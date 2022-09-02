يا شيوخنا.. «إيدنا بإيدكم»!

يعتبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من الشخصيات القيادية والمتميزة بالإخلاص في العمل والسعي الدائم إلى التطوير، وقد قام طوال مسيرته العملية بالعديد من الإنجازات في المؤسسات المختلفة التي تولى مسؤوليتها، واضعاً نصب عينيه مصلحة الكويت والمواطن. وها هو سموه ومنذ توليه المنصب الجديد رئيساً لمجلس الوزراء، ألزم الوزراء القضاء على الفساد والمفسدين، وعلى تعديل التركيبة السكانية وتكويت الوظائف وتطوير الخدمات العامة بالبلاد. كما أن هناك قضايا وملفات سياسية ضخمة بانتظار إيجاد الحلول لها، وها هي عملية الاصلاح قد بدأها سموه من خلال توجيه الوزراء الى منع استقبال نواب مجلس الامة السابقين او المرشحين بالانتخابات الحالية لإنجاز معاملاتهم التي تعتبر تجاوزاً للقوانين، كما أن قرار التصويت بالبطاقة المدنية سيقضي على أي عمليات لنقل الأصوات من موقعها الفعلي إلى مناطق أخرى، وهذا الأمر يؤكد الحرص على أن تخلو الانتخابات المقبلة من أية مخالفات قانونية.

كما يعتبر الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، رجل سياسة واقتصاد، وحالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منذ 9ـــ3ـــ2022، ووزير الداخلية بالوكالة منذ 24ـــ7ـــ2022. وشغل قبل ذلك منصب محافظ العاصمة منذ 12ـــ3ــــ2019، وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية، وذلك بعد عقود من العمل بالقطاع النفطي الكويتي حيث تنقل بين مناصب عدة بالشركات النفطية. وتلك المسيرة العملية أكسبته القوة والحزم والخبرة في الإدارة الناجحة وفي التعامل مع الأحداث وما يتجاوز القوانين، وبالتالي فإنه خلال فترة قصيرة نجح بتميُّز في إيجاد الحلول للعديد من المشكلات بالدولة، منها: قيام الحرَّاس بتفتيشه عند زياته السجن المركزي، كإنذار للجميع مهما كانت مكانتهم وسلطتهم أنهم مطالبون بالانصياع للتفتيش، وكذلك نزوله شخصياً الى الميدان وإشرافه مع فرق العمل على حملة أمنية كبيرة للقبض على المخالفين لقوانين الدولة، استهدفت مناطق عدة، مصرحاً: «لن نستهدف أرزاق المواطنين والمقيمين ما داموا ملتزمين القوانين، ولا يرتكبون أعمالاً مخالفة لقوانين الدولة أو لا تحترم الشريعة الإسلامية وعادات أهل الكويت وتقاليدهم، ومن يخالف القانون فسوف يواجه بأشد العقوبات».

يجب علينا كمواطنين ان نضع أيدينا بأيدي شيوخنا وننتخب المرشح الصادق الأمين، وإلا ما فينا خير لوطننا ولا لأنفسنا.

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نقلا عن القبس