أنس جابر بالأبيض والأسود

كثير من المصريين والعرب أيضًا اختاروا بمحض إرادتهم البقاء أسرى لعبارة بلاغية جميلة تجبرهم طول الوقت على اختيار حاد وقاسٍ بين أبيض وأسود.. اختيار ليس صحيحًا وليس واقعيًّا فى مجالات ومواقف وأمور كثيرة فى حياتنا.. اختيار لا يصلح العمل به عند طرح أفكار لها بالتأكيد إيجابياتها وسلبياتها وليس هناك اضطرار لقبولها كما هى أو رفضها بشكل كامل.. ولا يصلح أيضًا للتعامل مع البشر حيث لكل إنسان مزاياه وعيوبه ونجاحاته وأخطاؤه.

وكانت بطلة التنس التونسية العالمية، أنس جابر، هى أحدث ضحايا هذا الاختيار، فقد ارتبك أصحاب عبارة أبيض أو أسود ولم يعرفوا هل أنس نجحت لأنها تأهلت منذ يومين لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة أم فشلت لأنها خسرت النهائى.. هل يفرحون ببطلة جاءت من بعيد لتصبح المصنفة الثانية على العالم أم يحزنون لأنها خسرت نهائى بطولة كبرى، للمرة الثانية على التوالى، وأمريكا المفتوحة بعد ويمبلدون، كأنه ممنوع أن نفرح بما تحققه أنس ونحزن فى نفس الوقت لأننا كنا نتمنى أن تفوز وسنبقى ننتظر منها كبطلة عربية ما هو أجمل وأكبر.

مادة اعلانية

وكان جميلًا أن تؤكد أنس جابر بعد خسارة نهائى البطولة الأمريكية أنها تحترم القانون الرياضى الخاص بالفوز والخسارة.. وأنها حزينة لخسارتها أمام البولندية شفيونتيك، لكنها فى نفس الوقت سعيدة بأنها تمكنت بعد طول تعب وتمرين وتضحيات أن تصبح أول تونسية وأول عربية وأول إفريقية تلعب نهائى إحدى بطولات التنس الكبرى.. وأنها استطاعت الرد على مَن تخيّلوا أن بلوغها نهائى ويمبلدون كان بمحض المصادفة، وفاجأتهم بمشاركتها فى البطولة الكبرى الثانية على التوالى فى أمريكا.. وكان جميلًا أيضًا أن تعلن أنس أنها لا تزال على استعداد لأن تدفع ثمن الفوز بإحدى البطولات الكبرى تدريبًا وتعبًا واجتهادًا وإصرارًا.. وأنها لن تتنازل عن حلم عمرها بصدارة تصنيف التنس العالمى.

وقالت أنس أيضًا كلامًا كثيرًا وجميلًا يمكن اختصاره فى أنها ستجلس مع نفسها ومع مدربيها لتحليل أدائها وتحديد الأخطاء التى وقعت فيها وحرمتها من الفوز سواء بويمبلدون أو أمريكا المفتوحة.. وهكذا.. وبعيدًا عن الأبيض أو الأسود.. اختارت أنس جابر اللونين معًا.. فاختارت من الأبيض فرحة بلوغ النهائى والحلم والطموح.. وفى نفس اللحظة اختارت من الأسود الحزن على بطولة كانت قريبة جدًّا، لكنها لم تأتِ فى المحطة الأخيرة.

* نقلا عن " المصري اليوم "