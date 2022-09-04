راكب الأسد

اقتراب الصحفى من رأس الدولة أو مستوياتها العليا يفتح عليه نيران الزملاء والزميلات، قل نيران الوسط المهنى كله، هذه النيران فيها «العشم» مرة والحسد مرة والعداء أو الكراهية مرات.

يظهر العشم إذا كان لزميل مطلب لدى الدولة مباشرة يود إنجازه أو لدى أى جهة أخرى، فلابد لمَن هو مقرب أن يتدخل ويحمل الطلب إلى الرأس أو أحد المحيطين به والمقربين لإنجازه، وليس من الضرورى أن يكون المطلب متعلقًا بشأن مهنى، يمكن أن يكون بعيدًا تمامًا عن المهنة، قد يرتبط بأمور أخرى، دع عنك الآن ما إذا كان المطلوب قانونيًّا ومشروعًا أم لا؟، كثيرًا ما يكون غير قانونى، الوقائع فى ذلك كثيرة جدًّا، مليئة بالمفارقات والمضحكات المبكيات.

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أما إذا تعرض زميل لمحنة فلابد أن يتدخل للتخفيف منها أو إنهائها إذا أمكن، وهذا واجب إنسانى، قبل أن يكون حقًّا من حقوق المهنة والزمالة، المشكلة أن هناك مَن يتصور أن المقرب له يد فى المحنة أو يقف خلفها. قبل أسابيع، تلقيت تساؤلًا من زميل عزيز، حاليًا هو من الجيل الأقدم، التساؤل هو: هل كان إلقاء القبض على الأستاذ مصطفى أمين سنة ١٩٦٥، متهمًا بالجاسوسية، مكيدة من الأستاذ هيكل؟، أُثير هذا التساؤل سنة ٦٥، ثم ردده البعض باعتباره حقيقة مؤكدة زمن الحملة على هيكل إبان خلافه الشهير مع الرئيس السادات، حاول البعض التخفيف من المسألة فتراجعوا إلى القول إن هيكل كان بإمكانه التدخل لدى الرئيس عبدالناصر وإنهاء الأمر.

وهكذا كل مَن شعر أنه أُضير من أمر ما، اعتبر أن هيكل مسؤول عنه ويقف خلفه. فى كتابه «السادات الحقيقة والأسطورة»، نشر موسى صبرى حوارًا مع السادات، شكا فيه من أن «هيكل» شوّه صورته- موسى- لدى عبدالناصر، وصور له أن موسى لا هَمَّ له سوى النساء. الحكاية أن الأستاذ موسى هاجم مذيعة تليفزيونية بضراوة، هجومًا اعتبرته هى غير مهنى وليس انتقادًا، فشكا زوجها إلى الرئاسة، معتبرًا ذلك الهجوم «تحرشًا» بزوجته.

فيما بعد، وفى مرضه الأخير، طلب موسى صبرى من صديق مشترك أن يزوره هيكل، وأبدى أسفه على كل ما جرى بينهما، متهمًا «الأنظمة» بأنها أفسدت العلاقات الإنسانية بين الزملاء.

غضب عبدالناصر من فكرى أباظة، رئيس تحرير مجلة المصور، بسبب ما جاء فى أحد مقالاته. البعض توقف عند مقال له يقترح فيه الاعتراف بإسرائيل والبحث عن حل معها، توافق ذلك المقال مع رأى مشابه طرحه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لكن بعض الوثائق الأمريكية تستبعد ذلك المقال لأنه كتبه بعد استئذان عبدالناصر، ويتوقفون عند مقال آخر له حول الحريات والديمقراطية، غير أن فريقًا من المؤرخين المصريين، على رأسهم د. رؤوف عباس، يتوقفون عند المقال الخاص بإسرائيل، صحيح أنه استأذن، لكن الرئيس تجاوب مع رد الفعل الغاضب من الفكرة، والذى ظهر فى منطقة الشام عمومًا. «أباظة» أحد عظماء هذه المهنة، الذين تم نسيانهم، ترتب على هذا الغضب أن مُنع الرجل من الكتابة والذهاب إلى مكتبه، وذلك أقرب إلى الإعدام أو إلغاء وجوده، لم يكن ممكنًا له أن يمارس المهنة فى موقع آخر، كانت المواقع عمومًا محدودة وتحت نفس السيطرة، ثم زال غضب عبدالناصر، واصطحبه هيكل إلى قصر عابدين، حيث كتب رسالة اعتذار للرئيس وشكر له، الشكر أن عفا عنه وأعاده إلى الكتابة مرة أخرى، وفى نفس الموقع، وبالصفة نفسها «رئيسًا للتحرير».

