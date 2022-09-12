حدود الغضب

العلاقات الإنسانية لا تسير دائمًا فى خط مستقيم، ولا هى تتحرك إلى صعود طوال الوقت، بل تظل بين صعود وهبوط، وتشهد منعطفات وانتكاسات بين حين وآخر، وإذا كان ذلك يحدث بين عموم الأفراد والحياة العادية، يوميًّا، فما بالنا بالعلاقات السياسية، التى تقوم وتتحرك وسط ضغوط وأطراف متباينة، قد تكون متضاربة، وتحولات لا تتوقف؟!.

لذا يجب ألّا نندهش من تعرض علاقة الصحفى برأس الدولة أو أى من رؤوسها إلى هزّات وتحولات، من الود إلى الامتعاض، وربما الغضب والعداء، هكذا سارت علاقة مصطفى كامل الصحفى، هو نفسه الزعيم الوطنى الشهير، مع الخديو عباس حلمى، كانا حليفين، تبنّى «عباس» مصطفى كامل منذ أن كان تلميذًا، وسانده بقوة، وراهن عليه، ثم وقع الخلاف والعداء بعد مهادنة الخديو للإنجليز سنة ١٩٠٤، إثر الاتفاق الودى الشهير بين إنجلترا وفرنسا، وتكرر الأمر بعد ذلك لأسباب عديدة بين كل حاكم والصحفى الذى يقترب، قد تكون أسبابًا سياسية.. وطنية أو شخصية.. وربما تتداخل جميعًا، تدخل فى الأمر شخصية كل من المسؤول والصحفى، لم يكن عصر عبدالناصر أو السادات بدعًا فى ذلك، هما يختلفان فى أن دور الصحافة ومساحتها اتسعا فى عهدهما، وعوّل كل منهما على الصحافة والصحفيين أكثر.

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المشكلة أن حالة الود أو الوئام مع المسؤول تنعكس على الصحفى وحده غالبًا، لكن فى حال الغضب والعداء تدفع المطبوعة كلها الثمن ويصبح مصيرها كله مُعلَّقًا.

فى زمن الخديو إسماعيل مع بداية ازدهار الصحافة فى مصر، ظهرت عدة مطبوعات، بدعم كامل من الخديو، ثم اختفت بمجرد أن نشرت ما لا يُرضيه أو إذا وقع خلاف بينه وبين مَن قام على تحريرها، يعقوب صنوع نموذجًا، واستمر الحال بعدها.

كان الخلاف بين مصطفى كامل والخديو عباس بداية تراجع «اللواء»، كان الزعيم يتلقى عونًا ماليًّا من الخديو، مع الخلاف توقف الدعم، الأمر الذى أدى فى النهاية وبعد وفاة مصطفى كامل المفاجئة إلى انهيارها، ثم الاختفاء التام.

الحالة الأبرز وضوحًا كانت مع جريدة «روزاليوسف اليومية»، وكان عباس العقاد أبرز كُتابها، ثم غضب عليه «الرئيس الجليل» مصطفى النحاس، إثر الخلاف الشهير بينهما سنة ١٩٣٥، والذى أفضى إلى تركه الوفد غاضبًا ومعاديًا لزعيم الوفد النحاس باشا وسكرتيره العام مكرم عبيد، وهكذا طلب، عبر آخرين، من السيدة روزاليوسف ورئيس التحرير د. محمود عزمى التوقف عن التعامل مع العقاد أو نشر مقالاته، لكن السيدة رفضت بصلابة، ورفضت التدخل فيما يكتبه العقاد، ونشبت معركة بالمقالات بين مكرم عبيد والعقاد، استُبيح فيها كل شىء، اتهم مكرم عبيد العقاد بالجبن والخِسّة ورماه بالكفر والإلحاد، وزعم أن سعد زغلول لم يكن يحترم العقاد، وأنه قال لهم مرة إنه يتعامل معه بمنطق «داروا سفهاءكم». العقاد وصف مكرم بأنه «المهتوك»، وقال كلامًا يصعب نقله؛ وكان أن رفع «الوفد» يده عن الجريدة، وأعلن لجمهوره أنها لم تعد تمثله، فى النهاية توقفت الجريدة تمامًا عن الصدور، بعد أن مُنيت بخسائر شديدة للتوزيع ولا إعلانات، وراحت زعامة الوفد تطارد العقاد بنفس الطريقة فى كل صحيفة تنشر له، حتى اضطر إلى بيع مكتبته كى يسد رمقه.

