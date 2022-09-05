«القاعدة» ليس هنا

فى كتابه (احمل سلاح الشهيد) يقول أيمن الظواهرى إنه خلال فترة ما بعد 2011 أوفد مرجان سالم، ليكون رسوله إلى الإخوان ثم إلى المعزول محمد مرسى فترة حكمه، وذلك من أجل استغلال كل فرصة لتبليغ الحق للناس «لكنه جوبه بحرب من مجرمى الإعلام»، وفق وصفه بالكتاب!

حاول «القاعدة» الوجود فى مصر بعد عام 2011، وظهر المبايعون والقادة التابعون له فى ميدان التحرير أو فى وسائل الإعلام المختلفة، فوجدنا مرجان سالم يفتى بوجوب هدم الأهرامات وأبوالهول تليفزيونياً، وأعلن القيادى عادل عوض شحتو من قلب ميدان التحرير أنه هو وأحمد سلامة مبروك يمثلان تنظيم القاعدة فى مصر.

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فى هذه الآونة نفسها، أعلنت جماعة «جند الإسلام» عن نفسها، وهى تنظيم كان يتمركز بصورة كبيرة فى مدينة الشيخ زويد، وكان من أخطر العمليات الإرهابية التى قام بها هى الهجوم المسلح على قسم شرطة ثانى العريش بأكثر من (40) عنصراً مسلحين بأسلحة الـ(آر بى جى)، والقنابل، والأسلحة الثقيلة.

وظهرت الحركة الإسلامية لتطبيق الشريعة بقيادة داوود خيرت، فى أواخر عام (2013م)، ثم أصدر أحمد عشوش، المنظر الجهادى، بياناً كشف فيه عن تأسيسه جماعة جديدة أطلق عليها «الطليعة السلفية المجاهدة»، عرّفها بأنّها «حركة وتيار دعوى يُجد ويجتهد ويقاوم باللسان والسنان».

كانت المحاولات الخطرة للعودة، وأن يكون هناك فرع قوى لـ«القاعدة» داخل مصر فى التنظيم، للعضو محمد جمال الكاشف، الذى شكّل تنظيماً خطراً ينقل الأسلحة من داخل ليبيا عبر الحدود إلى مصر، استعداداً لعمليات إرهابية واسعة، إلا أن المخطط تم كشفه بالكامل وتم القبض على عناصر المجموعة.

عقب محاولة «الكاشف» ظهر عام 2013 وبقوة تنظيم أجناد مصر، بقيادة همام محمد عطية، الذى قام بعدة عمليات إرهابية، إلا أنه سرعان ما تم القضاء عليه وقتل مؤسسه.

المحاولة الأخطر أيضاً قام بها هشام عشماوى هو وزميله عماد عبدالحميد، حيث أسسا تنظيماً أطلقا عليه (المرابطين)، وقد قام هذا التنظيم بعدة عمليات إحداها فى الوادى الجديد، ثم انتهى بهروب قادته إلى ليبيا، ثم العودة من جديد تحت اسم (تنظيم أنصار الإسلام) فى عملية الواحات، التى انتهت بقتل عماد عبدالحميد، وبعدها بشهور طويلة تم القبض على عشماوى فى ليبيا ثم تسليمه لتنفيذ حكم الإعدام فيه.

إذاً فإن المحاولات الجادة لخلق فرع لتنظيم القاعدة بمصر تتلخص فى تنظيم الطليعة السلفية المجاهدة لعشوش، والحركة الإسلامية لتطبيق الشريعة لداوود خيرت، وتنظيم أجناد مصر، ثم تنظيم كتيبة المرابطين، وتنظيم جند الإسلام بسيناء، وكلها فشلت فى تحقيق الغاية التى أنشئت من أجلها.

وسواء كانت محاولات تنظيم الجهاد المصرى منذ الثمانينات وحتى الآن، أو التنظيمات المحلية التى تبايع القاعدة لتحوز على جماهيرية أوسع أو دعم مالى ولوجيستى أكبر، فإنها كلها فشلت داخل مصر لأسباب كثيرة، أهمها بكل تأكيد قوة الجهاز الأمنى المصرى وتمرسه فى اختراق التنظيمات السرية وتفكيكها، وثانياً أن الواقع المصرى لا يقبل مطلقاً تلك التنظيمات التى تؤسس على خلاف القانون وتعمل سرياً فى مجموعات عنقودية، وفق قواعد أيديولوجية تؤمن بكفر المجتمع والانقلاب عليه.

الخلاصة أن أى أحاديث عن وجود لـ«القاعدة» داخل مصر هو محض افتراء أو جهل بحالة الإسلام السياسى، وفى الوقت ذاته أن أى محاولات لصناعة فرع لهذا التنظيم بعد مقتل الظواهرى ستبوء بالفشل، إما بسبب التنظيم ذاته أو بسبب عوامل خارجة عن إرادته.

* نقلا عن "الوطن "