أما الاعتذار فكان عما صدر منه. حين نقرأ الاعتذار نجده «مُهينًا» فى حق ذلك الرجل العظيم. لا نعرف التفاصيل هل طُلب منه ذلك، هل دُفع إليه أو تم الضغط عليه لتقديم ذلك الاعتذار، هل تطوع به ليقطع الطريق أمام مَن يمكن أن يترصد به فيما بعد، خاصة أن الاعتذار والزيارة جاءا بعد تصريح عبدالناصر له بالعودة؟. فى أدبيات مجلة المصور ومؤسسة دار الهلال، أن الباشا، هكذا كان لقب فكرى أباظة، لم يعد ثانية كما كان. أحد الصحفيين بمؤسسة دار الهلال، هو الراحل مصطفى نبيل، رئيس تحرير الهلال السابق، كان بين مجموعة الصحفيين، الذين أقصاهم الرئيس السادات عن المهنة سنة ١٩٧٢، أيام بيان توفيق الحكيم ونجيب محفوظ الشهير. كان البيان يندد بحالة «اللاسلم واللاحرب» التى يسير فيها السادات. ذهب الصحفى الشاب وقتها إلى «الباشا»، يشكو له ويطلب منه أن يتحرك للعمل على وقف إجراءات السادات فى حق الصحفيين، كان ذلك الشاب يعرف مدى تقدير السادات لرئيس تحرير المصور، الذى نشر له مقالاته أيام أن كان مطارَدًا، فرد عليه: «يا ابنى أنا انتهيت من زمان، من ساعة ما قعدت فى البيت وطردونى ووو..»، خرج مصطفى نبيل مذهولًا من انكسار الرجل وهو يتذكر. فى أدبيات الوسط الصحفى أن هيكل كان وراء أزمة فكرى أباظة، ليكون «الأوحد» لدى عبدالناصر، وهذا نوع من التزيُّد.

فى إبان معركة القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥، والخاص بحبس الصحفيين فى قضايا النشر، قامت الدنيا ولم تقعد، غضب بشدة شباب الصحفيين، كنا شباب ذلك الوقت. الأستاذ هيكل انحاز للشباب وبعث مع زميلنا، النقيب فيما بعد، يحيى قلاش، رسالة جاءت فيها جملة «هذا القانون أصدرته سلطة شاخت فى مقاعدها»، وراح «قلاش» يقرأ الرسالة أمام الجمعية العمومية للنقابة، والكل ينصت فى صمت تام، لكن «قلاش» أخطأ القراءة، غير عامد، فحذف من كلمة «شاخت» حرف الألف، ثم يعيد ويكرر كى يصحح النطق ويأبى لسانه إلا حذف الألف، فوقف الجميع فى هتاف واحد يرددون الكلمة بلا ألف، وصار ذلك هو الموضوع. فى اليوم التالى مباشرة فُتحت سجلات الأرشيف الأسود، وصار هيكل «فاوست» الصحافة والصحفيين أيام عبدالناصر ونصف سنوات السادات، وخرجت الإحن من مكامنها، والمُلاحَظ أنها كانت تُثار مع أى أزمة سياسية يثيرها هيكل أو يكون طرفًا أو مشاركًا فيها.

