ما تخوف منه رجال الاتحاد الاشتراكى زمن عبدالناصر حدث أمر قريب منه زمن مبارك، عقب انتهاء مهمة د. عاطف صدقى رئيسًا للوزراء سنة ١٩٩٦، قال لى أحد الوزراء الذين عملوا معه إن رؤساء التحرير المقربين من الرئيس مبارك هم الذين راحوا يلحون على الرئيس بأن الشعب يريد التغيير والناس ملوا وجود عاطف صدقى فى الوزارة، فتغير موقفه من رئيس الوزراء «الأكفأ»، وكان أن استجاب لهم وأقاله، وهناك بين رؤساء التحرير مَن أكد تلك المعلومة، وبعض الشواهد تؤكد ذلك، مثل أن التغيير لم يصاحبه تغيير فى السياسات العامة للحكومة.

فيما بعد حين أُقيل د. عاطف عبيد من رئاسة الوزراء وجدنا بعض هؤلاء المقربين (سنة ٢٠٠٤) ينسب كل منهم لنفسه أنه كان الأسبق فى أن يطلب إراحة عبيد، يمكننا القول «إزاحة» وأنه وجد الاستجابة «أمَا آن الأوان- سيادة الرئيس- أن يستريح د. عبيد؟». فى تلك الفترة كان الكثيرون فى الدولة يتخوفون مما أُطلق عليه وقتها «جلسات الطائرة». كان من عادة مبارك فى رحلاته العديدة إلى الخارج أن يقضى وقتًا مطولًا على الطائرة مع عدد من رؤساء التحرير، ويسمع منهم باستفاضة حول أمور كثيرة، خاصة أداء بعض الوزراء والحكومة عمومًا.

الحديث ممتد.

نقلا عن المصري اليوم