‏نشفت ألسنتنا ونحن ندعو إلى اختيار الأفضل بغض النظر عن جنسه أو مذهبه أو طائفته.

وما يلفت النظر أن الكل يدعو إلى هذا النهج في اختيار أعضاء مجلس الأمة في كل دور انعقاد جديد، إلا أننا وللأسف.. نلاحظ بعض وسائل الإعلام تعزّز الفرز الطائفي وتستعرضه أمام شاشتها أو في صفحاتها، لتثبت أن مجتمعنا لم ولن يخرج يوماً من الأيام عن النهج الطائفي القبلي الأسري والمذهبي، مما يؤكد أن اختياراتنا ليست صحيحة، وأنها تعزّز بالدرجة الأولى كل الأمراض التي تعاني منها تجربتنا الديموقراطية.

مادة اعلانية

عندما يقوم المحلّل أو مقدّم البرنامج أو من يشاركه باستعراض المعلومات بخصوص بورصة الانتخابات، وفرز المرشحين قبلياً وأصولياً إلى الفخذ الفلاني والفخذ الفلاني، فإننا لن نترجى من هذه الوسيلة الإعلامية إلا المزيد من ‏الإصرار على سحبنا إلى الوراء.

نعم نعرف بأن هناك فيروساً مذهبياً قبلياً أُسرياً طائفياً.. ولكننا يجب ألا نتعمّد استعراضه أمام الناخبين.. لتثور معهم النعرات المذهبية الطائفية والقبلية العائلية مصرين على ترسيخها حتى تثبت داخلهم.. لتنتقل إلى أطراف أصابعهم لحظة وضع إشارة اختيار مرشحهم الذي يعتقدون انه سيكون صوتهم. ‏للأسف وأقولها مرة ثانية وثالثة هذا التوجه الإعلامي يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمجتمع، وألا يقوم بتذكيرنا به وتأكيده داخل فكر المواطن الكويتي كل ليلة.. عن طريق استعراض أسماء تتبع الفخذ الفلاني الذي يتبع القبيلة الفلانية، التي تتبع الطائفة الفلانية التي تتبع المذهب الفلاني.

حرام علينا الإصرار على تمزيق مجتمعنا وتقطيعه إلى أجزاء.. قد لا ننجح في إعادة لحمته عندما يحتاجه الوطن لأي سبب كان.

***

«‏ما يجيبها إلا ستاتها».. أعجبتني كثيراً شخصية وأسلوب طرح مرشحة محسوبة على دوائر قبلية.. ‏عندما دعت إلى المناظرة ‏كوسيلة فاعلة لفرز المرشحين، ولتسهيل مهمة الناخب للتعرّف على المرشح الذي يلبي حاجة الوطن.

لم أسمع رجلاً مرشحاً طرح هذه الفكرة أو دعا إليها.

معروف أن من يدعو إلى المواجهة المباشرة والتحدّث أمام الناس، هو إنسان واثق من نفسه ومن قدراته، وأنه يعرف ماذا يقول ولمن وكيف؟ وهذا ما أثار إعجابي بهذه المرشحة، التي وجدت فيها شخصية نسائية قوية في طرحها.. الأمر الذي لم أجده عند معظم المرشحين من الذكور.. برافو مرشحتنا موضي.

نقلا عن القبس