لا يختلف كثيرًا العهد «شبه الليبرالى» فى ذلك عن العهد الثورى أو الاشتراكى، الخديوية أو الملكية وكذلك الجمهورية.

فى عام ١٩٥٤ توقفت «المصرى» عن الصدور، إثر خلاف محمود أبوالفتح مع الرئيس عبدالناصر، قرار التوقف اتخذه آل أبوالفتح، تحديدًا أحمد أبوالفتح، الذى لم تكن علاقته بالقيادة قد وصلت إلى طريق مسدود، وكان له سند وشفيع، هو الصاغ ثروت عكاشة، زوج أخته، كان يمكن أن يظل الخلاف محصورًا فى نطاق محمود أبوالفتح، كان من الممكن أن تستمر «المصرى» فى الصدور لو أراد أحمد أبوالفتح، لكنه قرر إغلاقها ومغادرة البلد، اختار أهون الحلول.

فى تلك السنة وقع خلاف إحسان عبدالقدوس الشهير مع مجلس قيادة الثورة، وتم اعتقاله بغلظة بالغة، ثم أُفرج عنه بعد فترة قصيرة، وإثر اتصال تليفونى مهذب وحاد من السيدة لواحظ المهيلمى «لولا» زوجته مع الرئيس عبدالناصر، الذى فوجئ باتصالها وأحرجته كلماتها إنسانيًّا وعدها بالإفراج عنه وأوفى بعهده، لم يجعل إحسان الخلاف عداء مطلقًا مع مجلس القيادة ولا مع عبدالناصر شخصيًّا، رغم أنه كان شريكًا- تقريبًا- للضباط الأحرار فى تحركهم ضد الملك فاروق، يكفى أنه هو مَن ذهب يوم ٢٤ يوليو ١٩٥٢، مُكلَّفًا من اللواء محمد نجيب وضباط القيادة، فى إحدى سيارات القيادة، مصحوبًا باثنين منهم وسيارة أخرى للحراسة، ليعرض باسمهم على «على ماهر» أن يتولى تشكيل الحكومة، وهو مَن أقنعه بالقبول، بعد أن كان متخوفًا من تولى المنصب دون تكليف ملكى بذلك. وطبقًا لما ذكره إحسان فى تقديمه لكتاب أحمد بهاء الدين «فاروق ملكًا»، فإنه حاول فى البداية إقناع نجيب وضباطه بأنه يجب إزاحة نجيب الهلالى وحكومته، رغم أنه كان قد أدى اليمين قبل 24 ساعة فقط، وراح يقنعهم أن أفضل مَن يصلح لتشكيل الحكومة فى ذلك الظرف هو على ماهر، واكتشف فى نهاية الجلسة أنهم كانوا متفقين عليه، لكنهم تركوه يقدم ما لديه، حتى تجىء منه هو، لا منهم هم.

الحق أن دور إحسان فى تلك السنوات كان سياسيًّا بامتياز، غطى ما هو سياسى ممارس على الصحفى بكثير، حتى إنه يمكننا القول إن الصحافة لديه وقتها لم تكن سوى غطاء للسياسى. فى تقديمه لكتاب أحمد بهاء الدين، يذكر أن حملته حول «الأسلحة الفاسدة» كانت مقدمة وتمهيدًا لتحرك كان من المقرر أن يقوم به بعض الضباط ضد الملك ونظامه، لكن لأسباب، لم يذكرها، لم يقع التحرك المذكور، ولا قال لنا مَن كان مفترضًا أن يقوم به. للتذكرة فقط، لم يكن تنظيم «الضباط الأحرار» قد تشكل سنة ١٩٤٨، ولا كان محمد نجيب قد صار اسمًا لامعًا داخل الجيش.

المهم أن الأستاذ إحسان، لا هو ولا والدته السيدة العظيمة، فكرا لحظة فى إغلاق المجلة، بل كان هناك إصرار على إصدارها والتوسع، وهو ما حدث فعلًا بإصدار مجلة «صباح الخير»، إحسان شخصيًّا ركز أكثر فى كتابة الرواية والقصص القصيرة، من خلالها قال كل شىء تقريبًا، وقدم لنا ثروة أدبية نستمتع بقراءتها إلى اليوم.

