تجريم مدنية الدولة

إن من يحترم ويحمي ويساوي بين الشعب من دون النظر إلى أصلهم أو فكرهم أو دينهم أو لغتهم أو عرقهم يعتبر في دول العالم الثالث غير مقبول، وتلك المبادئ هي أساس التعايش السليم لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الفرصة بين المواطنين ليكونوا متساوين أمام القانون، بحيث لا تنتهك حقوقهم بأسلوب الواسطة أو غيرها من التوصيات بلجان المقابلات الشخصية في الاختيار للوظيفة، أو تفضيل شخص على آخر نسبة إلى معارفه، أو مميزات لمحسوبية اجتماعية أو امتداد عرقي أو تجاري، فهناك دوماً سلطة عليا هي سلطة القانون الذي تمثله وتطبقه الدولة، بحيث يلجأ إليه الأفراد في حال انتهاك أي حق من حقوقهم، أو في حال عدم إنصافهم أو ظلمهم اجتماعياً، وهو ضمان حقوق الأقليات وإنصافهم واحترامهم، حتى وإن كان في نظام ديموقراطي يتبع التصويت بالعدد في اتخاذ القرار.

يعد هذا المفهوم قائماً على أساس المواطنة المتساوية في الدولة، الذي يعطي لكل شخص حق التمتع بالحقوق والواجبات بالتساوي، ولا توجد تفرقة بين المواطنين على أساس الانتماء الديني أو المذهبي، وأساسه مبدأ التعايش والسلام والتسامح في الفرص المعيشية، وأهم ركائز هذه الدولة قبول الآخر وعدم إقصائه، لأنه يعد من أقل الأعداد في الدولة، حيث إن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليها «الثقافة المدنية»، وإنها لا تعادي الدين أو ترفضه، بل تحترمه وتحترم حرية الأفراد في ممارسة إيمانهم، ولا تشجع على الانحطاط، بل تنادي بالاحترام، والدولة المدنية تحترم جميع الأديان، وتعتبرها مكوناً لتعايش النظام، والدين في الدولة المدنية يعد من عوامل بناء سمو الأخلاق.

إنما ما ترفضه وتحاربه الدولة المدنية هو استخدام واستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، وخلط المفاهيم واستحداث الفتاوى لتخدم مصالح البعض من الساسة، الذين يستخدمون مناصبهم الدينية ليوجهوا مصالحهم في الدولة، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا السلوك يحوّل الدين ويبعده عن عالم القداسة، ويدخله في عالم المصالح الشخصية الدنيوية، والتشويه من البعض، الذين يخلطون ويروجون المفاهيم، التي لا تمت بصلة إلى العلوم السياسية الحديثة المتطورة، فالمدنية ليست جريمة، وتعد نظاماً عالمياً سياسياً اجتماعياً للتعايش والمشاركة بالوطن لاحترام الجميع.

*نقلا عن القبس