إيران من العزلة إلى السّقوط في فخّ التّبعية لروسيا

صاغ مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، الخميني، أيديولوجيا دولته بعد ثورة 1979 على أسس الثورية المثالية التي ما كانت في الحقيقة إلا ارتداداً للواقع المحيط بإيران، فشعار "لا شرقية ولا غربية - جمهورية إسلامية"، الذي تضعه إيران مساراً لسياستها الخارجية؛ كان يعبر عن وضع إيران التي كانت تقع بين الكتلة الشيوعية متمثلة بالاتحاد السوفياتي، والكتلة الغربية متمثلة بالولايات المتحدة الأميركية.

ظاهرياً، كان الخميني يريد سياسة خارجية تحقق لنظامه عدم التبعية لأي قوة خارجية. لكن حقيقة الأمر، أن هذا الشعار كان من أجل مهمة متعددة، منها الخلاص من التيارات الشيوعية والاشتراكية التي كانت لها قوة حضور وتأثير كبير في الشارع الإيراني، وذلك من أجل تثبيت نفوذ الإسلاميين ومكانتهم داخل إيران وخارجها، من خلال الترويج لنموذج مثالي في السياسة الخارجية.

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لكن هل استطاعت إيران الخميني أن تحقق نموذجها المثالي فعلياً؟

الإجابة تكمن في فهم أيديولوجيتها التي كانت مزيجاً من القومية والمذهبية الشيعية والشعبوية السياسية والراديكالية الدينية، فكان بديهياً أن تعجز عن الحفاظ على صورتها المثالية، بسبب تركيبتها المتناقضة التي أسقطت السياسة الخارجية في فخ التناقض والتعارض والازدواجية، إلى درجة العزلة، وهو ما دفع إيران إلى اتباع سياسة خارجية تعتمد على البراغماتية في النهاية.

وإذا راجعنا تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 22 آب (أغسطس) 2022، التي قال فيها "إن سياسة إيران التي تحمل شعار "لا شرقية ولا غربية" تعني عدم الانقياد وراء أحد وليس العزلة عنهم"، نجد أن هذا الكلام هو لتبرير حالة السياسة الخارجية الإيرانية التي باتت تصطف في خندق معسكر القوى الشرقية في مواجهة المعسكر الغربي. وأبرز ذلك هو التبعية للقرار والسياسة الخارجية الروسية.

في معسكر روسيا

كان التسريب الصوتي الذي انتشر لوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، في نيسان (أبريل) 2021، والذي اعترف فيه بأن معسكر الحرس الثوري الذي يدعمه جناح المحافظين في إيران، هو من أدخل إيران وميليشياتها إلى أَتون الحرب في سوريا بأوامر من روسيا التي أرادت من القوات الإيرانية أن تساندها على الأرض لدعم حكومة الرئيس الأسد، اعترافاً منه بأن طموحات المحافظين الذين يمثلون وجه إيران الخميني وأهدافهم، قادتهم في النهاية إلى الاصطفاف إلى جانب المعسكر الشرقي متمثلاً بروسيا عدو الإسلاميين سابقاً.

ولم يتوقف هذا الاصطفاف عند المعركة السورية؛ بل امتد إلى الحرب في أوكرانيا؛ فقد زوّدت طهران موسكو بالطائرات المسيّرة، وبعثت مستشاريها إلى روسيا للاستفادة من خبراتهم في حرب العصابات والشوارع داخل أوكرانيا.

وصاية روسيّة

كشفت تسريبات الوزير ظريف، أن روسيا بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، سعت إلى إفشال الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما يدل على وجود وصاية روسية على اتفاق إيران مع الغرب.

بل حتى أثناء محادثات العودة لهذا الاتفاق، بعد وقوع الحرب في أوكرانيا، أرادت موسكو أن تفرض شروطها ومطالبها بما يدعم مصالحها الاقتصادية من هذا الاتفاق، فقد قالها صراحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 6 آذار (مارس) 2022، إن العقوبات الغربية على بلاده أصبحت حجر عثرة أمام إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مطالباً بتقديم ضمانات بأن العقوبات التي فُرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران.

أيضاً، وبعد المقترح الذي قدمته الترويكا الأوروبية في آب (أغسطس) 2022، من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، خرجت التصريحات الروسية على لسان المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، تؤكد أن موسكو وبكين لا تعارضان المقترح الأوروبي، في إشارة إلى أن محادثات الاتفاق النووي منذ البداية هي في إطار التنازع بين المعسكرين الشرقي والغربي.

ما بعد الاتّفاق النّووي

تعرف روسيا أن أزمة الطاقة التي سببتها أزمة أوكرانيا، والمخاوف من الشتاء الآتي؛ تدفع الغرب للاتفاق مع إيران. وهو ما جعلها متوجسة من عودة الطاقة الإيرانية إلى الأسواق العالمية بما يؤثر في مصالحها الاستراتيجية. ولم يكن الحل أمامها إلا "تكتيف" إيران من خلال امتيازات تمنحها عبر اتفاقيات معها في مجال الطاقة.

والبداية كانت من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في تموز (يوليو) 2022، بين الشركة الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية، بقيمة 40 مليار دولار، وتشمل مقايضة الغاز بين إيران وروسيا وتطوير حقول نفط وغاز وبناء محطات لإسالة الغاز ومد أنابيب لتصديره.