فى مؤسسة دار الهلال، وبعد الموقف العاصف، الذى تعرض له رئيس تحرير «المصور»، عميد المؤسسة كلها، فكرى أباظة، شاعت فى أجواء المبنى حالة من الرعب والهلع، حتى إن بعضهم علق على الحوائط لافتة مكتوبًا عليها «ممنوع الكلام فى السياسة»، وحدث أن تولى أحمد بهاء الدين رئاسة التحرير ومعه «عضو منتدب»، من القريبين إلى عبدالناصر، مما ساعد المؤسسة على أن تتجاوز زلزال ما حدث للباشا «فكرى أباظة»، وهكذا الحال بالنسبة لـ«أخبار اليوم» بعد أغسطس ١٩٦٥، حين أُلقى القبض على مصطفى أمين متهمًا بالتخابر والعمل مع جهاز «سى. آى. إيه». وقد بُذلت جهود كثيفة من أطراف عديدة فى الدولة، بدءًا من عبدالناصر نفسه، كى تتجاوز «أخبار اليوم» تلك اللحظة القاسية.

وهناك تجربة مهمة وثرِيّة لجريدة «السياسة الأسبوعية»، بعد ثورة ١٩١٩، وجريدة الأهرام بعد ثورة ١٩٥٢.

فى سنة ١٩٢٤، وكان الزعيم سعد زغلول فى أوج قوته الشعبية والسياسية، فتحت «السياسة الأسبوعية» النار عليه، فقد شنَّ د. طه حسين حملة عبر سلسلة مقالات، محذرًا من زعامة «كاريزما» سعد وتأثيرها على الناس، كان المصريون قد نسجوا عدة أساطير، بل معجزات، حول سعد زغلول، مثل أن مولودًا بمجرد خروجه من رحم أمه صرخ «يحيا سعد»، وبدا طه حسين متخوفًا من ذلك، ويريد للناس أن يفكروا بحرية واستقلالية، كان سعد رغم ليبراليته ينزعج من الهجوم، فأحال د. طه إلى النيابة العمومية، بتهمة أنه موظف بالحكومة يهاجم رئيس الحكومة، لكن طه حسين صمد فى التحقيقات، وصمدت «السياسة الأسبوعية»، ثم اصطدمت الجريدة نفسها فى العام التالى (١٩٢٥) بالديوان الملكى نفسه، فى معركة كتاب الشيخ على عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم»، انتهى عبدالرازق فى كتابه إلى أن الخلافة ليست من أصول الدين أو الإيمان، ومن ثَمَّ فإن سقوط الخلافة وزوالها نهائيًّا لا يمس الدين فى شىء ولا ينتقص من الإسلام، لكن كان هناك مَن زيّن للملك فؤاد أنه يمكن أن يصبح خليفة المسلمين بعد إلغاء الزعيم التركى مصطفى كمال أتاتورك للخلافة العثمانية، الملك فؤاد نفسه سوف يكتشف فيما بعد عبثية ذلك الطموح.

ساندت «السياسة الأسبوعية» موقف على عبدالرازق، ودافعت بصلابة عنه، وفى تحدٍّ مباشر لرغبة جلالة الملك فؤاد، ورغم العنت الذى تعرض له الشيخ على من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وسخافات الحاشية الملكية، فإن فكرة على عبدالرازق انتصرت وقتها وإلى يومنا هذا، الأزهر الشريف نفسه وفضيلة الإمام الأكبر نفسه د. أحمد الطيب يردد مقولة على عبدالرازق لأنها صحيحة.

سر صمود «السياسة الأسبوعية» أن الجريدة كان يقف خلفها قطاع لا يُستهان به ماليًّا وسياسيًّا من أعيان مصر، مثل عدلى يكن ومحمد محمود وعبدالخالق ثروت وآل عبدالرازق وغيرهم، لذا رغم بعض الجراح وبعض الخسائر، استمرت «السياسة الأسبوعية»، وازدادت قوة، يُضاف إلى ذلك أن السلطة لم تكن مركزة فى قبضة واحدة، كانت موزعة بين حزب الوفد (أغلبية الشعب) وقصر عابدين (الملك)، ثم قصر الدوبارة (سلطة الاحتلال البريطانى)، الأمر الذى أعطى القوى السياسية الفرصة للمناورة وطرح ما لديها.

والحديث ممتد..

نقلا عن المصري اليوم