فى حالة الأستاذ مصطفى أمين، فإن جهاز الأمن القومى، وهو الذى تولى المسألة، لم يكن يعمل بتوجيهات ولا تعليمات هيكل، الجهاز يتبع رئاسة الجمهورية، كثير من الشواهد والشهادات تؤكد أنهم ما كانوا يستريحون لثقة الرئيس بهيكل، بعضهم عبّر فى جلسات خاصة عن الامتعاض من طلب الرئيس إرسال نسخة من بعض التقارير إلى هيكل، ولو أمكن لهم إبعاده لفعلوها، هم أو غيرهم، هل نتذكر تسجيل سهرة مديرة مكتبه، نوال المحلاوى، مع لطفى الخولى وآخرين، وفيها تحدثوا عن الرئيس بما لا يحب، فكان أن قُبض عليهم جميعًا، الرئيس بنفسه سلم هيكل نسخة من التسجيل الصوتى للسهرة بكل ما فيها، وطلب إليه أن يسمعه كاملًا؛ ألم يكن ذلك «التسجيل» رسالة ضمنية للرئيس أنه يفضل الابتعاد أو إبعاد هيكل، لكنه الرئيس ولا يمكن لهم التدخل فى أمره إلى هذا الحد؟!.

ولا يخلو الأمر من مكايدات يتعرض لها من بعض الزملاء والمنافسين أو الغيورين لتشويه صورته وإحداث شقاق يُبعده عن المسؤول. حين كان الشيخ على يوسف، صاحب ورئيس تحرير «المؤيد»، مقربًا جدًّا من الخديو عباس حلمى، تطوعت الصحف المنافسة لتفجير مسألة زواجه من صفية السادات سنة ١٩٠٤، وحرضوا والدها، الشيخ عبدالخالق السادات، ضده، وأقاموا الدنيا ضده، حتى وصل الأمر إلى المحكمة الشرعية. فى الأخير، ترك على يوسف جريدته والصحافة نهائيًّا. مثل هذه المكائد متكررة فى كل عصر. مثل هذه المكائد وأحيانًا بأساليب غاية فى الوضاعة تعرض لها الزعيم الوطنى مصطفى كامل، وكان فى الأصل صحفيًّا، وكذلك المويلحى، صاحب «مصباح الشرق». القائمة والتاريخ الصحفى فيه ما يُدمى القلب.

سألت السيدة أمينة السعيد، وهى فى مرضها الأخير، أغسطس ١٩٩٥، عن سر غضب الرئيس السادات الشديد عليها، فعزلها سريعًا من رئاسة مجلس الإدارة؟. أشارت إلى اثنين من زملائها أوغرا صدره ضدها، بخصوص «أمور تافهة»، هكذا قالت، وفى التفاصيل ما يُدمى الفؤاد.

بعيدًْا عن التصورات المنتشرة وحكايات النميمة، فإن أى تقدم مهنى يحققه أو سبْق يحصل عليه (الصحفى المقرب) ينسب الفضل فيه إلى انحياز رجال الدولة له وتفضيلهم إياه، بما يعنى عدم «المساواة» فى المنافسة الصحفية، ويبدو أن هناك مَن يريد تطبيق معايير الجمعية التعاونية أو البطاقة التموينية على مهنة الصحافة من حيث الوصول إلى الخبر والمعلومة وطرح الأفكار. أحمد بهاء الدين تميز ولمع سريعًا جدًّا فى زمن عبدالناصر ولم يكن مقربًا منه. إحسان عبدالقدوس، بعد مارس ١٩٥٤، أدرك سقف علاقته مع عبدالناصر، فاختار القصص والروايات يبث فيها ما لديه من معلومات وما يعرفه من وقائع، فحقق نجاحًا صاروخيًّا، ولم يكن ميسورًا لرئيس أن يتجاهله، حتى رحيله زمن مبارك. الاقتراب من السلطان أو رأس الدولة لا يصنع صحفيًّا ناجحًا ولا يحقق تميزًا لكاتب، ما لم يمتلك أدواته المهنية وموهبته، هناك أسماء عديدة أُتيح لها الاقتراب فترة ما من الحاكم، مع ذلك لم يصلوا إلى الرأى العام، الأسماء عديدة، منذ الخمسينيات.

الإمام الشافعى اعتبر القريب من السلطان كراكب الأسد، فهو مُعرَّض دائمًا لأن يقذفه تحت قدميه أو يلتهمه، وفى إحدى قصائده قال:

إذا غضبوا جاروا عليك/ وإن أرضيتَهم ملُّوا. لكن مَن يقف خارج المشهد ويتابع يحسد راكب الأسد، دون أن ينتبه إلى المخاطر العديدة التى تحيط به.

* نقلا عن " المصري اليوم "