وذلك الاتفاق في حال إتمامه، سيكون بداية لتأسيس "كارتيل" للغاز مواز لمنظمة "أوبك"، يمنح روسيا وإيران اليد العليا في إدارة سوق الغاز في العالم؛ بسبب امتلاكهما أكبر احتياطي للغاز. وأيضاً، سيكون هذا التحالف بداية لضم، تحت مظلته، منتدى الدول المُصدرة للغاز، الذي تأسس في طهران عام 2001 ومقره الدوحة.

إن دخول "غازبروم" الروسية إلى سوق الغاز الإيراني يعزز من هيمنة روسيا على مناطق الغاز في آسيا الوسطى وبحر قزوين وحتى منطقة غرب آسيا المطلة على مياه الخليج.

وإيران التي عجزت عن التحرر من القيود التي فرضتها عليها روسيا وحرمتها من استخراج غازها من حقول بحر قزوين؛ استسلمت لها في النهاية ومنحتها تطوير حقولها؛ لأنها تدرك أن روسيا لن تسمح بخروج سوق الغاز من تحت وصايتها.

وبعدما عجزت إيران عن إتمام مشروع تصدير الغاز إلى سلطنة عمان وباكستان؛ بسبب الضغوط الأميركية، وعدم سماح روسيا لإيران بأن تنافسها في سوق الغاز؛ بات الحديث يدور الآن عن إمكان تصدير الغاز الإيراني إلى هذين البلدين في إطار الشراكة مع غازبروم الروسية.

من أجل شنغهاي

ما أفصح عنه مستشار المرشد الأعلى، علي أكبر ولايتي، في 22 تموز (يوليو) 2022، بأن دول إيران وروسيا والصين، تشكل ترويكا صاعدة في مواجهة التوسع الغربي والأميركي، مؤشر إلى أن إيران ترهن تنميتها وتحديثها بنماذج القوى القريبة منها في المشرق، ولا تراهن على الاتفاق النووي إلا في مسألة رفع القيود عن مبيعاتها من الطاقة وعن مصارفها وأموالها في الخارج، بخاصة أن ولايتي من المعسكر المحافظ الداعم للتوجه نحو الأوراسية بدلاً من الرهان على المعسكر الغربي. وهذا المعسكر يدرك أن إيران لن تحصل على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، وهو تحالف سياسي واقتصادي عملاق؛ إلا بعد موافقة روسيا. إذ من المقرر أن تحصل إيران على عضويتها النهائية خلال اجتماع المنظمة في سمرقند في أيلول (سبتمبر) المقبل.

الذهاب إلى مسافة أبعد

تمثل أفريقيا وجهة لاهتمامات روسيا الخارجية ومنطقة للتنافس مع القوى الغربية، ما أثمر احتلال روسيا مكانة فرنسا في دولة مالي، في منطقة الساحل الأفريقية.

والزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان في 21 آب (أغسطس) 2022، للعاصمة المالية باماكو، تأتي في إطار إكمال الدور الروسي هناك. إذ إن الحكومة في مالي تعيش وضعاً صعباً وحصاراً إقليمياً منذ تنفيذها انقلاباً عسكرياً قبل عامين. وهي الآن تحتاج إلى حلفاء لدعمها وخروجها من عزلتها. وهنا يأتي دور إيران المساند لخطوات روسيا.

هذا فضلاً عن المكاسب الاقتصادية لإيران التي تبحث عن أسواق لمنتجاتها في أفريقيا بعيدة من المنافسة والمراقبة الغربية، ما يضمن لها الحصول على دعم أكبر في مواجهة العقوبات الغربية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والثروات الطبيعية وينعكس بالطبع على روسيا الباحثة عن خبرات إيران في مجال تخطي العقوبات الغربية.

المحصّلة

إن إيران عجزت عن الوفاء بشعار سياستها الخارجية "لا شرقية ولا غربية"؛ وإن كانت قد تخلصت من التبعية الأيديولوجية للمعسكر الشرقي؛ لكنها عملياً تصطف في خندق هذا المعسكر في مواجهة المعسكر الغربي.

تستفيد روسيا من شعبوية السياسة الإيرانية على المستوى السياسي والمذهبي، وقدرتها على الحشد وتشكيل الميليشيات، وذلك من أجل استخدامها في دعم عملياتها الخارجية. والأذرع الشيعية التي تمتلكها إيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعبت دوراً واضحاً في دعم سياسة روسيا الخارجية.

لم تجد إيران مفراً من التسليم بوصاية روسيا على سوق الطاقة؛ ما دفعها في النهاية إلى العمل الى جانبها، وذلك من أجل تحقيق المكاسب الاقتصادية المنتظرة لمرحلة ما بعد رفع العقوبات عنها. وأيضاً، تضمن روسيا أن تظل ورقة إدارة سوق الغاز بيدها.

إن روسيا تمارس وصايتها على إيران، ليس بسبب كونها ضمن إطارها الإقليمي فحسب؛ بل لأن معسكر المحافظين الذي يشكل بنية النظام الإيراني، يفضل الاقتراب من المعسكر الشرقي والتعاون معه بدلاً من نظيره الغربي، الذي يمثل الاقتراب منه محاولة محفوفة بالمخاطر؛ قد تأتي بتغيرات على المجتمع الإيراني وتطيح نظام المحافظين، على عكس المعسكر الشرقي الذي يتمتع بطبيعة مجتمعية وأنظمة استبدادية تشبه المجتمع والنظام في إيران.

نقلا عن النهار