رياضة البنات والتدين

أمر غريب جدا أن ينشر موقع رياضى أخبار فوز فرق الآنسات الرياضية فى مباراة أو انتصارا حققته لاعبة رياضية فى بطولة وتجد نسبة كبيرة من تعليقات الناس متمحورة حول أجساد اللاعبات. التعليقات المتحرشة المتنمرة المزدرية الكارهة لنفسها وللحياة تربى أصحابها على نقيضين لا ثالث لهما: إما أن كل شىء حرام، أو أن كل ما يتعلق بالإناث فهو يتعلق حتما بالجنس ثم الجنس ثم الجنس. تخيل حضرتك أن فتاة فى الـ16 من عمرها أمضت الجانب الأكبر من طفولتها ومراهقتها فى التدريب ليلا نهارا، وتجمع بين التدريب الشاق والمذاكرة والنجاح (فأغلب الرياضيين يتخذون من التفوق عنوانا لحياتهم بديلا عن قعدة القهاوى ووقفة النواصى)، وتشارك فى مباراة دولية فتحقق منفردة أو مع فريقها انتصارا باسم مصر، فإذ بـ«سرسجي» أو «عواطلى» أو «بلطجي» أو منظر لا يفقه من أمره شيئا يطلق تعليقات أقل ما توصف به هو التحرش الصارخ والصريح.

ولم لا؟ وهو لا يرى فى خبر الانتصار سوى أجساد إناث مهمتها جنسية فى الأساس. هكذا قيل له فى صغره، وعلى هذه الأفكار نما ونشأ وترعرع، وعلى هذا المفهوم سكتت أمه وبارك والده وسار معه، مؤيدين وداعمين، أهل الحتة كلهم. إلى هنا والأمر طبيعى ومتوقع فى ظل ما نراه فى الشارع من انفلات أخلاقى صار عاديا، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الإناث اللاتى ينبغى عليهن السكوت على التحرش وبلع الإهانة لأن «عيب» وليس من اللائق أن يرتفع صوتها بالاعتراض، ناهيك عن دخولها لجنة تقييم الملابس لإصدار الحكم عليها بالإدانة فى حال رأى أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المكونة من «عم حسين» السايس والأسطى سيد الميكانيكى والحاجة عطيات بائعة الخضروات أن ملابسها تستحق التحرش. لكن غير الطبيعى أن يهب «المتدينون بالفطرة» أبناء «دين السبعينيات» ليمطروا البطلات الرياضيات وآباءهن وأشقاءهن وكل أقاربهن من الذكور بأقبح الألفاظ والشتائم والسباب. فالأنثى فى نظر «المتدينين بدين السبعينيات» يملكها الأب والأخ وابن العم وابن الخال ثم تحال الملكية إلى الزوج.

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وأسباب الشتائم التى تصدر عن هؤلاء الملتزمين بالفطرة الذين ينضح التدين الرهيب من أسمائهم على صفحات السوشيال ميديا حيث «يقينى بالله» و«إلا رسول الله» و«نقابى عفتى» و«أنا أم البراء»، ناهيك عن كم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بالطبع تتعلق بملابس اللاعبات. كيف يجتمع السب والشتم مع التدين والالتزام فى نفس الشخص؟ كنت أظن أنهما «دونت ميكس» حسبما قال الراحل محمد مرسى. ولو عاد الزمن بمصر إلى الوراء بضعة عقود، ولنقل أربعينيات وخمسينيات وسبعينيات القرن الماضى، ولعبت هؤلاء الفتيات والشابات المباريات نفسها بالملابس الرياضية ذاتها، هل كان البعض سيهب عن بكرة أبيه تاركا حجرين الشيشة ونابذا الناصية التى يقف عندها ليصب غضبه الممتزج بالتزامه المنخرط بتدينه الرهيب على رؤوسهن، أم كان هذا البعض أقل «تدينا»؟!.

* نقلا عن "المصري اليوم"